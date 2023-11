NFL Injury Report

NEW YORK — The National Football League injury report, as provided by the league (OUT: Player will not play; DOUBTFUL: Player is unlikely to play; QUESTIONABLE: Player is not certain to play; DNP: did not practice; LIMITED: limited participation; FULL: Full participation):

CINCINNATI BENGALS at BALTIMORE RAVENS — CINCINNATI: OUT: WR Tee Higgins (hamstring), DE Sam Hubbard (ankle), WR Andrei Iosivas (knee). QUESTIONABLE: WR Charlie Jones (thumb). FULL: DE Trey Hendrickson (knee), DE D.J. Reader (NIR-resting player), CB Chidobe Awuzie (knee), LB Akeem Davis-Gaither (knee), DT Josh Tupou (shoulder), CB Cam Taylor-Britt (finger). BALTIMORE: OUT: LB Trenton Simpson (concussion), T Ronnie Stanley (knee). DOUBTFUL: CB Marlon Humphrey (calf). QUESTIONABLE: WR Devin Duvernay (hamstring), G John Simpson (illness/shoulder), OLB Kyle Van Noy (groin), S Daryl Worley (hamstring). FULL: T Morgan Moses (shoulder).

ARIZONA CARDINALS at HOUSTON TEXANS — ARIZONA: DNP: S Joey Blount (knee), DE Jonathan Ledbetter (shoulder), WR Zach Pascal (hamstring). LIMITED: C Trystan Colon (calf), RB Emari Demercado (toe), OT D.J. Humphries (ankle), LB Jesse Luketa (ankle), DT Kevin Strong (knee), LB Zeke Turner (hamstring). HOUSTON: DNP: WR Noah Brown (knee), LB Jake Hansen (hamstring/hand), TE Brevin Jordan (foot), RB Dameon Pierce (ankle), LB Henry To'oTo'o (concussion), OT Laremy Tunsil (knee), S Jimmie Ward (hamstring), WR Robert Woods (foot). LIMITED: DE Will Anderson Jr. (knee), WR Nico Collins (calf), DT Kurt Hinish (knee), OT Tytus Howard (knee), TE Dalton Schultz (hamstring). FULL: FB Andrew Beck (ankle/elbow/shoulder), DE Jonathan Greenard (shoulder), OT Charlie Heck (back), DE Jerry Hughes (back), CB Steven Nelson (back/neck).

CHICAGO BEARS at DETROIT LIONS — CHICAGO: DNP: MLB Tremaine Edmunds (knee). LIMITED: RB D'Onta Foreman (ankle), RB Khalil Herbert (ankle/shin), LB Jack Sanborn (ankle). FULL: RB Khari Blasingame (concussion), OL Nate Davis (ankle), QB Justin Fields (right thumb), DB Terell Smith (illness). DETROIT: DNP: OT Isaiah Buggs (illness), G Jonash Jackso (wrist/ankle). LIMITED: S Kfeatu Melifonwu (hand), DL Levi Onwuzurike (hip), WR Kalif Raymond (ankle). FULL: WR Donovan Peoples-Jones (ribs), C Frank Ragnow (toe/back).

DALLAS COWBOYS at CAROLINA PANTHERS — DALLAS: FULL: RB Rico Dowdle (ankle), DE Valami Fehoko Jr. (knee), TE Peyton Hendershot (ankle), CB Jordan Lewis (neck), DT Osa Odighizuwa (hamstring), WR Jalen Tolbert (knee), WR KaVontae Turpin (shoulder). CAROLINA: DNP: TE Hayden Hurst (concussion), OT Taylor Moton (NIR-resting player/knee), DT DeShawn Williams (NIR-resting player). LIMITED: G Austin Corbett (calf), LB Marquis Haynes (back), CB C.J. Henderson (concussion), CB Jaycee Horn (hamstring), WR Laviska Shenault Jr. (ankle), TE Ian Thomas (calf), FS Xavier Woods (thigh). FULL: LB Brian Burns (concussion), WR D.J. Clark (elbow), TE Stephan Sullivan (shoulder).

LAS VEGAS RAIDERS at MIAMI DOLPHINS — LAS VEGAS: DNP: OT Kolton Miller (shoulder), G Dylan Parham (calf), CB Amik Robertson (concussion). LIMITED: DT Adam Butler (knee), DE Maxx Crosby (knee), LB Divine Deablo (ankle), CB Nate Hobbs (ankle), CB Marcus Peters (knee), S Roderic Teamer (hamstring), G Greg Van Roten (biceps/quadricep/triceps). MIAMI: DNP: WR Braxton Berrios (hamstring), WR Chase Claypool (knee), G Robert Hunt (hamstring), FB Alec Ingold (foot), G Robert Jones (knee), TE Durham Smythe (ankle). LIMITED: RB De'Von Achane (knee), OT Terron Armstead (knee), RB Raheem Mostert (ankle/knee). FULL: RB Salvon Ahmed (rib), FS Jevon Holland (back), LB Jaelan Phillips (back/toe), WR Jaylen Waddle (knee).

LOS ANGELES CHARGERS at GREEN BAY PACKERS — LOS ANGELES CHARGERS: DNP: WR Keenan Allen (shoulder), TE Gerald Everett (back), DT Sebastian Joseph-Day (knee), OLB Khalil Mack (NIR-resting player), TE Donald Parham (hip). LIMITED: S J.T. Woods (illness). FULL: LB Joey Bosa (hand), S Alohi Gilman (elbow), OT Rashawn Slater (knee). GREEN BAY: DNP: CB Jaire Alexander (shoulder), FS Rudy Ford (biceps). LIMITED: NT Kenny Clark (shoulder), G Elgton Jenkins (knee), RB Aaron Jones (hamstring), LB Quay Walker (groin), WR Christian Watson (shoulder). FULL: OT Yosh Nijman (back), G Jon Runyan (neck).

