Newsday Cheer Fest
THE LONG ISLAND CHALLENGE
Don't miss Newsday's cheerleading competition showcasing high school teams from across Long Island.
SATURDAY, FEB. 1, 2025
David S. Mack Sports and Exhibition Complex
Hofstra University
245 Hofstra University, Hempstead
A portion of the proceeds from ticket sales went directly to school cheer squads.
Note: Teams are listed alphabetically. This is not the order teams performed.
SESSION 19 a.m. to 1 p.m.
CLASS A:
BALDWIN HS
BRENTWOOD HS
CENTEREACH HS
CENTRAL ISLIP HS
CONNETQUOT HS
EAST MEADOW HS
FARMINGDALE HS
HERRICKS HS
KELLENBERG HS
LINDENHURST HS
LONGWOOD HS
MASSAPEQUA HS
MASSAPEQUA HS CHALLENGER TEAM
NEWFIELD HS
NORTH BABYLON HS
NORTHPORT HS
OCEANSIDE HS
PATCHOGUE-MEDFORD HS
PORT WASHINGTON HS
SACHEM EAST HS
SACHEM NORTH HS
SYOSSET HS
WILLIAM FLOYD HS
CLASS D:
EARL L VANDERMEULEN HS (PORT JEFF)
COED:
AMITYVILLE HS
BAY SHORE HS
CLARKE HS
EAST ISLIP HS
ESM HS
FREEPORT HS
ROOSEVELT HS
SAYVILLE HS
VALLEY STREAM NORTH HS
WALT WHITMAN HS
WARD MELVILLE HS
SESSION 22:30 to 6:30 p.m.
CLASS B:
CALHOUN HS
COMSEWOGUE HS
DEER PARK HS
DIVISION HS
GARDEN CITY HS
GREAT NECK SOUTH HS
H. FRANK CAREY HS
HARBORFIELDS HS
HAUPPAUGE HS
HEWLETT HS
ISLIP HS
KINGS PARK HS
LONG BEACH HS
LYNBROOK HS
MACARTHUR HS
MILLER PLACE HS
MINEOLA HS
NEW HYDE PARK HS
PLAINEDGE HS
ROCKY POINT HS
SMITHTOWN WEST HS
WANTAGH HS
WEST BABYLON HS
WEST ISLIP HS
WESTHAMPTON BEACH HS
CLASS C:
BAYPORT-BLUE POINT HS
BAYPORT-BLUE POINT HS CHALLENGER TEAM
COLD SPRING HARBOR HS
EAST ROCKAWAY HS
ISLAND TREES HS
MALVERNE HS
MATTITUCK JUNIOR-SENIOR HS
MOUNT SINAI HS
NORTH SHORE HS
SEAFORD HS
SHOREHAM-WADING RIVER HS
SOUTHOLD/GREENPORT (Combined)