NFL Injury Report

NEW YORK — The National Football League injury report, as provided by the league (OUT: Player will not play; DOUBTFUL: Player is unlikely to play; QUESTIONABLE: Player is not certain to play; DNP: did not practice; LIMITED: limited participation; FULL: Full participation):

NEW YORK JETS at CLEVELAND BROWNS — NEW YORK: OUT: T Duane Brown (back), QB Aaron Rodgers (achilles), TE Jeremy Ruckert (concussion), QB Zach Wilson (concussion). QUESTIONABLE: RB Israel Abanikanda (ankle), WR Allen Lazard (illness), K Greg Zuerlein (right quad). CLEVELAND: OUT: K Dustin Hopkins (lef hamstring), DE Ogbonnia Okoronkwo (pectoral) LB Anthony Walker (knee). DOUBTFUL: P Corey Bojorquez (left quad). QUESTIONABLE: WR Amari Cooper (NIR-rest/heel), WR Marquiese Goodwin (knee), S Juan Thornhill (calf).

DETROIT LIONS at DALLAS COWBOYS — DETROIT: DNP: T Taylor Decker (groin), TE Brock Wright (hip). LIMITED: FB Jason Cabinda (knee), S Chauncey Gardner-Johnson (pectoral). FULL: LB Derrick Barnes (shoulder), CB Jerry Jacobs (hamstring), C Frank Ragnow (back, knee, toe), T Penei Sewell (shoulder). DALLAS: DNP: RB Rico Dowdle (ankle), DT Johnathan Hankins (knee, ankle), G Zack Martin (NIR - resting player), T Tyron Smith (back). LIMITED: T Chuma Edoga (toe). FULL: DE Viliami Fehoko (knee), S Malik Hooker (ankle), RB Hunter Luepke (thigh), T Matt Waletzko (shoulder).

ARIZONA CARDINALS at PHILADELPHIA EAGLES — ARIZONA: DNP: WR Marquise Brown (heel), LB Zaven Collins (ankle), DE Jonathan Ledbetter (knee), QB Kyler Murray (illness). LIMITED: S Andre Chachere (shoulder), LB Victor Dimukeje (foot), DT Leki Fotu (hand), LB Owen Pappoe (ankle), CB Bobby Price (quadricep), DT Kevin Strong (knee), CB Garrett Williams (knee). PHILADELPHIA: DNP: CB Darius Slay (knee). LIMITED: LB Zach Cunningham (knee), LB Nicholas Morrow (abdomen). FULL: G Landon Dickerson (thumb), CB Avonte Maddox (pectoral).

ATLANTA FALCONS at CHICAGO BEARS — ATLANTA: DNP: DE Calais Campbell (NIR - resting player), RB Cordarrelle Patterson (NIR-resting player). LIMITED: LB Lorenzo Carter (neck), C Drew Dalman (ankle), QB Taylor Heinicke (ankle), G Chris Lindstrom (ankle), T Jake Matthews (knee), T Kaleb McGary (knee), DT David Onyemata (ankle). CHICAGO: DNP: TE Cole Kmet (knee), WR Darnell Mooney (concussion), C Lucas Patrick (knee). FULL: RB D'Onta Foreman (not injury related - personal matter), T Teven Jenkins (concussion), LB Noah Sewell (knee), WR Equanimeous St. Brown (pectoral).

CAROLINA PANTHERS at JACKSONVILLE JAGUARS — CAROLINA: DNP: T Ikem Ekwonu (foot), LB Marquis Haynes (back), CB Troy Hill (concussion), CB Jaycee Horn (toe), LB Frankie Luvu (quadricep), T Taylor Moton (knee, NIR-rest), WR Adam Thielen (NIR-rest). LIMITED: LB Claudin Cherelus (knee), RB Chuba Hubbard (hamstring), CB Donte Jackson (ankle). FULL: G Cade Mays (ankle), RB Miles Sanders (toe), TE Stephen Sullivan (wrist), TE Tommy Tremble (back). JACKSONVILLE: DNP: QB Trevor Lawrence (right shoulder). LIMITED: CB Christian Braswell (hamstring), CB Tyson Campbell (finger), S Andre Cisco (groin), G Ezra Cleveland (knee), WR Zay Jones (knee, hamstring), T Walker Little (hamstring), T Cam Robinson (knee), TE Brenton Strange (foot). FULL: QB C.J. Beathard (left shoulder).

CINCINNATI BENGALS at KANSAS CITY CHIEFS — CINCINNATI: DNP: WR Ja'Marr Chase (shoulder). LIMITED: CB Jalen Davis (groin), DE Cam Sample (knee). FULL: CB Cam Taylor-Britt (ankle). KANSAS CITY: DNP: RB Isiah Pacheco (concussion, shoulder), T Donovan Smith (neck), CB L'Jarius Sneed (calf), WR Kadarius Toney (hip), CB Jaylen Watson (illness). LIMITED: G Trey Smith (ankle, knee). FULL: LB Nick Bolton (wrist, abdomen), S Mike Edwards (knee), WR Mecole Hardman (thumb), CB Trent McDuffie (shoulder), DE Charles Omenihu (groin), CB Joshua Williams (neck).

