NFL Injury Report

NEW YORK — The National Football League injury report, as provided by the league (OUT: Player will not play; DOUBTFUL: Player is unlikely to play; QUESTIONABLE: Player is not certain to play; DNP: did not practice; LIMITED: limited participation; FULL: Full participation):

DETROIT LIONS at DALLAS COWBOYS — DETROIT: OUT: S C.J. Gardner-Johnson (pectoral), LB James Houston (ankle), TE Brock Wright (hip). QUESTIONABLE: CB Cameron Sutton (toe). DNP: C Frank Ragnow (knee/back/toe/rest). FULL: LB Derric Barnes (shoulder), FB Jason Cabinda (knee), OT Taylor Decker (groin), CB Jerry Jacobs (hamstring), T Penel Sewell (shoulder). DALLAS: OUT: RB Rico Dowdle (ankle), DT Johnathan Hankins (knee/ankle). QUESTIONABLE: T Tyron Smith (back), DE Viliami Fehoko (knee). FULL: T Chuma Edoga (toe), S Malik Hooker (ankle), RB Hunter Luepke (thigh), T Matt Waletzko (shoulder).

ARIZONA CARDINALS at PHILADELPHIA EAGLES — ARIZONA: DNP: WR Marquise Brown (heel), DE Jonathan Ledbetter (knee), QB Kyler Murray (illness). LIMITED: LB Zaven Collins (ankle), S Andre Chachere (shoulder), LB Victor Dimukeje (foot), DT Leki Fotu (hand), LB Owen Pappoe (ankle), CB Bobby Price (quadricep), DT Kevin Strong (knee), CB Garrett Williams (knee). PHILADELPHIA: DNP: CB Darius Slay (knee). LIMITED: LB Zach Cunningham (knee), LB Nicholas Morrow (abdomen). FULL: G Landon Dickerson (thumb), CB Avonte Maddox (pectoral).

ATLANTA FALCONS at CHICAGO BEARS — ATLANTA: LIMITED: LB Lorenzo Carter (neck), C Drew Dalman (ankle), QB Taylor Heinicke (ankle), G Chris Lindstrom (ankle), T Jake Matthews (knee), T Kaleb McGary (knee), DT David Onyemata (ankle). CHICAGO: DNP: TE Cole Kmet (knee), WR Darnell Mooney (concussion), TE Mercedes Lewis (rest). LIMITED: C Lucas Patrick (knee). FULL: T Teven Jenkins (concussion), LB Noah Sewell (knee), WR Equanimeous St. Brown (pectoral).

CAROLINA PANTHERS at JACKSONVILLE JAGUARS — CAROLINA: DNP: CB Troy Hill (concussion), CB Jaycee Horn (toe). LIMITED: T Taylor Moton (knee, NIR-rest), LB Frankie Luvu (quadricep), LB Marquis Haynes (back), T Ikem Ekwonu (foot), RB Chuba Hubbard (hamstring). FULL: LB Claudin Cherelus (knee), CB Donte Jackson (ankle), G Cade Mays (ankle), RB Miles Sanders (toe), TE Stephen Sullivan (wrist), TE Tommy Tremble (back). JACKSONVILLE: DNP: QB Trevor Lawrence (right shoulder). LIMITED: CB Christian Braswell (hamstring), CB Tyson Campbell (finger), S Andre Cisco (groin), G Ezra Cleveland (knee), WR Zay Jones (knee, hamstring), T Walker Little (hamstring), T Cam Robinson (knee), TE Brenton Strange (foot). FULL: QB C.J. Beathard (left shoulder).

CINCINNATI BENGALS at KANSAS CITY CHIEFS — CINCINNATI: LIMITED: WR Ja'Marr Chase (shoulder), CB Jalen Davis (groin), TE Mitchell Wilcox (foot). FULL: DE Cam Sample (knee), CB Cam Taylor-Britt (ankle). KANSAS CITY: DNP: RB Clyde Edwards-Helaire (illness), RB Isiah Pacheco (concussion/shoulder), T Donovan Smith (neck), CB L'Jarius Sneed (calf), WR Kadarius Toney (hip). LIMITED: G Trey Smith (ankle/knee). FULL: LB Nick Bolton (wrist/abdomen), S Mike Edwards (knee), WR Mecole Hardman (thumb), CB Trent McDuffie (shoulder), DE Charles Omenihu (groin), CB Jaylen Watson (illness).

