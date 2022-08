LI's top swim times heading into championship week

With championship week beginning Wednesday February 6 with the Nassau diving championships, followed by the Suffolk diving championships the following day, Nassau and Suffolk swimming championships Saturday and the CHSAA finals Sunday, here are the top times in each event entering the finals:

Times are through January 28, according to swimdata.info.

Numbers before the names represent current rankings in the state, according to swimdata.info.

200-yard medley relay

2. St. Anthony’s, Ian Fitzpatrick, Michael Chang, Mike Owens, Justin Meyn, 1:36.24

Subscribe to Newsday's high school sports newsletter. Newsday's weekly newsletter takes you on the field and inside the high school sports scene across Long Island. By clicking Sign up, you agree to our privacy policy.

3. Chaminade, Patrick Walsh, Nikolas Daly, Anthony Melchore, Ryan Shannon, 1:38.03

4. Great Neck South, Justin Whang, Christopher Lei, Andy Lee, Franco D'Aloisio, 1:38.5

15. Half Hollow Hills, Felix Luo, Mason Arnberg, Kabir Randhawa, Benjamin Glazebnik, 1:40.34

29. Levittown-East Meadow, William Kim, Justen Lopez, Hans Lim, Min Chun, 1:41.61

200 free

1. Ethan McCormac, East Hampton, 1:42.86

4. William Swartwout, St. Anthony’s, 1:44.38

9. Dylan Champagne, St. Anthony’s, 1:45.12

13. Trenton Burr, Hauppauge, 1:45.37

15. Christopher Stange, St. Anthony’s, 1:56.69

Top time in Nassau: (22) Jake Newmark, Garden City, 1:46.43

200 IM

1. Justin Meyn, St. Anthony’s, 1:55.41

2. Jason Louser, Shoreham-Wading River, 1:55.99

4. Michael Chang, St. Anthony’s, 1:56.13

6. Ian Fitzpatrick, St. Anthony’s, 1:56.49

10. Nikolas Daly, Chaminade, 1:56.96

Top time in Nassau: (17) Hans Lim, Levittown-East Meadow, 1:58.29

50 free

1. Andy Lee, Great Neck South, 21.13

5. Justin Meyn, St. Anthony’s, 21.50

6. Michael Jiang, Syosset, 21.62

8. Jake Newmark, Garden City, 21.69

18. Anthony Melchore, Chaminade, 21.92

Top time in Suffolk: (21) Mike Dowd, Sachem, 22.01

Diving (six dives)

7. Youssef Ibrahim, Bellmore-Merrick, 314.55

14. Nicholas Shen, Great Neck South, 294.08

19. Cameron Yuen, Garden City, 288.50

39. Olivia McNicholas, Kellenberg, 258.90

100 fly

1. Andy Lee, Great Neck South, 50.96

5. Joshua Giardinelli, St. Anthony’s, 51.76

7. Trenton Burr, Hauppauge, 52.12

10. Jake Newmark, Garden City, 52.38

11. Mike Owens, St. Anthony’s, 52.39

100 free

3. Justin Meyn, St. Anthony’s, 46.81

8. Ethan McCormac, East Hampton, 47.56

10.Christopher Stange, St. Anthony’s, 47.72

12. Nick Shopis, Chaminade, 47.77

13. Andy Lee, Great Neck South, 47.84

500 free

2. Jason Louser, Shoreham-Wading River, 4:40.93

4. William Swartwout, St. Anthony’s, 4:41.44

7. Kabir Randhawa, Half Hollow Hills, 4:43.45

9. Jake Newmark, Garden City, 4:44.38

11. Dylan Champagne, St. Anthony’s, 4:45.03

200 free relay

2. St. Anthony’s, Mark Owens, Christopher Stange, William Swartwout, Justin Meyn, 1:28.10

6. Half Hollow Hills, Benjamin Glazebnik, Corey Sherman, Matthew Park, Kabir Randhawa, 1:29.11

7. Chaminade, Brandon Coward, Anthony Melchore, Ryan Shannon, John Saville, 1:29.12

13. Great Neck South, Justin Whang, Joshua Liu, Christopher Lei, Andy Lee, 1:29.85

16. East Hampton, Ethan McCormac, Aidan Forst, Owen McCormac, Ryan Duryea, 1:31.19

100 back

1. Michael Jiang, Syosset, 50.99

2. Andy Lee, Great Neck South, 51.79

3. William Swartwout, St. Anthony’s, 51.84

4. Jake Newmark, Garden City, 52.25

5. Trenton Burr, Hauppauge, 52.56

100 breast

3. Michael Chang, St. Anthony’s, 58.64

5. Nikolas Daly, Chaminade, 58.87

6. Andy Lee, Great Neck South, 58.91

7. Justin Meyn, St. Anthony’s, 59.42

10. Justen Lopez, Levittown-East Meadow, 59.69

Top time in Suffolk: (11) Jason Louser, Shoreham-Wading River, 59.86

400 free relay:

1. St. Anthony’s, Christopher Stange, William Swartwout, Justin Meyn, Michael Chang, 3:14.40

6. Half Hollow Hills, Benjamin Glazebnik, Lucas Tack, Felix Luo, Kabir Randhawa, 3:17.82

16. Chaminade, Nick Virga, CJ Rodgers, Nick Shopis, Nikolas Daly, 3:21.00

17. Great Neck South, Joshua Liu, Timothy Liu, Jansen Wong, Andy Lee, 3:21.39

18. Syosset, Danny Zeng, Alexi Weis, Michael Lu, Michael Jiang, 3:21.51