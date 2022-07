Yankees minor league leaders

The minor league regular season came to a close on Monday. Here’s a look at the organizational batting and pitching leaders for the Yankees’ affiliates (the levels each player played at in 2014 are in parenthesis):

BATTING

Batting average (minimum 100 at-bats)

1. Connor Spencer - .364 (A-)

2. Carlos Vidal - .361 (FRk)

3. Bryan Cuevas - .356 (Rk)

4. Algeni Mateo - .339 (FRk)

5. Jerry Seitz - .333 (FRk)

6. Billy Fleming - .330 (Rk, A-)

7. Kevin Gonzalez - .329 (FRk)

8. Mark Payton - .320 (A+, A)

T-9. Cesar Diaz - .319 (FRk, Rk)

T-9. Adonis Garcia - .319 (AAA)

On-base percentage (minimum 100 plate appearances)

1. Carlos Vidal - .482 (FRk)

2. Yonauris Rodriguez - .435 (FRk)

3. Greidy Encarnacion - .434 (FRk)

4. Cesar Diaz - .423 (FRk, Rk)

5. Aaron Judge - .419 (A, A+)

6. Mark Payton - .418 (A+, A)

7. Kale Sumner - .415 (A)

8. Billy Fleming - .411 (Rk, A-)

9. Junior Valera - .409 (Rk)

10. Kevin Gonzalez - .408 (FRk)

Slugging percentage (minimum 100 at-bats)

1. Peter O’Brien - .593 (AA, A+)*

2. Jerry Seitz - .565 (FRk)

3. Bryan Cuevas - .564 (Rk)

4. Kyle Roller - .550 (AAA, AA)

5. Angel Aguilar - .536 (Rk)

6. Algeni Mateo - .535 (FRk)

7. Christopher Breen - .504 (A-)

8. Carlos Vidal - .498 (FRk)

9. Mark Payton - .497 (A+, A)

10. Rob Refsnyder - .495 (AAA, AA)

*O’Brien was traded to the Diamondbacks for Martin Prado

Home runs

1. Peter O’Brien – 33 (AA, A+)

2. Kyle Roller – 26 (AAA, AA)

T-3. Eric Jagielo – 18 (A+, Rk)

T-3. Zoilo Almonte - 18 (AAA)

5. Aaron Judge – 17 (A, A+)

T-6. Rob Refsnyder – 14 (AAA, AA)

T-6. Greg Bird – 14 (A+, AA)

T-8. Mike Ford – 13 (A, A+)

T-8. Gary Sanchez – 13 (AA)

10. Eduardo de Oleo – 12 (A)

Walks

1. Aaron Judge – 89 (A, A)

2. Gosuke Katoh – 71 (A)

3. Greg Bird – 63 (A+, AA)

4. Kyle Roller – 58 (AAA, AA)

T-5. Cito Culver – 57 (A+)

T-5. Tyler Wade – 57 (A)

T-7. Dante Bichette – 56 (A+, AA)

T-7. Rob Segedin – 56 (AA, AAA)

9. Rob Refsnyder – 55 (AAA, AA)

10. Mike Ford – 52 (A, A+)

Stolen bases

1. Michael O’Neill – 42 (A)

2. Antoan Richardson – 26 (AAA)

T-3. Claudio Custodio – 22 (A+, A)

T-3. Brandon Thomas – 22 (A)

T-3. Tyler Wade – 22 (A)

6. Mason Williams – 21 (AA)

7. Gosuke Katoh – 20 (A)

8. Yancarlos Baez – 19 (FRk, Rk)

9. Greidy Encarnacion – 18 (FRk)

T-10. Ali Castillo – 17 (AA)

T-10. Jose Infante – 17 (FRk)

T-10. John Murphy – 17 (A)

T-10. Tyler Palmer – 17 (Rk)

PITCHING

ERA (minimum 70 innings)

1. Jaron Long – 2.18 (AA, A, A+)

2. Luis Severino – 2.46 (A, AA, A+)

3. Cesar Vargas – 2.58 (A+, A)*

4. Pat Venditte – 2.64 (AAA, AA)

5. Chaz Hebert - 2.76 (A, A+)

6. Ian Clarkin – 3.12 (A, A+)

7. Dan Camarena – 3.40 (A+, AA)

8. Kyle Haynes – 3.49 (A+)

9. Miguel Sulbaran – 3.52 (A+)

10. Eric Wooten – 3.61 (A+, AA)

* Vargas and Haynes pitched 69.2 innings, but we’re going to include them on the list anyway.

WHIP (minimum 70 innings)

1. Cesar Vargas – 0.962 (A+, A)

2. Jaron Long – 1.012 (AA, A, A+)

3. Luis Severino – 1.059 (A, AA, A+)

4. Pat Venditte – 1.111 (AAA, AA)

5. Miguel Sulbaran – 1.183 (A+)

6. Brady Lail – 1.206 (A, A+)

7. Caleb Smith – 1.232 (A, A+)

8. Manny Banuelos – 1.239 (AA, AAA, A+)

9. Ian Clarkin – 1.253 (A, A+)

10. Dan Camarena – 1.259 (A+, AA)

Strikeouts

1. Luis Severino – 127 (A, AA, A+)

2. Jaron Long – 122 (AA, A, A+)

T-3. Brady Lail – 116 (A, A+)

T-3. Caleb Smith – 116 (A, A+)

5. Zach Nuding – 113 (AA, AAA)

6. Dan Camarena – 112 (A+, AA)

7. Rookie Davis – 106 (A)

8. Rafael De Paula – 104 (A+)*

T-9. Tyler Webb – 94 (AA, AAA, A+)

T-9. Bryan Mitchell – 94 (AA, AAA)

*De Paula was traded to San Diego in the deal that sent Chase Headley to the Yankees

Strikeout to walk ratio (minimum 70 innings)

1. Jaron Long – 5.55 (AA, A, A+)

2. Cesar Vargas – 5.43 (A+, A)

3. Giovanny Gallegos – 4.79 (A)

4. Luis Severino – 4.70 (A, AA, A+)

5. Brady Lail – 4.46 (A,. A+)

6. Pat Venditte – 3.77 (AAA, AA)

7. Ian Clarkin – 3.26 (A, A+)

T-8. Jairo Heredia – 3.21 (AA, AAA_

T-8. Eric Ruth – 3.21 (A, A+, AA, AAA)

10. Miguel Sulbaran – 2.83 (A+)