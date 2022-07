Loscalzo lifts Rocky Point

Nick Loscalzo scored the winner with 2:40 left as Rocky Point overcame a two-goal deficit for an 8-7 win over Cherry Creek of Colorado.

Trailing 7-5 in the fourth, Rocky Point's Dan Staker and Pete Vivonetto (three goals) each scored to tie the score at seven with 5:20 left. Nick Schneider added two goals in the win. Scott Hewitson scored three goals for Cherry Creek (4-1). Rocky Point improves to 2-0.

SCOREBOARD

BOYS LACROSSESuffolk League IFloyd 4 3 4 3-14

Copiague 2 1 1 2-6

Goals - FL: Incantalupo 4, Allen 3, Schaedler 3, Payton 3, Miller; COP: White 3, Wright 2, Stewart; Saves - FL: Williams 9, Sommers 4; COP: Parker 12; Assist - FL: Incantalupo 2, Allen 2, Miller 4, Zahradka 2, Plantier 2.

Non-LeagueLong Beach 1 4 5 6-16

Freeport 1-1 1-3

Goals - LB: Nakashian 3, Verch 3, Solomon 3, Radin 3, Forkin, Sofield, Ehrlich, Cohen; FR: Hinton, Groover, Bonora; Saves - LB: Collins 10, Ambrosini 2; FR: Myers 15; Assist - LB: Nakashian 2, Verch 3, Solomon 3, Radin 2, Forkin, Sofield 3, Whitfield.

Massapequa 5 3 4 2-14

Plainedge 1 2 3 4-10

Goals - MAS: Lukaszewicz 5, Deignan 3, Goeren 2, Lawless 2, Savona, Romano; P: Rossi 4, Tardalo 2, McDonough, Levings, Santoli, Maxwell; Saves - MAS: Schneider 10, Smith 2; P: Arnold 11; Assist - MAS: Goeren, Romano, Shand 2, Fundus 2; P: Rossi.

Rocky Point 2 2 1 3-8

Cherry Creek 1 1 4 1-7

Goals - RP: Vivonetto 3, Schneider 2, Loscalzo, Staker, Palasek; O: Hewitson 3, Rebun, Skudnessky, Halle, Williams; Saves - RP: Gibaldi 10; O: White 12; Assist - RP: Loscalzo, Staker 2; O: Halle.

Sachem North 5 4 5 3-17

Potomac HS 0 1 0 2-3

Goals - SN: Andreassi 4, Cabble 3, Talbot 2, Harris 2, Murphy 2, Rhatigan, Gannon, Ciolino, Lang; O: Hoffman 2, Graves; Saves - SN: Matos 6, Murphy 4, Tim Matos 2, Selesky 2; O: Loughlin 6, Strong 3; Assist - SN: Andreassi 2, Rhatigan 2, Ciolino, Lang 2, Schaefer 3, Petillo 2; O: Prezioso.

Wantagh 6 3 3 2-14

Hendrick Hudson 1 0 0 1-2

Goals - WAN: Stottler 5, Mangan 3, Walsh 2, Ingrilli, Ingrilli, Balzano, Biscardi; O: Bertoline, Rizzo; Saves - WAN: Gambitsky 10, Fitzpatrick 3; O: Sincero 6, Astos 3; Assist - WAN: Mangan 3, Ingrilli; O: Fanning.

GIRLS LACROSSENon-LeagueBrentwood 5 2-7

Copiague 3 2-5

Goals - BRN: Francis 3, Lewis 3, Sanchez; COP: Bowe 2, Denby 2, Brown; Saves - BRN: Bekas 5; COP: Spadone 11; Assist - BRN: Lewis.

Division 9 6-15

Clarke 1 0-1

Goals - D: Boneillo 5, Rothar 3, Fiore 3, Ballantyne 2, Rea 2; CL: Meade; Saves - D: McDonnell 5, Otero 3; CL: Danielle 7; Assist - D: Fiore, Ballantyne 3, Rea 2, Ballantyne, Bauer; CL: Gibaldi.

GIRLS BADMINTONOur Lady of Mercy 6Sacred Heart 1

St. John the Baptist 7St. Mary's 0