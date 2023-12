NFL Inactive Report

NEW YORK — The National Football League Inactive Report.

ATLANTA FALCONS at CAROLINA PANTHERS — ATLANTA: LB Bud Dupree, TE John FitzPatrick, WR Mack Hollins, OG Chris Lindstrom, OT Kaleb McGary, DT David Onyemata, QB Logan Woodside. CAROLINA: CB D'Shawn Jamison, LB Eku Leota, WR Terrace Marshall, OT David Sharpe, WR Mike Strachan, TE Ian Thomas.

CHICAGO BEARS at CLEVELAND BROWNS — CHICAGO: OG Ja'Tyre Carter, S Quindell Johnson, QB Nathan Peterman, LB Noah Sewell, WR Equanimeous St. Brown. CLEVELAND: CB Kahlef Hailassie, DE Sam Kamara, LB Jordan Kunaszyk, DE Ogbonnia Okoronkwo, C Ethan Pocic, S Juan Thornhill, LB Anthony Walker.

TAMPA BAY BUCCANEERS at GREEN BAY PACKERS — TAMPA BAY: CB Carlton Davis, DE William Gholston, CB Josh Hayes, S Ryan Neal, OT Brandon Walton, LB Devin White, QB John Wolford. GREEN BAY: CB Jaire Alexander, LB Brenton Cox, RB AJ Dillon, OT Caleb Jones, S Darnell Savage, WR Samori Toure, WR Christian Watson.

NEW YORK JETS at MIAMI DOLPHINS — NEW YORK JETS: WR Jason Brownlee, CB Bryce Hall, DE Carl Lawson, LB Marcelino McCrary-Ball, OT Max Mitchell, QB Brett Rypien, OT Carter Warren. MIAMI: S DeShon Elliott, WR Tyreek Hill, S Jevon Holland, CB Xavien Howard, OG Robert Hunt, LB Jason Pierre-Paul, QB Skylar Thompson.

NEW YORK GIANTS at NEW ORLEANS SAINTS — NEW YORK GIANTS: DE Boogie Basham, WR Parris Campbell, RB Jashaun Corbin, OT Evan Neal, S Gervarrius Owens. NEW ORLEANS: CB Cameron Dantzler, DE Isaiah Foskey, QB Jake Haener, RB Kendre Miller, WR Chris Olave, OT Ryan Ramczyk, LB Monty Rice.

HOUSTON TEXANS at TENNESSEE TITANS — HOUSTON: DE Will Anderson, RB Mike Boone, CB Kris Boyd, LB Blake Cashman, WR Nico Collins, OT George Fant, QB C.J. Stroud. TENNESSEE: S Mike Brown, LB Trevis Gipson, LB Caleb Murphy, WR Kyle Philips, DT Jeffery Simmons, TE Josh Whyle, QB Malik Willis.

KANSAS CITY CHIEFS at NEW ENGLAND PATRIOTS — KANSAS CITY: DT Matt Dickerson, DT Neil Farrell, DE Malik Herring, RB Isiah Pacheco, OT Donovan Smith, DE BJ Thompson, CB Joshua Williams. NEW ENGLAND: WR Kayshon Boutte, OT Trent Brown, DT Sam Roberts, WR JuJu Smith-Schuster, RB Rhamondre Stevenson, CB Shaun Wade.