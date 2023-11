USA Today Women's Top 25 Poll

The USA TODAY Sports Top 25 women's basketball poll, with first-place votes received in parenthesis, team's records, total points based on 25 for first place through one point for 25th and ranking in last week's poll:

Record Pts Pvs

1. South Carolina (32) 5-0 800 1

2. UCLA 6-0 761 2

3. Stanford 7-0 737 3

4. Iowa 7-1 669 6

5. LSU 7-1 604 5

6. Utah 5-1 582 8

7. Colorado 6-1 563 4

8. Southern California 5-0 561 10

9. Virginia Tech 5-1 555 9

10. North Carolina State 7-0 539 16

11. Texas 7-0 499 11

12. Connecticut 4-2 459 7

13. Ohio State 5-1 432 12

14. Notre Dame 5-1 367 14

15. Florida State 5-1 353 13

16. Baylor 5-0 338 18

17. Indiana 5-1 286 19

18. Kansas State 6-1 234 22

19. Louisville 6-1 193 15

20. Mississippi 6-1 181 23

21. Mississippi State 8-0 131 NR

22. Tennessee 4-2 128 21

23. Marquette 6-0 77 NR

24. North Carolina 5-2 64 17

25. Creighton 5-1 38 NR

Dropped Out: No. 20 Oklahoma (5-2); No. 24 Maryland (4-3); No. 25 Washington State (7-1).

Others receiving votes: Princeton (4-2) 36; Washington State (7-1) 34; Oklahoma (5-2) 33; Michigan (5-1) 28; Maryland (4-3) 25; Arizona (6-1) 19; Duke (4-2) 19; Miami (Fla.) (5-0) 18; UNLV (6-0) 12; Florida Gulf Coast (5-2) 8; Green Bay (4-2) 6; Gonzaga (6-2) 5; Syracuse (5-1) 4; Alabama (7-1) 1; Middle Tennessee (5-2) 1.