Milwaukee 68, Cleveland St. 64, OT
MILWAUKEE (10-5)
Miszkiewicz 0-0 0-0 0, Rand 4-7 0-0 8, Browning 2-8 0-2 4, Jamison 1-3 0-0 2, Pullian 3-13 0-0 8, Thomas 2-9 4-6 9, Freeman 9-18 1-1 24, J.Johnson 4-9 0-0 8, Howell 1-4 0-0 3, Edwards 1-2 0-0 2, Stuart 0-0 0-0 0, Bol 0-0 0-0 0. Totals 27-73 5-9 68.
CLEVELAND ST. (8-8)
D.Johnson 3-6 3-4 9, Williams 6-16 1-1 13, Woodrich 3-15 2-2 9, Parker 2-9 1-2 7, Enaruna 6-14 4-6 16, Lowder 3-6 1-1 8, Hill 0-1 2-2 2, Middleton 0-0 0-0 0, Pryor 0-2 0-0 0, Arnett 0-1 0-0 0, Price 0-0 0-0 0. Totals 23-70 14-18 64.
Halftime_Cleveland St. 29-26. 3-Point Goals_Milwaukee 9-32 (Freeman 5-11, Pullian 2-7, Howell 1-4, Thomas 1-5, Edwards 0-1, Browning 0-2, Jamison 0-2), Cleveland St. 4-18 (Parker 2-2, Lowder 1-4, Woodrich 1-8, Hill 0-1, Williams 0-1, Enaruna 0-2). Rebounds_Milwaukee 42 (Pullian 7), Cleveland St. 43 (Williams 13). Assists_Milwaukee 11 (Browning 4), Cleveland St. 11 (Parker 5). Total Fouls_Milwaukee 14, Cleveland St. 13. A_1,541 (13,610).