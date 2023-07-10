2023 American League by Team Draft Selections
1. (17) Enrique Bradfield Jr., OF, Vanderbilt.
2. (53) Mac Horvath, OF, North Carolina.
CBB. (63) Jackson Baumeister, RHP, Florida State.
1. (14) Kyle Teel, C, Virginia.
2. (50) Nazzan Zanetello, SS, Christian Brothers College H.S., Mo.
1. (15) Jacob Gonzalez, SS, Mississippi.
2. (51) Grant Taylor, RHP, LSU.
1. (23) Ralphy Velazquez, C, Huntington Beach H.S., Calif.
2. (58) Alex Clemmey, LHP, Bishop Hendricken School, R.I.
CBB. (62) Andrew Walters, RPH, Miami.
1. (3) Max Clark, OF, Franklin H.S., Ind.
CBA. (37) Kevin McGonigle, SS, Monsignor Bonner H.S., Pa.
2. (45) Max Anderson, 2B, Nebraska.
1. (28) Brice Matthews, SS, Nebraska.
2. (61) Alonzo Tredwell, RHP, UCLA.
1. (8) Blake Mitchell, C, Sinton H.S., Texas.
2. (44) Blake Wolters, RHP, Mahomet-Seymour H.S, Ill.
CBB. (66) Carson Roccaforte, OF, Louisiana-Lafayette.
1. (11) Nolan Schanuel, 1B, FAU.
1. (5) Walker Jenkins, OF, South Brunswick H.S., N.C.
CBA. (34) Charlee Soto, RHP, Reborn Christian Academy, Fla.
2. (49) Luke Keaschall, 2B, Arizona State.
1. (26) George Lombard Jr., SS, Gulliver Prep School, Fla.
1. (6) Jacob Wilson, SS, Grand Canyon.
CBA. (39) Myles Naylor, 3B, St Joan of Arc Catholic School, Ontario.
2. (41) Ryan Lasko, OF, Rutgers.
1. (22) Colt Emerson, SS, John Glenn H.S., Ohio.
PPI. (29) Jonny Farmelo, OF, Westfield H.S., Va.
CBA. (30) Tai Peete, SS, Trinity Christian School, Ga.
2. (57) Ben Williamson, 3B, William and Mary.
1. (19) Brayden Taylor, SS, TCU.
CBA. (31) Adrian Santana, SS, Doral Academy, Fla.
2. (55) Colton Ledbetter, OF, Mississippi State.
1. (4) Wyatt Langford, OF, Florida.
1. (20) Arjun Nimmala, SS, Strawberry Crest H.S., Fla.