NEW YORK — The National Football League Inactive Report.

INDIANAPOLIS COLTS at NEW ENGLAND PATRIOTS — INDIANAPOLIS: OG Jack Anderson, B JuJu Brents, OG Arlington Hambright, LB Cameron McGrone, TE Drew Ogletree. NEW ENGLAND: CB Alex Austin, LB Ja'Whaun Bentley, OT Trent Brown, QB Will Grier, CB J.C. Jackson, WR DeVante Parker, DT Sam Roberts.

