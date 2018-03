‘All the Best’ in the American League

BEST PLAYER

1. Mike Trout, Angels

Last season, Trout showed he was human after all in being limited to 113 games due to a torn thumb ligament. He still finished fourth in the MVP voting. Trout, at 26, remains the gold standard as the most complete player in the sport.

2. Giancarlo Stanton, Yankees

3. Jose Altuve, Astros

4. Francisco Lindor, Indians

5. Aaron Judge, Yankees

BEST MANAGER

1. Terry Francona, Indians

2. A.J. Hinch, Astros

3. Buck Showalter, Orioles

BEST EXECUTIVE

1. Brian Cashman, Yankees

2. Chris Antonetti, Indians

3. Billy Eppler, Angels

BEST STARTING PITCHER

1. Corey Kluber, Indians

2. Justin Verlander, Astros

3. Chris Sale, Red Sox

BEST CLOSER

1. Craig Kimbrel, Red Sox

2. Roberto Osuna, Blue Jays

3. Aroldis Chapman, Yankees

BEST SET-UP MAN

1. Andrew Miller, Indians

2. Dellin Betances, Yankees

3. Darren O’Day, Orioles

BEST FIRST BASEMAN

1. Jose Abreu, White Sox

2. Justin Smoak, Blue Jays

3. Yulieski Gurriel, Astros

BEST SECOND BASEMAN

1. Jose Altuve, Astros

2. Brian Dozier, Twins

3. Jonathan Schoop, Orioles

BEST SHORTSTOP

1. Francisco Lindor, Indians

2. Carlos Correa, Astros

3. Manny Machado, Orioles

BEST THIRD BASEMAN

1. Josh Donaldson, Blue Jays

2. Jose Ramirez, Indians

3. Matt Chapman, As

BEST CATCHER

1. Gary Sanchez, Yankees

2. Salvador Perez, Royals

3. Mike Zunino, Mariners

BEST OUTFIELDER

1. Mike Trout, Angels

2. Giancarlo Stanton, Yankees

3. Aaron Judge, Yankees

BEST DH

1. Nelson Cruz, Mariners

2. Khris Davis, Athletics

3. Logan Morrison, Twins

BEST BASESTEALER

1. Jose Altuve, Astros

2. Byron Buxton, Twins

3. Whit Merrifield, Royals

BEST FASTBALL

1. Aroldis Chapman, Yankees

2. Craig Kimbrel, Red Sox

3. Luis Severino, Yankees

BEST SLIDER

1. Chris Sale, Red Sox

2. Gerrit Cole, Astros

3. Dellin Betances, Yankees

BEST SUPER UTILITY PLAYER

1. Marwin Gonzalez, Astros

2. Brock Holt, Red Sox

3. Danny Valencia, Orioles

BEST EXIT VELOCITY

1. Aaron Judge, Yankees

2. Nelson Cruz, Mariners

3. Joey Gallo, Rangers

BEST OPEN-AIR STADIUM

1. Camden Yards

2. Fenway Park

3. Target Field

BEST DOME STADIUM

1. Safeco Field

2. Rogers Centre

3. Minute Maid Park

BEST HOME UNIFORMS

1. Yankees

2. Red Sox

3. Tigers

BEST THROWBACK DAY UNIFORMS

1. Mariners

2. White Sox

3. Athletics

BEST FANS

1. Yankees

2. Astros

3. Red Sox

BEST PLAYER OVER AGE 35

1. Nelson Cruz, Mariners

2. Adrian Beltre, Rangers

3. Ian Kinsler, Angels

BEST CLUTCH HITTER

1. Adam Jones, Orioles

2. Marwin Gonzalez, Astros

3. Jose Abreu, White Sox

BEST OUTFIELD ARM

1. Aaron Hicks, Yankees

2. George Springer, Astros

3. Kevin Kiermaier, Rays

BEST PROSPECTS

1. Gleyber Torres, Yankees

2. Vladimir Guerrero Jr., Blue Jays

3. Eloy Jimenez, White Sox