Grocers, food chains, restaurants, breweries and other purveyors are offering home delivery for Long Islanders sheltering in place. Some are delivering directly; others are using apps such as Grub Hub, Door Dash and Uber Eats. Here is a list of some delivery options in your community. To submit a listing, go to newsday.com/DeliverLI. Keep in mind that due to the ever-changing nature of the COVID-19 crisis, some businesses may suspend delivery without notice.

GROCERY LIDL, lidl.com Best Market, bestmarket.com Salpino Italian Food Market, 3457 Merrick Rd., Wantagh, 516-221-1100; 38 Deer Shore Square, North Babylon, 631-242-5500, theoriginalsalpino Stop & Shop, peapod.com Fresh Direct, freshdirect.com ShopRite, shoprite.com Baldor Specialty Foods, baldor.com The Chef's Warehouse, chefswarehouse.com DiCarlo Foods, 1630 N. Ocean Ave., Holtsville, 631-758-6000, dicarlofood.com Elegant Affairs Caterers, 110 Glen Cove Ave., Glen Cove, 516-676-8500, elegant-affairs-caterers.myshopify.com Larkfield Pasta, 277 Larkfield Rd., East Northport, 631-757-2404, mascali-restaurant.com Sansone Foods, 2147 Jericho Tpke., Garden City Park, 516-447-3525, sansonefoods.com Casanova Meats, 422 Great East Neck Rd., West Babylon, 631-789-5130, casanovameats.com Center Cuts, 382 Willis Ave., Roslyn Heights, 516-625-0809, centercutsroslyn.com D’Artagnan, dartagnan.com DeBragga, debragga.com Island BBQ Boxes, islandbbqbox.wixsite.com/mysite Karl Ehmer Patchogue, 48 S. Ocean Ave., Patchogue, 631-289-3448, karlehmerpatch.com Main Street Meats, 210 Main St., Farmingdale, 516-249-8200, mainstreetmeats.com Off the Block Kitchen & Meats, 501 Montauk Hwy., Sayville, 631-573-6655, offtheblockmeats.com Braun Seafood, 30840 Main Rd., Cutchogue, 631-734-6700, braunseafood.com Claws Seafood Market, 20 Montauk Hwy., West Sayville, 631-256-5900, clawsseafoodmarket.com Fulton Fish Market, fultonfishmarket.com Gra-Bar Fish, 100 Court St., Copiague, 516-876-0441, grabarfish.com Agouri Foodservice, 245 Rte. 109, West Babylon, 631-482-1310, facebook.com/PerfectAgouri Edible Arrangements, ediblearrangements.com Goodale Farms, 50 Main Rd. Riverhead, 631-901-5975, goodalefarms.com Krystal Fruits and Vegetables, 461 Railroad Ave., Westbury, 516-338-6868, krystalproduce.com Melissa's (specialty produce), melissas.com OurHarvest, ourharvest.com The Sexy Salad, 160 Adams Ave., Hauppauge, 631-435-3678, thesexysalad.com Panera Grocery, panerabread.com/en-us/panera-grocery.html Handy Pantry, handypantrystores.com A&S Fine Foods Merrick, 2162 Merrick Rd., 516-377-5555 Uncle Giuseppe's, instacart.com/giuseppes Stew Leonards, shop.stewleonards.com BJ's Wholesale Club, bjs.com Costco, costco.com/all-costco-grocery Foodtown, foodtown.com Wild Alaskan Company, wildalaskancompany.com New York Prime Beef, newyorkprimebeef.com

