Women's World Cup 2019 TV schedule

The United States women's national team enters the 2019 FIFA Women's World Cup in France as the current champion after knocking off Japan, 5-2, in the 2015 final.

The U.S. is in Group F along with Thailand, Chile and Sweden in this year's Women's World Cup.

Here's a look at the schedule for the tournament. (All times Eastern).

Group phase

Friday, June 7

Group A: France vs. Korea Republic, 3 p.m., FS1, Parc des Princes; Paris

Saturday, June 8

Group B: Germany vs. China, 9 a.m., FS1, Roazhon Park; Rennes

Group B: Spain vs. South Africa, Noon, Fox, Stade Océane; Le Havre

Group A: Norway vs. Nigeria, 3 p.m., FS1, Stade Auguste-Delaune; Reims

Sunday, June 9

Group C: Australia vs. Italy, 7 a.m., FS1, Stade du Hainaut; Valenciennes

Group C: Brazil vs. Jamaica, 9:30 a.m., FS1, Stade des Alpes; Grenoble

Group D: England vs. Scotland, Noon, Fox, Stade de Nice; Nice

Monday, June 10

Group D: Argentina vs. Japan, Noon, FS1, Parc des Princes; Paris

Group E: Canada vs. Cameroon, 3 p.m., FS1, Stade de la Mosson; Montpellier

Tuesday, June 11

Group E: New Zealand vs. Netherlands, 9 a.m., FS1, Stade Océane; Le Havre

Group F: Chile vs. Sweden, Noon, FS1, Roazhon Park; Rennes

Group F: USA vs. Thailand, 3 p.m., Fox, Stade Auguste-Delaune; Reims

Wednesday, June 12

Group A: Nigeria vs. Korea Republic, 9 a.m., FS1; Stade des Alpes; Grenoble

Group B: Germany vs. Spain, Noon, Fox, Stade du Hainaut; Valenciennes

Group A: France vs. Norway, 3 p.m., Fox, Stade de Nice; Nice

Thursday, June 13

Group C: Australia vs. Brazil, Noon, Fox, Stade de la Mosson; Montpellier

Group B: South Africa vs. China, 3 p.m., Fox, Parc des Princes; Paris

Friday, June 14

Group D: Japan vs. Scotland, 9 a.m., FS1, Roazhon Park; Rennes

Group C: Jamaica vs. Italy, Noon, Fox, Stade Auguste-Delaune; Reims

Group D: England vs. Argentina, 3 p.m., Fox Stade Océane; Le Havre

Saturday, June 15

Group E: Netherlands vs. Cameroon, 9 a.m., FS1, Stade de Hainaut; Valenciennes

Group E: Canada vs. New Zealand, 3 p.m., FS2, Stade des Alpes; Grenoble

Sunday, June 16

Group F: Sweden vs. Thailand, 9 a.m., FS1, Stade de Nice; Nice

Group F: USA vs. Chile, Noon, Fox, Parc des Princes; Paris

Monday, June 17

Group B: China vs. Spain, Noon, FS1, Stade Océane; Le Havre

Group B: South Africa vs. Germany, Noon, Fox, Stade de la Mosson; Montpellier

Group A: Nigeria vs. France, 3 p.m., Fox, Roazhon Park; Rennes

Group A: Korea Republic vs. Norway, 3 p.m., FS1, Stade Auguste-Delaune; Reims

Tuesday, June 18

Group C: Jamaica vs. Australia, 3 p.m., FS2, Stade des Alpes; Grenoble

Group C: Italy vs. Brazil, 3 p.m., FS1, Stade du Hainaut; Valenciennes

Wednesday, June 19

Group D: Japan vs. England, 3 p.m., Fox, Stade de Nice; Nice

Group D: Scotland vs. Argentina, 3 p.m., FS1, Parc des Princes; Paris

Thursday, June 20

Group E: Cameroon vs. New Zealand, Noon, FS1, Stade de la Mosson; Montpellier

Group E: Netherlands vs. Canada, Noon, Fox, Stade Auguste-Delaune; Reims

Group F: Sweden vs. USA, 3 p.m., Fox, Stade Océane; Le Havre

Group F: Thailand vs. Chile, 3 p.m., FS1, Roazhon Park; Rennes

Round of 16

Saturday, June 22

Match 38: 1B vs. 3ACD, 11:30 a.m., FS1, Stade des Alpes; Grenoble

Match 37: 2A vs. 2C, 3 p.m., Fox, Stade de Nice; Nice

Sunday, June 23

Match 39: 1D vs. 3BEF, 11:30 a.m., FS1, Stade du Hainaut; Valenciennes

Match 40: 1A vs. 3CDE, 3 p.m., Fox, Stade Océane; Le Havre

Monday, June 24

Match 41: 2B vs. 1F, Noon, FS1, Stade Auguste-Delaune; Reims

Match 42: 2F vs. 2E, 3 p.m., FS1, Parc des Princes; Paris

Tuesday, June 25

Match 43: 1C vs. 3ABF, Noon, FS1, Stade de la Mosson; Montpellier

Match 44: 1E vs. 2D, 3 p.m., FS1, Roazhon Park; Rennes

Quarterfinals

Thursday, June 27

Match 45: W37 vs. W39, 3 p.m., Fox, Stade Océane; Le Havre

Friday, June 28

Match 46: W40 vs. W41, 3 p.m., Fox, Parc des Princes; Paris

Saturday, June 29

Match 47: W43 vs. W44, 9 a.m., FS1, Stade du Hainaut; Valenciennes

Match 48: W38 vs. W42, 12:30 p.m., FS1, Roazhon Park; Rennes

Semifinals

Tuesday, July 2

Match 49: W45 vs. W46, 3 p.m., Fox, Stade de Lyon; Lyon

Wednesday, July 3

Match 50: W47 vs. W48, 3 p.m., Fox, Stade de Lyon; Lyon

Third-place match

Saturday, July 6

Match 51: L49 vs. L50, 11 a.m., Fox, Stade de Nice; Nice

Final

Sunday, July 7

Match 52: W49 vs. W50, 11 a.m., Fox, Stade de Lyon; Lyon