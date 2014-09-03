Yankees minor league leaders
The minor league regular season came to a close on Monday. Here’s a look at the organizational batting and pitching leaders for the Yankees’ affiliates (the levels each player played at in 2014 are in parenthesis):
BATTING
Batting average (minimum 100 at-bats)
1. Connor Spencer - .364 (A-)
2. Carlos Vidal - .361 (FRk)
3. Bryan Cuevas - .356 (Rk)
4. Algeni Mateo - .339 (FRk)
5. Jerry Seitz - .333 (FRk)
6. Billy Fleming - .330 (Rk, A-)
7. Kevin Gonzalez - .329 (FRk)
8. Mark Payton - .320 (A+, A)
T-9. Cesar Diaz - .319 (FRk, Rk)
T-9. Adonis Garcia - .319 (AAA)
On-base percentage (minimum 100 plate appearances)
1. Carlos Vidal - .482 (FRk)
2. Yonauris Rodriguez - .435 (FRk)
3. Greidy Encarnacion - .434 (FRk)
4. Cesar Diaz - .423 (FRk, Rk)
5. Aaron Judge - .419 (A, A+)
6. Mark Payton - .418 (A+, A)
7. Kale Sumner - .415 (A)
8. Billy Fleming - .411 (Rk, A-)
9. Junior Valera - .409 (Rk)
10. Kevin Gonzalez - .408 (FRk)
Slugging percentage (minimum 100 at-bats)
1. Peter O’Brien - .593 (AA, A+)*
2. Jerry Seitz - .565 (FRk)
3. Bryan Cuevas - .564 (Rk)
4. Kyle Roller - .550 (AAA, AA)
5. Angel Aguilar - .536 (Rk)
6. Algeni Mateo - .535 (FRk)
7. Christopher Breen - .504 (A-)
8. Carlos Vidal - .498 (FRk)
9. Mark Payton - .497 (A+, A)
10. Rob Refsnyder - .495 (AAA, AA)
*O’Brien was traded to the Diamondbacks for Martin Prado
Home runs
1. Peter O’Brien – 33 (AA, A+)
2. Kyle Roller – 26 (AAA, AA)
T-3. Eric Jagielo – 18 (A+, Rk)
T-3. Zoilo Almonte - 18 (AAA)
5. Aaron Judge – 17 (A, A+)
T-6. Rob Refsnyder – 14 (AAA, AA)
T-6. Greg Bird – 14 (A+, AA)
T-8. Mike Ford – 13 (A, A+)
T-8. Gary Sanchez – 13 (AA)
10. Eduardo de Oleo – 12 (A)
Walks
1. Aaron Judge – 89 (A, A)
2. Gosuke Katoh – 71 (A)
3. Greg Bird – 63 (A+, AA)
4. Kyle Roller – 58 (AAA, AA)
T-5. Cito Culver – 57 (A+)
T-5. Tyler Wade – 57 (A)
T-7. Dante Bichette – 56 (A+, AA)
T-7. Rob Segedin – 56 (AA, AAA)
9. Rob Refsnyder – 55 (AAA, AA)
10. Mike Ford – 52 (A, A+)
Stolen bases
1. Michael O’Neill – 42 (A)
2. Antoan Richardson – 26 (AAA)
T-3. Claudio Custodio – 22 (A+, A)
T-3. Brandon Thomas – 22 (A)
T-3. Tyler Wade – 22 (A)
6. Mason Williams – 21 (AA)
7. Gosuke Katoh – 20 (A)
8. Yancarlos Baez – 19 (FRk, Rk)
9. Greidy Encarnacion – 18 (FRk)
T-10. Ali Castillo – 17 (AA)
T-10. Jose Infante – 17 (FRk)
T-10. John Murphy – 17 (A)
T-10. Tyler Palmer – 17 (Rk)
PITCHING
ERA (minimum 70 innings)
1. Jaron Long – 2.18 (AA, A, A+)
2. Luis Severino – 2.46 (A, AA, A+)
3. Cesar Vargas – 2.58 (A+, A)*
4. Pat Venditte – 2.64 (AAA, AA)
5. Chaz Hebert - 2.76 (A, A+)
6. Ian Clarkin – 3.12 (A, A+)
7. Dan Camarena – 3.40 (A+, AA)
8. Kyle Haynes – 3.49 (A+)
9. Miguel Sulbaran – 3.52 (A+)
10. Eric Wooten – 3.61 (A+, AA)
* Vargas and Haynes pitched 69.2 innings, but we’re going to include them on the list anyway.
WHIP (minimum 70 innings)
1. Cesar Vargas – 0.962 (A+, A)
2. Jaron Long – 1.012 (AA, A, A+)
3. Luis Severino – 1.059 (A, AA, A+)
4. Pat Venditte – 1.111 (AAA, AA)
5. Miguel Sulbaran – 1.183 (A+)
6. Brady Lail – 1.206 (A, A+)
7. Caleb Smith – 1.232 (A, A+)
8. Manny Banuelos – 1.239 (AA, AAA, A+)
9. Ian Clarkin – 1.253 (A, A+)
10. Dan Camarena – 1.259 (A+, AA)
Strikeouts
1. Luis Severino – 127 (A, AA, A+)
2. Jaron Long – 122 (AA, A, A+)
T-3. Brady Lail – 116 (A, A+)
T-3. Caleb Smith – 116 (A, A+)
5. Zach Nuding – 113 (AA, AAA)
6. Dan Camarena – 112 (A+, AA)
7. Rookie Davis – 106 (A)
8. Rafael De Paula – 104 (A+)*
T-9. Tyler Webb – 94 (AA, AAA, A+)
T-9. Bryan Mitchell – 94 (AA, AAA)
*De Paula was traded to San Diego in the deal that sent Chase Headley to the Yankees
Strikeout to walk ratio (minimum 70 innings)
1. Jaron Long – 5.55 (AA, A, A+)
2. Cesar Vargas – 5.43 (A+, A)
3. Giovanny Gallegos – 4.79 (A)
4. Luis Severino – 4.70 (A, AA, A+)
5. Brady Lail – 4.46 (A,. A+)
6. Pat Venditte – 3.77 (AAA, AA)
7. Ian Clarkin – 3.26 (A, A+)
T-8. Jairo Heredia – 3.21 (AA, AAA_
T-8. Eric Ruth – 3.21 (A, A+, AA, AAA)
10. Miguel Sulbaran – 2.83 (A+)