GREEN BAY PACKERS at MINNESOTA VIKINGS — GREEN BAY: DNP: LB De'Vondre Campbell (neck), DT Tedarrell Slaton (knee, foot), WR Christian Watson (hamstring), WR Dontayvion Wicks (chest, ankle). LIMITED: G Elgton Jenkins (shoulder, knee), RB A.J. Dillon (thumb), LB Kingsley Enagbare (toe), RB Aaron Jones (knee, finger), TE Luke Musgrave (kidney), S Jonathan Owens (knee), WR Jayden Reed (toe, chest), CB Robert Rochell (neck), S Darnell Savage (shoulder), LB Quay Walker (shoulder). FULL: T Luke Tenuta (ankle), RB Emanuel Wilson (shoulder). MINNESOTA: DNP: S Theo Jackson (toe), CB Byron Murphy (knee), WR Jalen Nailor (concussion), DT Jaquelin Roy (ankle). LIMITED: WR Jordan Addison (ankle), CB Mekhi Blackmon (shoulder, illness), DT Sheldon Day (ankle), LB Troy Dye (wrist), RB Alexander Mattison (ankle). FULL: DT Harrison Phillips (back), T Brian O'Neill (ankle), LB Ivan Pace (shoulder).

LAS VEGAS RAIDERS at INDIANAPOLIS COLTS — LAS VEGAS: DNP: RB Josh Jacobs (quadricep), TE Michael Mayer (toe). LIMITED: DE Maxx Crosby (knee), T Jermaine Eluemunor (knee), C Andre James (ankle), DE Malcolm Koonce (ribs), T Kolton Miller (shoulder), WR D.J. Turner (shoulder). FULL: LS Jacob Bobenmoyer (knee). INDIANAPOLIS: DNP: LB Cameron McGrone (illness), WR D.J. Montgomery (groin). LIMITED: RB Zack Moss (forearm), LB Segun Olubi (hip). FULL: WR Michael Pittman (concussion, shoulder), C Jack Anderson (illness), T Braden Smith (knee), CB Ameer Speed (knee).

LOS ANGELES CHARGERS at DENVER BRONCOS — LOS ANGELES: DNP: WR Keenan Allen (heel), LB Kenneth Murray (shoulder), WR Josh Palmer (concussion). LIMITED: DE Joey Bosa (foot), CB Deane Leonard (heel), T Trey Pipkins (wrist), TE Nick Vannett (back). FULL: T Rashawn Slater (ankle), LB Tanner Muse (knee). DENVER: DNP: LB Baron Browning (concussion), TE Greg Dulcich (hamstring, foot), WR Courtland Sutton (concussion), RB Dwayne Washington (illness), TE Chris Manhertz (NIR-rest), NT Mike Purcell (NIR-rest), FS Justin Simmons (illness). LIMITED: WR Marvin Mims Jr. (hamstring). FULL: LB Nik Bonitto (knee), RB Samaje Perine (NIR-rest), T Alex Palczewski (knee).

LOS ANGELES RAMS at NEW YORK GIANTS — LOS ANGELES: DNP: CB Tre Tomlinson (hamstring). LIMITED: G Joe Noteboom (foot). NEW YORK: LIMITED: DB Deonte Banks (shoulder), TE Lawrence Cager (groin), P Jamie Gillan (groin/knee), DL Dexter Lawrence (hamstring), OL Justin Pugh (elbow/back), DL A'Shawn Robinson (back), DL Rakeem Nunez-Roches (knee). FULL: RB Saquon Barkley (elbow), OL Ben Bredeson (quad), DB Adoree' Jackson (ankle), WR Wan'Dale Robinson (quad), OL John Michael Schmitz (shoulder), TE Darren Waller (knee).

MIAMI DOLPHINS at BALTIMORE RAVENS — MIAMI: DNP: RB Raheem Mostert (knee, ankle), WR Jaylen Waddle (ankle). LIMITED: RB Devon Achane (toe), T Terron Armstead (knee, ankle, back), WR Robbie Chosen (concussion), WR Tyreek Hill (ankle, NIR-rest), G Liam Eichenberg (calf, ankle), S Jevon Holland (knee, knee), CB Xavien Howard (hip, thumb), T Austin Jackson (oblique), QB Tua Tagovailoa (left thumb, quadricep), LB Andrew Van Ginkel (wrist). BALTIMORE: DNP: CB Jalyn Armour-Davis (concussion), WR Zay Flowers (calf), G Kevin Zeitler (knee, quadricep). LIMITED: S Kyle Hamilton (knee), CB Arthur Maulet (knee), G Patrick Mekari (concussion), P Jordan Stout (back). FULL: LB Patrick Queen (shoulder), LB Roquan Smith (pectoral), DE Broderick Washington (elbow) .