A-F Atlantic Beach to Freeport ATLANTIC BEACH Beginnings, 1986 Park St., 516-239-7483, beginningsrestaurant.com Dino's Villa Mare, 99 The Plaza, 516-792-3323, dinosvillamare.com Frank's Trattoria, 1085 W. Beech St., 516-432-4038, frankstrattorialb.com BALDWIN Ayhan's Shish Kebab, 550 Sunrise Hwy., 516-223-1414, ayhansrestaurants.com Delicious Moments, 792 Merrick Rd., 516-594-1349, icater4u.com Gino's, 919 Atlantic Ave., 516-546-8800, ginosbaldwin.com Novi: New Old Venice Inn, 99 Merrick Rd., 516-442-4500, novibaldwin.com BAYVILLE Gooseberry Grove at Oak Neck Deli, 80 Bayville Ave., 516-697-2862 Ralph's Pizzeria, 18 Bayville Rd., 516-628-2260, alphspizzeriaandrestaurant.com Souvlaki Place, 14 Bayville Rd., 516-628-1313, bayvillesouvlaki.com BELLMORE Elisas Ristorante Café, 2754 N Jerusalem Rd., 516-679-4805, elisasrestaurant.com Gino's of Tuscany, 2837 Jerusalem Ave., 516-783-7055, ginosoftuscany.com Kashi Japanese, 2736 Merrick Rd., 516- 590-7776, kashijapanese.com Mama Gina's Italian Restaurant and Cafe, 2453 Jerusalem Ave., 516-826-6301, mamaginasrestaurant.com Mango Indian Cuisine, 2920-2922 Merrick Rd., 516-809-99267, mangoindiancuisineli.com Mediterranean Diner, 195 Bedford Ave., 516-221-8721, mediterraneandiner.com Piccolos, 2770 Sunrise Hwy, 516-679-8787, piccoloristorante.com Philly’s Pretzel Factory, 2647 Jerusalem Ave., 516-679-3000, phillypretzelfactory.com Wing Zone, 2760 Sunrise Hwy., 516-563-4054, wingzone.com BETHPAGE Gino's of Tuscany, 3968 Hempstead Tpke., 516-520-6460, ginosoftuscany.com Opa Grille, 505 Stewart Ave., 516-933-1062, opagrille.com Pappardelle's, 554 Stewart Ave., 516-433-2463, pappardelles.com CARLE PLACE Ben's Deli, 59 Old Country Rd., 516-742-3354, bensdeli.net Passione Della Cucina, 231 Old Country Rd., passione-restaurant.com The Cake Don, 455 Westbury Ave., 516-414-0625, thecakedoncreations.com Vincent's Clam Bar, 179 Old Country Rd., 516-742-4577, vincentsclambar.com CEDARHURST David's Famous Pizza, 580 Central Ave., 516-295-6925 Pizza'le, 560 Central Ave., 516-218-2828 Wok Tov, 594 Central Ave., 516-295-3843, woktov.com EAST MEADOW Angelo's Pizzeria, 548 E Meadow Ave., 516-794-0044, angelospizzaeastmeadow.com Borrelli's, 1580 Hempstead Tpke., 516-794-0190, borrellisrestaurant.com Brooklyn Dip & Burger, 1850 Front St., 516-222-8000, thebrooklyndip.com Carolyn's Kitchen, 2564 Hempstead Tpke., 516-396-0660, carolyns.kitchen Margarita's Cafe, 1868 Front St., 516-745-0033, margaritascafe.com Pietro's Pizzeria & Italian Kitchen, 476 East Meadow Ave., 516-794-8820, pietros-pizza.com Sufiya's Grill, 2320 Hempstead Tpke., 516-644-2200, sufiyasgrill.com EAST NORWICH Greek Cove, 1003 Oyster Bay Rd., 516-624-7000, greekcove.com Red Tomato Pizza, 6245 Northern Blvd., 516-802-2840, orderredtomatopizza.com EAST ROCKAWAY Centre Thai Bistro, 268 Atlantic Ave., 516-612-4858, centrethaibistro.com Grandpa Tony's Wood Fired Pizza, 101 Althouse Ave., 516-799-8669, grandpatonysli.com The Gristmill 144 Main St., 516-792-6104, thegristmillbob.com ELEMONT Kingston Grill Restaurant, 780 Hempstead Tpke., 516-665-8044, kingston-grill-restaurant.business.site Martino's, 1411 Hempstead Tpke., 516-352-5463, martinosofelmont.com Salvatore's of Elmont, 312 Meacham Ave., 516-488-8484, salvatoresofelmont.com FARMINGDALE 317 Main Street, 317 Main St., 516-512-5317, 317mainstreet.com CaraCara Mexican Grill, 354 Main St., 516-777-2272, caracaramex.com Croxley's