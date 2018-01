Notable 2019 Baseball Hall of Fame first-year eligibles

A look at some of the notable players who could be headed to Cooperstown in 2019 in their first year of eligibility for the Baseball Hall of Fame. The players are listed in alphabetical order.

Jason Bay 1,200 H | 222 HR | 754 RBI | .266 Avg. | .360 OBP | .481 SLG | 24.3 WAR

Lance Berkman 1,905 H | 366 HR | 1,234 RBI | .293 Avg. | .406 OBP | .537 SLG | 51.7 WAR

Ryan Dempster 132-133 | 87 Saves | 4.35 ERA | 1.432 WHIP | 2,075 SO | 19.3 WAR

Freddy Garcia 158-106 | 4.15 ERA | 1.303 WHIP | 1,621 SO | 35.7 WAR

Travis Hafner 1,107 H | 213 HR | 731 RBI | .273 Avg. | .376 OBP | .498 SLG | 24.8 WAR

Roy Halladay 203-105 | 3.38 ERA | 1.178 WHIP | 2,117 SO | 64.7 WAR

Todd Helton 2,518 H | 369 HR | 1,406 RBI | .316 Avg. | .414 OBP | .539 SLG | 61.2 WAR

Ramon Hernandez 1,345 H | 169 HR | 757 RBI | .263 Avg. | .327 OBP | .417 SLG | 21.6 WAR

Derek Lowe 176-157 | 86 Saves | 4.03 ERA | 1.330 WHIP | 1,722 SO | 34.5 WAR

Roy Oswalt 163-102 | 3.36 ERA | 1.211 WHIP | 1,852 SO | 50.2 WAR

Andy Pettitte 256-153 | 3.85 ERA | 1.351 WHIP | 2,448 SO | 60.8 WAR

Juan Pierre 2,217 H | 18 HR | 517 RBI | 614 SB | .295 Avg. | .343 OBP | .361 SLG | 16.9 WAR

Placido Polanco 2,142 H | 104 HR | 723 RBI | .297 Avg. | .343 OBP | .397 SLG | 41.3 WAR

Mariano Rivera 82-60 | 652 Saves | 2.21 ERA | 1.000 WHIP | 1,173 SO | 57.1 WAR

Miguel Tejada 2,407 H | 307 HR | 1,302 RBI | .285 Avg. | .336 OBP | .456 SLG | 46.9 WAR

Vernon Wells 1,794 H | 270 HR | 958 RBI | .270 Avg. | .319 OBP | .459 SLG | 28.7 WAR

Kevin Youkilis 1,053 H | 150 HR | 618 RBI | .281 Avg. | .382 OBP | .478 SLG | 32.7 WAR