NEW ENGLAND PATRIOTS at BUFFALO BILLS — NEW ENGLAND: DNP: T Trent Brown (illness), RB Ezekiel Elliott (illness), S Jalen Mills (concussion), S Jabrill Peppers (hamstring), WR JuJu Smith-Schuster (ankle). LIMITED: DL Christian Barmore (knee), LB Ja'Whaun Bentley (knee), DB Myles Bryant (chest), TE Hunter Henry (knee), LB Anfernee Jennings (knee), CB Jonathan Jones (knee), WR Matthew Slater (hamstring), CB Shaun Wade (hip). FULL: T Tyrone Wheatley (knee). BUFFALO: DNP: DE Shaq Lawson (illness). LIMITED: LB Terrel Bernard (ankle), A.J. Epenesa (rib), S Damar Hamlin (shoulder), S Micah Hyde (neck stinger), RB Ty Johnson (shoulder). FULL: LS Reid Ferguson (right thumb), DE Leonard Floyd (wrist/rib/rest), DT DaQuan Jones (pectoral), DB Cam Lewis (thumb), DE Von Miller (NIR-rest), WR Justin Shorter (hamstring), LB Dorian Williams (knee).

NEW ORLEANS SAINTS at TAMPA BAY BUCCANEERS — NEW ORLEANS: DNP: CB Lonnie Johnson (knee), T Ryan Ramczyk (knee). LIMITED: S Jordan Howden (illness), DE Isaiah Foskey (quadricep), TE Jimmy Graham (NIR-rest), DE Cameron Jordan (ankle), C Erik McCoy (foot), RB Kendre Miller (ankle), WR Chris Olave (ankle), DE Payton Turner (toe). TAMPA BAY: DNP: LB Shaquil Barrett (groin), CB Carlton Davis (concussion), TE Ko Kieft (shoulder), WR Chris Godwin (knee/rest). FULL: DT Mike Greene (calf), WR Rakim Jarrett (quadricep).

PITTSBURGH STEELERS at SEATTLE SEAHAWKS — PITTSBURGH: DNP: FS Minkah Fitzpatrick (knee), OLB Elandor Roberts (pectoral). LIMITED: RB Najee Harris (knee), QB Kenny Pickett (ankle). FULL: DB Trenton Thompson (neck), G Isaac Seumalo (shoulder). SEATTLE: DNP: WR Dee Eskridge (ribs), T Jason Peters (foot), RB Kenneth Walker III (shoulder/illness), LB Nick Bellore (knee), LB Jordy Brooks (ankle), DE Mario Edwards (knee), DE Dre'Mont Jones (shoulder), LB Frank Clark (NIR-rest). LIMITED: G Anthony Bradford (elbow), S Jamal Adams (knee), CB Devon Witherspoon (hip). FULL: G Damien Lewis (neck), WR Jake Bobo (knee), WR Jaxon Smith Njigba (knee), TE Noah Fant (knee), T Abraham Lucas (knee), CB Tre Brown (heel), DE Leonard Williams (ankle).

SAN FRANCISCO 49ERS at WASHINGTON COMMANDERS — SAN FRANCISCO: DNP: DE Arik Armstead (foot/knee), G Aaron Banks (toe), S Ji'Ayir Brown (knee), TE Ross Dwelley (ankle), WR Jauan Jennings (concusssion), T Jaylon Moore (concussion), RB Christian McCaffrey (NIR-rest), RB Jordan Mason (illness). LIMITED: LB Oren Burks (knee), NT Javon Hargrave (hamstring), CB Ambry Thomas (knee/hand), T Trent Williams (groin), WR Deebo Samuel (neck). FULL: WR Danny Gray (shoulder), RB Elijah Mitchell (knee), QB Brock Purdy (left shoulder). WASHINGTON: DNP: C Tyler Larsen (knee), T Charles Leno (calf), CB Benjamin St. Juste (concussion), S Percy Butler (wrist). LIMITED: DT John Ridgeway (foot), RB Brian Robinson Jr. (hamstring), T Andrew Wylie (elbow). FULL: LB De'Jon Harris (quad), LB David Mayo (knee).

TENNESSEE TITANS at HOUSTON TEXANS — TENNESSEE: DNP: G Aaron Brewer (knee, ankle). LIMITED: DE Denico Autry (not injury related - resting player), C Daniel Brunskill (ankle), DT Marlon Davidson (groin), CB Caleb Farley (back), WR DeAndre Hopkins (not injury related - resting player), WR Chris Moore (ribs), LB Caleb Murphy (shoulder), CB Sean Murphy-Bunting (hip), S K'Von Wallace (quadricep), TE Trevon Wesco (shin). FULL: CB Tre Avery (knee), T Jaelyn Duncan (wrist), QB Will Levis (ankle), DE T.K. McLendon (shoulder), WR Kyle Philips (hamstring). HOUSTON: DNP: DE Will Anderson (ankle), DT Maliek Collins (hip), DE Jonathan Greenard (ankle), CB Steven Nelson (foot, hamstring), DT Sheldon Rankins (ankle). LIMITED: G Shaquille Mason (calf), WR Noah Brown (knee), LB Blake Cashman (hamstring), DT Denzel Perryman (ankle), WR Robert Woods (not injury related - resting player). FULL: WR Nico Collins (calf), T Laremy Tunsil (knee), QB C.J. Stroud (concussion).