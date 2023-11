NFL Inactive Report

NEW YORK — The National Football League Inactive Report.

NEW ORLEANS SAINTS at ATLANTA FALCONS — NEW ORLEANS: DE Isaiah Foskey, TE Jimmy Graham, QB Jake Haener, RB Kendre Miller, DE Kyle Phillips, OG Nick Saldiveri. ATLANTA: DT Travis Bell, TE John FitzPatrick, DE Joe Gaziano, OG Jovaughn Gwyn, WR Mack Hollins, CB Clark Phillips, QB Logan Woodside.

PITTSBURGH STEELERS at CINCINNATI BENGALS — PITTSBURGH: DT Montravius Adams, OT Dylan Cook, S Minkah Fitzpatrick, LB Blake Martinez, RB Anthony McFarland, QB Mason Rudolph. CINCINNATI: RB Chris Evans, WR Tee Higgins, C Trey Hill, OT D'Ante Smith, CB Cam Taylor-Britt, DT Jay Tufele.

JACKSONVILLE JAGUARS at HOUSTON TEXANS — JACKSONVILLE: LB Yasir Abdullah, CB Tyson Campbell, WR Elijah Cooks, DT DaVon Hamilton, OT Cole Van Lanen. HOUSTON: RB Mike Boone, OG Nick Broeker, WR Noah Brown, LB Jake Hansen, QB Case Keenum, DE Myjai Sanders, S Jimmie Ward.

TAMPA BAY BUCCANEERS at INDIANAPOLIS COLTS — TAMPA BAY: LB Lavonte David, CB Jamel Dean, LB Cam Gill, DT Mike Greene, RB Ke'Shawn Vaughn, OT Brandon Walton, QB John Wolford. INDIANAPOLIS: CB JuJu Brents, OG Arlington Hambright, C Ryan Kelly, LB Cameron McGrone, TE Drew Ogletree, WR Juwann Winfree.

NEW ENGLAND PATRIOTS at NEW YORK GIANTS — NEW ENGLAND: CB Alex Austin, RB JaMycal Hasty, OT Vederian Lowe, WR Jalen Reagor, DT Sam Roberts. NEW YORK: DE Boogie Basham, RB Jashaun Corbin, DT Dexter Lawrence, OT Evan Neal, S Gervarrius Owens.

CAROLINA PANTHERS at TENNESSEE TITANS — CAROLINA: RB Raheem Blackshear, CB CJ Henderson, TE Hayden Hurst, OT Ricky Lee, WR Terrace Marshall. TENNESSEE: WR Treylon Burks, S Terrell Edmunds, LB Trevis Gipson, LB Caleb Murphy, QB Malik Willis.