Ale House, 190 Main St., 516-293-7700, croxley.com High Tide Taco Bar, 257 Main St., 516-586-5255, hightidetacobar.com Mary's Pizza and Pasta, 611 Main St., 516-586-5917, maryspizzaandpasta.com Main Street Pizza Company, 302 Main St., 516-777-3600, mainstreetpizzali.com The Homestead, 2120 Broadhollow Rd., 631-465-9711, thehomesteadny.com Trento, 1058 Broadhollow Rd., 631-501-0303, trento110.com Vespa, 282 Main St., 516-586-8542, vespaitaliankitchen.com Vincent's Pizzeria, 47 Boundary Ave. #8, 516-586-5706, ordervincents.com/#/ FLORAL PARK Buttercooky Bakery, 217 Jericho Tpke., 516-354-3831, buttercookybakery.com Pita Park, 146 Tulip Ave., 516-755-PITA, pitapark.com Poppy's Place, 12 Verbena Ave., 516-358-2705, poppysplacerestaurant.com Sempre Fame, 374 Tulip Ave., 516-488-7900, semprefame.com FRANKLIN SQUARE Croxley's Ale House, 129 New Hyde Park Rd., 516-326-9542, croxley.com IL Cantone Cafe, 763 Hempstead Tpke., 516-616-5600, ilcantonecafe.com Naples Street Food, 970 Hempstead Tpke., 516-673-4630, naplesstreetfoodmenu.com FREEPORT Atlantic Pizzeria & Restaurant, 171 Atlantic Ave., 516-623-5645 Backyard Barbeque, 300 Woodcleft Ave., 516-771-4227, bbqonthemile.com Liberty Links, 154 Atlantic Ave., 516-442-5601, libertylinksny.com Montana Brothers Pizzeria, 385 S. Main St., 516-379-3053, montanabrothers.com Rachel's Waterside Grill, 281 Woodcleft Ave., 516-546-0050, rachelswatersidegrill.com

G-L Garden City to Lynbrook GARDEN CITY Avellino's Pizzeria, 279 Nassau Blvd., 516-307-1313, pizzaavellinos.com Bar Plancha, 931 Franklin Ave., 516-246-9459, barplancha.com Go Greek, 180 7th St., 516-746-2222, gofreshgreek.com Grimaldi's Pizzeria, 80 Franklin Ave., 516-294-6565, grimaldisgardencity.com Novita, 860 Franklin Ave., 516-739-7660, novitany.com Seasons 52, 630 Old Country Rd., 516-248-5252, seasons52.com Smok-Haus, 7 12th St., 516-986-8568, smok-haus.com GARDEN CITY PARK Mama Theresa's, 2429 Jericho Tpke., 516-747-3111, mamatheresas.com Uncle Bacala, 2370 Jericho Tpke., 516-739-0505, unclebacala.com Your Mother's House, 2349 Jericho Tpke., 516-493-9030, mothershouseli.com GLEN COVE Cactus Cafe, 214D Glen Cove Ave., 516-609-2623, cactuscafetexmex.com Garvies Point Brewery, 1 Garvies Point Rd., 516-277-2787, garviespointbrewing.com La Pala, 246 Glen St., 516-399-2255, lapalany.com The Downtown Cafe, 4 School St., 516-759-2233, downtowncafeandpizza.com The View Grill, 111 Lattingtown Rd., 516-200-9603, viewgrillgc.com GLEN HEAD / GLENWOOD LANDING Choppers Burger Bar, 671 Glen Cove Ave., 516-403-2299, choppersburgerbar.com Grassroots, 671 Glen Cove Ave., 516-671-1616, grassrootsme.com Gyro Station, 7 Station Plaza, 516-676-7482, gyrostation.com Meritage Wine Bar, 90 School St., 516-801-0055, meritagebar.com GREAT NECK Lazar’s Chocolate, 72 Middle Neck Rd., 516-829-5785 Marie Blachere, 550 Middle Neck Rd., 516-487-0864, marieblachereus.com Moonstone, 14 Northern Blvd., 516-829-1191, moonstoneny.com Morton's of Great Neck, 777 Northern Blvd., 516-498-2950, mortons.com/greatneck/ GREENVALE Abeetza Restaurant, 82 Glen Cove Rd., 516-484-3123, abeetza.com Ben's Deli, 140 