GREEN BAY PACKERS at MINNESOTA VIKINGS — GREEN BAY: DNP: LB De'Vondre Campbell (neck), G Elgton Jenkins (shoulder, knee), WR Christian Watson (hamstring), WR Dontayvion Wicks (chest, ankle). LIMITED: RB A.J. Dillon (thumb), LB Kingsley Enagbare (toe), RB Aaron Jones (knee, finger), TE Luke Musgrave (kidney), S Jonathan Owens (knee), WR Jayden Reed (toe, chest), CB Robert Rochell (neck), S Darnell Savage (shoulder), DT Tedarrell Slaton (knee, foot), LB Quay Walker (shoulder). FULL: T Luke Tenuta (ankle), RB Emanuel Wilson (shoulder). MINNESOTA: DNP: WR Jordan Addison (ankle), CB Mekhi Blackmon (shoulder, illness), S Theo Jackson (toe), CB Byron Murphy (knee), WR Jalen Nailor (concussion), DT Jaquelin Roy (ankle). LIMITED: DT Sheldon Day (ankle), LB Troy Dye (wrist), RB Alexander Mattison (ankle), DT Harrison Phillips (back). FULL: T Brian O'Neill (ankle), LB Ivan Pace (shoulder).

LAS VEGAS RAIDERS at INDIANAPOLIS COLTS — LAS VEGAS: DNP: TE Jesper Horsted (hamstring), RB Josh Jacobs (quadricep), TE Michael Mayer (toe). LIMITED: DE Maxx Crosby (knee), T Jermaine Eluemunor (knee), C Andre James (ankle), DE Malcolm Koonce (ribs), T Kolton Miller (shoulder), WR D.J. Turner (shoulder). FULL: LS Jacob Bobenmoyer (knee). INDIANAPOLIS: DNP: LB Cameron McGrone (illness), WR D.J. Montgomery (groin). LIMITED: RB Zack Moss (forearm), LB Segun Olubi (hip), WR Michael Pittman (concussion, shoulder). FULL: C Jack Anderson (illness), T Braden Smith (knee), CB Ameer Speed (knee).

LOS ANGELES CHARGERS at DENVER BRONCOS — LOS ANGELES: DNP: WR Keenan Allen (heel), DE Khalil Mack (NIR-rest), WR Josh Palmer (concussion), DT Nicholas Williams (NIR-rest, shoulder). LIMITED: DE Joey Bosa (foot), CB Deane Leonard (heel), LB Kenneth Murray (shoulder), T Trey Pipkins (wrist), T Rashawn Slater (ankle), TE Nick Vannett (back). FULL: LB Tanner Muse (knee). DENVER: DNP: LB Baron Browning (concussion), TE Greg Dulcich (hamstring, foot), RB Samaje Perine (NIR-rest), WR Courtland Sutton (concussion), RB Dwayne Washington (illness). LIMITED: LB Nik Bonitto (knee). FULL: T Alex Palczewski (knee).

LOS ANGELES RAMS at NEW YORK GIANTS — LOS ANGELES: DNP: CB Tre Tomlinson (hamstring), G Joe Noteboom (foot). NEW YORK: DNP: CB Deonte Banks (shoulder), TE Lawrence Cager (groin), DT Dexter Lawrence (hamstring), DT Rakeem Nunez-Roches (knee), DT A'Shawn Robinson (back). LIMITED: RB Saquon Barkley (elbow), G Ben Bredeson (quadricep), P Jamie Gillan (left groin, left knee), CB Adoree' Jackson (ankle), G Justin Pugh (elbow), WR Wan'Dale Robinson (quadricep), C John Michael Schmitz (shoulder), TE Darren Waller (knee).

MIAMI DOLPHINS at BALTIMORE RAVENS — MIAMI: DNP: RB Devon Achane (toe), T Terron Armstead (knee, ankle, back), WR Robbie Chosen (concussion), WR Tyreek Hill (ankle, NIR-rest), RB Raheem Mostert (knee, ankle), WR Jaylen Waddle (ankle). LIMITED: G Liam Eichenberg (calf, ankle), S Jevon Holland (knee, knee), CB Xavien Howard (hip, thumb), T Austin Jackson (oblique), QB Tua Tagovailoa (left thumb, quadricep), LB Andrew Van Ginkel (wrist). BALTIMORE: DNP: WR Zay Flowers (calf), S Kyle Hamilton (knee), G Kevin Zeitler (knee, quadricep). LIMITED: CB Jalyn Armour-Davis (concussion), CB Arthur Maulet (knee), G Patrick Mekari (concussion), LB Patrick Queen (shoulder), LB Roquan Smith (pectoral), P Jordan Stout (back), DE Broderick Washington (elbow).

