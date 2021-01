Who to call to report snowstorm-related problems or to get information related to snow removal, road conditions, trash pickup or other questions.

Call 911 if there is an emergency.

TOWN/CITY GOVERNMENTS

Babylon:

631-957-3000

townofbabylon.com

Brookhaven:

631-451-8696

631-451-6291 for public safety issues,

brookhaven.org

East Hampton:

631-324-4141,

631-324-0925 (roadway obstructions),

ehamptonny.gov

Glen Cove:

516-676-2000

glencove-li.us

Hempstead:

516-489-5000

hempsteadny.gov

Huntington:

631-351-3000

631-499-0444 (highway department)

huntingtonny.gov

Islip:

631-595-3595 (public works)

townofislip-ny.gov

Long Beach:

516-431-1000

longbeachny.org

North Hempstead:

516-869-6311

northhempstead.com

Oyster Bay:

516-677-5757 (highway department)

oysterbaytown.com

Riverhead:

631-727-3200;

townofriverheadny.gov

Shelter Island:

631-749-0600 (police)

631-749-1090 (highway and public works);

www.shelterislandtown.us

Smithtown:

631-360-7514 (environment and waterways)

631-360-7500 (highways)

631-360-7553 (Public Safety Department)

smithtownny.gov

Southampton:

631-283-6000

southamptontownny.gov

Southold:

631-765-2784 (police);

631-765-3140 (highway);

southoldtownny.gov

COUNTY GOVERNMENTS

Nassau County:

516-573-9600 (Office of Emergency Management)

nassaucountyny.gov

Suffolk County:

631-852-4900 (Office of Emergency Management)

suffolkcountyny.gov

ELECTRIC OR GAS EMERGENCIES

PSEG Long Island:

800-490-0075 (to report outage/downed power lines)

psegliny.com

National Grid:

800-490-0045 (to report a gas emergency)

nationalgridus.com/long-island-ny-home

EMERGENCY SHELTER

American Red Cross

877-REDCROS (877-733-2767)

516-747-3500 (Nassau)

631-924-6700 (Suffolk)

redcross.org/local/new-york/greater-new-york

STATE GOVERNMENT

Office of Emergency Management

518-292-2200

LIRR

718-217-5477

www.mta.info/lirr

Twitter: @LIRR

Facebook: facebook.com/mtalirr

Alerts: mymtaalerts.com/LoginC.aspx

NICE BUS

Phone: 516-336-6600

nicebus.com

Twitter: @theNICEbus

Facebook: facebook.com/theNICEbus

SUFFOLK COUNTY

TRANSIT

Website: sct-bus.org/

Phone: 631-852-5200

Twitter: @SCTBusInfo

STATE HIGHWAYS

Phone: 511

511ny.org/

Twitter: @511NY

Facebook: facebook.com/NYSDOT

AIRLINES

Contact individual carriers about flight changes