Europa League Glance

Ajax (Netherlands) 0, Union Berlin (Germany) 0

Barcelona (Spain) 2, Manchester United (England) 2

Juventus (Italy) 1, Nantes (France) 1

Monaco (France) 3, Bayer Leverkusen (Germany) 2

Salzburg (Austria) 1, Roma (Italy) 0

Shakhtar Donetsk (Ukraine) 2, Rennes (France) 1

Sevilla (Spain) 3, PSV Eindhoven (Netherlands) 0

Sporting Lisbon (Portugal) 1, Midtjylland (Denmark) 1

Bayer Leverkusen (Germany) 3, Monaco 2, 5-5 aggregate; Bayer Leverkusen advanced on 5-3 penalty kicks

Juventus (Italy) 3, Nantes (France) 0, Juventus advanced 4-1 on aggregate

Manchester United (England) 2, Barcelona (Spain), Manchester Untied advanced 4-3 on aggregate

Sporting Lisbon (Portugal) 4, Midtjylland (Denmark) 0, Sporting Lisbon advanced 5-1 on aggregate

PSV Eindhoven (Netherlands) 2, Sevilla (Spain) 0, Sevilla advanced 3-2 on aggregate

Rennes (France) 2, Shakhtar Donetsk (Ukraine) 1, ET, 3-3 on aggregate; Shakhtar advanced on 5-4 penalty kicks

Roma (Italy) 2, Salzburg (Austria) 0, Roma advanced 2-1 on aggregate

Union Berlin (Germany) 3, Ajax (Netherlands) 1, Union Berlin advanced 3-1 on aggregate

Bayer Leverkusen (Germany) 2, Ferencváros (Hungary) 0

Roma (Italy) 2, Real Sociedad (Spain) 0

Sporting Lisbon (Portugal) 2, Arsenal (England) 2

Union Berlin (Germany) 3, Union Saint-Gilloise (Belgium) 3

Juventus (Italy) 1, Freiburg (Germany) 0

Manchester United (England) 4, Real Betis (Spain) 1

Shakhtar Donetsk (Ukraine) 1, Feyenoord (Netherlands) 1

Sevilla (Spain) 2, Fenerbahçe (Turkey) 0

Fenerbahçe (Turkey) vs. Sevilla (Spain), 1:45 p.m.

Feyenoord (Netherlands) vs. Shakhtar Donetsk (Ukraine), 1:45 p.m.

Freiburg (Germany) vs. Juventus (Italy), 1:45 p.m.

Real Betis (Spain) vs. Manchester United (England), 1:45 p.m.

Arsenal (England) vs. Sporting Lisbon (Portugal), 4 p.m.

Ferencváros (Hungary) vs. Bayer Leverkusen (Germany), 4 p.m.

Real Sociedad (Spain) vs. Roma (Italy), 4 p.m.

Union Saint-Gilloise (Belgium) vs. Union Berlin (Germany), 4 p.m.