NEW ENGLAND PATRIOTS at BUFFALO BILLS — NEW ENGLAND: DNP: T Trent Brown (illness), CB Jalen Mills (concussion), FS Jabrill Peppers (hamstring). LIMITED: DT Christian Barmore (knee), LB Ja'Whaun Bentley (knee), CB Myles Bryant (chest), TE Hunter Henry (knee), LB Anfernee Jennings (illness), DB Jonathan Jones (knee), WR Matthew Slater (hamstring), WR JuJu Smith-Schuster (ankle), CB Shaun White (hip). FULL: T Tyrone Wheatley Jr. (knee). BUFFALO: DNP: DE Leonard Floyd (wrist, rib, NIR-rest), LB Von Miller (NIR-rest). LIMITED: LB Terrel Bernard (ankle), DE A.J. Epenesa (rib), S Damar Hamlin (shoulder), S Micah Hyde (neck stinger), RB Ty Johnson (shoulder). FULL: LS Reid Ferguson (thumb), DT DaQuan Jones (pectoral), CB Cameron Lewis (thumb), WR Justin Shorter (hamstring), LB Dorian Williams (knee).

NEW ORLEANS SAINTS at TAMPA BAY BUCCANEERS — NEW ORLEANS: DNP: S Jordan Howden (illness), CB Lonnie Johnson (knee), T Ryan Ramczyk (knee). LIMITED: DE Isaiah Foskey (quadricep), TE Jimmy Graham (NIR-rest), DE Cameron Jordan (ankle), C Erik McCoy (foot), RB Kendre Miller (ankle), WR Chris Olave (ankle), DE Payton Turner (toe). TAMPA BAY: DNP: LB Shaquil Barrett (groin), CB Carlton Davis (concussion), TE Ko Kieft (shoulder). FULL: DT Mike Greene (calf), WR Rakim Jarrett (quadricep).

PITTSBURGH STEELERS at SEATTLE SEAHAWKS — PITTSBURGH: DNP: RB Najee Harris (knee), FS Minkah Fitzpatrick (knee), OLB Elandor Roberts (pectoral), G Isaac Seumalo (shoulder). LIMITED: QB Kenny Pickett (ankle), DB Trenton Thompson (neck). SEATTLE: DNP: WR Dee Eskridge (ribs), T Jason Peters (foot), RB Kenneth Walker III (shoulder/illness), LB Nick Bellore (knee), LB Jordy Brooks (ankle), DE Mario Edwards (knee), DE Dre'Mont Jones (shoulder), LB Bobby Wagner (NIR-rest), NT Jarran Reed (NIR-rest), TE Noah Fant (knee), LB Frank Clark (NIR-rest). LIMITED: G Anthony Bradford (elbow), WR Jake Bobo (knee), S Jamal Adams (knee), CB Devon Witherspoon (hip), G Damien Lewis (neck), S Quandre Diggs (NIR-rest), WR Tyler Lockett (NIR-rest), WR Jaxon Smith Njigba (knee). FULL: T Abraham Lucas (knee), CB Tre Brown (heel), DE Leonard Williams (ankle).

SAN FRANCISCO 49ERS at WASHINGTON COMMANDERS — DNP: DE Arik Armstead (foot/knee), G Aaron Banks (toe), S Ji'Ayir Brown (knee), WR Jauan Jennings (concusssion), T Jaylon Moore (concussion). LIMITED: LB Oren Burks (knee), TE Ross Dwelley (ankle), NT Javon Hargrave (hamstring), CB Ambry Thomas (knee/hand), T Trent Williams (groin), WR Deebo Samuel (neck). FULL: WR Danny Gray (shoulder), RB Elijah Mitchell (knee), QB Brock Purdy (left shoulder). WASHINGTON: DNP: DT Jonathan Allen (NIR-rest), CB Kendall Fuller (NIR-rest), C Tyler Larsen (knee), T Charles Leno (calf), DT John Ridgeway (foot), RB Chris Rodriguez (ankle), CB Benjamin St-Juste (concussion). LIMITED: S Percy Butler (wrist), RB Brian Robinson (hamstring), T Andrew Wylie (elbow). FULL: LB De'Jon Harris (quadricep), LB David Mayo (knee).

TENNESSEE TITANS at HOUSTON TEXANS — TENNESSEE: LIMITED: DE Denico Autry (not injury related - resting player), CB Tre Avery (knee), G Aaron Brewer (knee, ankle), C Daniel Brunskill (ankle), DT Marlon Davidson (groin), CB Caleb Farley (back), WR DeAndre Hopkins (not injury related - resting player), WR Chris Moore (ribs), LB Caleb Murphy (shoulder), CB Sean Murphy-Bunting (hip), S K'Von Wallace (quadricep), TE Trevon Wesco (shin). FULL: T Jaelyn Duncan (wrist), QB Will Levis (ankle), DE T.K. McLendon (shoulder), WR Kyle Philips (hamstring). HOUSTON: DNP: S Adrian Amos (not injury related - personal matter), DE Will Anderson (ankle), DT Maliek Collins (hip), DE Jonathan Greenard (ankle), G Shaquille Mason (calf), CB Steven Nelson (foot, hamstring), DT Sheldon Rankins (ankle), T Laremy Tunsil (knee). LIMITED: WR Noah Brown (knee), LB Blake Cashman (hamstring), WR Nico Collins (calf), DT Denzel Perryman (ankle), QB C.J. Stroud (concussion), WR Robert Woods (not injury related - resting player).