Wheatley Plaza, 516-621-3340 bensdeli.net Lazar's Chocolate, 340 Wheatley Plaza, 516-484-1987, lazarschocolate.com HEMPSTEAD Churrasqueria Genesis, 468 Peninsula Blvd., 516-506-7447, churrasqueriagenesis.com Mi Olivia Restaurant, 660 Fulton Ave., 516-539-1000 Pizzatini, 185 Henry St., 516-280-8226, pizzatini.com West End Deli & Pizza, 136 Front St., 516-483-8190, westenddelipizza.com HEWLETT Across Broadway Café, 1196 Broadway Ave., 516-374-3431, acrossbroadwaycafe.com Bagel Boss, 1352 Peninsula Blvd., 516-569-8600, https://www.bagelboss.com/ Remy's Italian Restaurant, 10 Franklin Ave., 516-494-4574, hewlettitalianrestaurant.com Moca Asian Bistro, 1300 Peninsula Blvd., 516-295-8888, mocaasianbistro.com HICKSVILLE Bagel Boss Hicksville, 432 S Oyster Bay Rd., 516-681-1856, theoriginalbagelboss.com Broadway Diner, 287 North Broadway, 516-681-3982, broadwaydiner.net DiMaggio's Pizzeria, 3 W Village Green, 516-796-0611 Monaco's, 414 Jerusalem Ave., 516-830-4100, monacospizzeria.com INWOOD Max's Pizzeria, 470 Sheridan Blvd., 516-239-7212, maxspizzeriarestaurant.com South Shore Pizzeria, 567 Burnside Ave., 516-239-3700, southshorepizzeria.com Tropical, 458 Sheridan Blvd., 516-812-7723, tropical-restaurants.com ISLAND PARK EAT Land & Sea, 2 Pettit Pl., 516-544-2879, egplandandsea.com Pancho's Cantina, 4245 Austin Blvd., 516-897-8300, panchoscantina.com Pearl, 4338 Austin Blvd., 516-432-0723, pearlrestaurantny.com Peter's Clam Bar, 600 Long Beach Rd., 516-432-0505, petersclamhouse.com JERICHO Bagel Boss of Jericho, 10 Jericho Tpke., 516-334-0300, bagelboss.com Orient Odyssey, 511 N. Broadway, 516-719-0021, orientodysseyjericho.com Vinnie's Mulberry Street, 287 N. Broadway, 516-933-7974, vinniesmulberrystreetmenu.com LEVITTOWN Calda Pizza, 2890 Hempstead Tpke., 516-520-1200, caldapizza.com Pat's Pizza, 3527 Hempstead Turnpike, 516-605-0310, patspizzalevittownny.com Porto Fino Ristorante, 3355 Hempstead Tpke., 516-579-3400, portofinoli.com Riella's, 3103 North Jerusalem Rd., 516-719-5333, riellashomestyle.com Souvlaki Stop, 160 Gardiners Ave., 516-605-1282, souvlakistop.com Taco Perfectos, 3499 Hempstead Tpke., 516-595-7451, tacoperfectos.com Vincenzo’s of Levittown, 638 Wantagh Ave., 516-597-4415 LOCUST VALLEY Locust Valley Market, 220 Birch Hill Rd., 516-723-2350, locustvalleymarket.com Locust Valley Pizza Cafe, 192 Forest Ave., 516-676-3370, locustvalleypizzeria.com Stuey's Smokehouse BBQ, 50 Birch Hill Rd., 516-277-2202, stueysbbq.com The Brass Rail, 107 Forest Ave., 516-723-9103, thebrassraillocustvalley.com LONG BEACH Blacksmith’s Breads, 870 W. Beech St., blacksmithsbreads.com Brixx & Barley, 152 W. Park Ave., 516-544-4511, brixxandbarley.com LB Social, 62 W. Park Ave., 516-431-7846, lbsocialny.com JJ Coopers, 124 W. Park Ave., 516-431-3133, jjcoopers.com Swingbellys Beachside BBQ, 909 W. Beech St., 516-431-3464, swingbellyslongbeach.com LYNBROOK Angelina's Pizzeria & Restaurant, 23 Atlantic Ave., 516-872-3477, angelinaslynbrook.com Burger Shack, 9 Broadway, 516-218-2777, burgershackoflynbrook.com Craft Kitchen & Tavern, 44 Stauderman Ave., 516-341-0547, craftlynbrook.com