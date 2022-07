Mets minor league leaders

The minor league regular season came to a close on Monday. Before several of the Mets’ affiliates begin postseason play, here’s a look at the organizational batting and pitching leaders (the levels each player played at in 2014 are in parenthesis):

BATTING

Batting average (minimum 100 at-bats)

1. Jairo Perez - .364 (A+, Rk)

2. Eric Campbell - .355 (AAA)

3. T.J. Rivera - .349 (A+, AA)

4. Matt Reynolds - .343 (AAA, AA)

5. Matt den Dekker - .334 (AAA)

6. Michael Conforto - .331 (A-)

T-7. Wilmer Flores - .323 (AAA)

T-7. Dilson Herrera - .323 (A+, AA)

9. Walter Rasquin - .321 (FRk)

10. Jean Rodriguez - .311 (Rf, A-)

On-base percentage (minimum 100 plate appearances)

1. Eric Campbell - .442 (AAA)

2. Walter Rasquin - .429 (FRk)

3. Allan Dykstra - .426 (AAA)

4. Vicente Lupo - .415 (Rk)

5. Matt den Dekker - .407 (AAA)

6. Ali Sanchez - .406 (Frk)

7. Matt Reynolds - .405 (AAA, AA)

8. Michael Conforto - .403 (A-)

9. Taylor Teagarden - .397 (AAA, Rk, A+)

10. Jairo Perez - .396 (A+, Rk)

Slugging percentage (minimum 100 at-bats)

1. Wilmer Flores - .568 (AAA)

2. Taylor Teagarden - .562 (AAA, Rk, A+)

3. Jairo Perez - .559 (A+, Rk)

4. Matt den Dekker - .540 (AAA)

5. Eric Campbell - .525 (AAA)

6. Andrew Brown - .519 (AAA)

7. Kirk Nieuwenhuis - .512 (AAA)

T-8. Allan Dykstra - .504 (AAA)

T-8. Vicente Lupo - .504 (Rk)

T-8. Brian Burgamy - .504 (AA)

Home runs

1. Brian Burgamy – 23 (AA)

2. Andrew Brown – 21 (AAA)

3. Dustin Lawley – 20 (AA)

4. Allan Dykstra – 16 (AAA)

5. Travis Taijeron- 15 (AA)

T-6. Taylor Teagarden – 14 (AAA, Rk, A+)

T-6. Daniel Muno – 14 (AAA)

T-8. Wilmer Flores – 13 (AAA)

T-8. Dilson Herrera – 13 (AA, A+)

T-8. Brandon Allen – 13 (AAA-A+)

Walks

1. Brandon Nimmo – 86 (AA, A+)

2. Allan Dykstra – 84 (AAA)

3. Brian Burgamy – 71 (AA)

4. Gilbert Gomez – 65 (A+)

T-5. Josh Satin – 61 (AAA)

T-5. Cam Maron – 61 (A+, AA)

7. Daniel Muno – 60 (AAA)

T-8. Brandon Allen – 58 (AAA, A+)

T-8. Victor Cruzado – 58 (A)

10. Gavin Cecchini – 57 (A+, A, AA)

Stolen bases

1. Ysidro Pierre – 33 (FRk)

2. Champ Stuart – 29 (A)

3. Patrick Biondi – 24 (A)

4. Dilson Herrera – 23 (A+, AA)

5. Matt Reynolds – 20 (AAA, AA)

6. Raphael Ramirez – 18 (Rk)

T-7. Jeff McNeil – 17 (A, A+)

T-7. John Mora – 17 (Rk, A-)

T-9. Stefan Sabol – 16 (A)

T-9. Darrell Cecilliani – 16 (AA)

T-9. Yeixon Ruiz – 16 (A, A+)

PITCHING

ERA (minimum 70 innings)

1. Dario Alvarez – 1.10 (A, A+, AA)

2. Marcos Molina – 1.77 (A-)

3. Robert Whalen – 1.94 (A, Rk)*

4. Steven Matz – 2.24 (AA, A+)

5. Robert Gsellman – 2.55 (A)

6. John Gant – 2.56 (A)

7. Octavio Acosta – 2.93 (A-, A)

8. Chase Bradford – 2.97 (AAA, AA)

9. Matthew Bowman – 3.21 (AA, AAA)

10. Darin Gorski – 3.33 (AA, AAA)

*Whalen only pitched 69.2 innings, but we’re going to let him sneak into this list anyway. I won’t tell if you don’t.

WHIP (minimum 70 innings)

1. Marcos Molina – 0.838 (A-)

2. Dario Alvarez – 0.886 (A, A+, AA)

3. Robert Whalen – 0.990 (A, Rk)

4. Octavio Acosta – 1.127 (A-, A)

5. Tyler Pill – 1.183 (AA, AAA)

6. Steven Matz – 1.187 (AA, A+)

7. John Gant – 1.195 (A)

8. Kevin McGowan – 1.232 (A, A+)

9. Luis Cessa – 1.234 (A+, AA)

10. Chase Bradford – 1.239 (AAA, AA)

Strikeouts

1. Noah Syndergaard – 145 (AAA)

2. Steven Matz – 131 (AA, A+)

T-3. Tyler Pill – 124 (AA, AAA)

T-3. Matthew Bowman – 124 (AA, AAA)

5. Greg Peavey – 123 (AA, AAA)

6. Logan Verrett – 119 (AAA)

T-7. Dario Alvarez – 114 (A, A+, AA)

T-7. John Gant – 114 (A)

T-7. Jacob Lugo – 114 (A+)

T-10. Gabriel Ynoa – 106 (A+, AA)

T-10. Hansel Robles – 106 (AA)

Strikeout to walk ratio (minimum 70 innings)

1. Dario Alvarez – 6.71 (A, A+, AA)

2. Chase Bradford – 6.60 (AAA, AA)

3. Marcos Molina – 5.06 (A-)

4. Gabriel Ynoa – 4.24 (A+, AA)

5. Tyler Pill – 3.88 (AA, AAA)

6. Cory Mazzoni – 3.75 (AAA, AA, A+, Rk)

7. Steven Matz – 3.74 (AA, A+)

8. Logan Verrett – 3.50 (AAA)

9. Matthew Bowman – 3.44 (AA, AAA)

10. Darin Gorski – 3.37 (AA, AAA)