MINNESOTA VIKINGS at DENVER BRONCOS — MINNESOTA: DNP: CB Akayleb Evans (calf), K Greg Joseph (NIR-personal), RB Alexander Mattison (concussion). LIMITED: LB Brian Asamoah II (ankle), QB Jaren Hall (concussion), TE T.J. Hockenson (ribs), WR Justin Jefferson (hamstring), QB Nick Mullens (back). FULL: QB Joshua Dobbs (ankle), DL Dean Lowry (groin), WR K.J. Osborn (concussion), G Chris Reed (foot). DENVER: DNP: S P.J. Locke (ankle), G Ben Powers (foot). LIMITED: OLB Baro Browning (wrist/knee), WR Marvin Mims Jr. (ankle). FULL: OLB Ronnie Perkins (quadricep).

NEW YORK GIANTS at WASHINGTON COMMANDERS — NEW YORK GIANTS: DNP: WR Jalin Hyatt (concussion), DB Adoree Jackson (concussion), DL Dexter Lawrence (NIR-resting player), OL Evan Neal (ankle), LB Bobby Okereke (hip), LB Kayvon Thibodeaux (concussion). LIMITED: DB Deonte Banks (ankle), RB Saquon Barkley (ankle), QB Tommy DeVito (left shoulder), DB Cor'Dale Flott (shoulder), DB Xavier McKinney (rib), DB Jason Pinock (thumb/ankle), WR Wan'Dale Robinson (knee), OL Andrew Thomas (knee). FULL: RB Deon Jackson (concussion). WASHINGTON: DNP: DT Jonathan Allen (NIR-resting player), FB Alex Armah (hamstring), CB Kendall Fuller (NIR-resting player), RB Antonio Gibson (toe), DE James Smith-Williams (hamstring), CB Benjamin St.-Juste (illness). LIMITED: WR Curtis Samuel (toe).

NEW YORK JETS at BUFFALO BILLS — NEW YORK JETS: DNP: LB Sam Eguavoen (hip), LB Chazz Surratt (ankle), OT Billy Turner (finger). LIMITED: OT Mekhi Becton (knee), DE Will McDonald IV (ankle), WR Garrett Wilson (elbow). FULL: OT Duane Brown (hip), DE John Franklin-Myers (knee), LB Quincy Williams (knee), TE Kenny Yeboah (hamstring). BUFFALO: DNP: DT Jordan Phillips (knee), WR Trent Sherfield (ankle). LIMITED: CB Christian Benford (hamstring), S Micah Hyde (neck), CB Cam Lewis (shoulder), LB Dorian Williams (knee).

PITTSBURGH STEELERS at CLEVELAND BROWNS — PITTSBURGH: DNP: DT Montravius Adams (ankle), S Minkah Fitzpatrick (hamstring), DT Cameron Heyward (groin), WR Diontae Johnson (thumb), S Keanu Neal (rib), CB Patrick Peterson (NIR-resting player), G Isaac Seumalo (NIR-resting player). LIMITED: TE Pat Freiermuth (hamstring). CLEVELAND: DNP: G Joel Bitonio (NIR-resting player), WR Amari Cooper (NIR-resting player/ankle), S Grant Delpit (NIR-resting player/shoulder), WR Marquise Goodwin (concussion), OT Dawand Jones (knee), FS Rodney McLeod Jr. (NIR-resting player), TE David Njoku (NIR-resting player/knee), DE Za'Darius Smith (NIR-resting player), G Wyatt Teller (ankle), MLB Anthony Walker (NIR-resting player), FS Juan Thornhill (calf). LIMITED: WR David Bell (knee), CB Greg Newsome II (groin), DE Ogbo Okoronkwo (groin), CB Denzel Ward (neck), DE Alex Wright (knee). FULL: G Michael Dunn (calf), RB Pierre Strong (hamstring).

SEATTLE SEAHAWKS at LOS ANGELES RAMS — LOS ANGELES: LIMITED: T Rob Havenstein (calf), DB Cobie Durant (shoulder), DT Larrell Murchison (knee), WR Puka Nacua (knee). FULL: QB Matthew Stafford (right thumb), LB Ernest Jones (knee), TE Hunter Long (hamstring), NT Bobby Brown III (knee). SEATTLE: DNP: WR Tyler Lockett (hamstring), TE Colby Parkinson (biceps), S Jamal Adams (NIR-rest/knee), DE Leonard Williams (NIR-rest), LB Jordyn Brooks (NIR-rest/knee). LIMITED: P Michael Dickson (right hamstring), T Abraham Lucas (knee), G Damien Lewis (back). FULL: G Anthony Bradford (knee), WR Dareke Young (abdomen), CB Tre Brown (toe). LOS ANGELES RAMS: No Data Reported.

TAMPA BAY BUCCANNERS at SAN FRANCISCO 49ERS — TAMPA BAY: DNP OT Luke Goedeke (foot), FS Ryan Neal (thumb), LB Devin White (foot). LIMITED: WR Mike Evans (quadriceps). FULL: CB Carlton Davis (toe), G Matt Feiler (knee). SAN FRANCISCO: DNP: G Aaron Banks (toe), T Trent Williams (NIR-rest), T Nick Zakelj (biceps). LIMITED: LB Demetrius Flannigan-Fowles (ankle), T Colton McKivitz (ankle/knee). FULL: DE Robert Beal Jr. (hamstring), CB Darrell Luter Jr. (knee), CB Samuel Womack (knee).

TENNESSEE TITANS at JACKSONVILLE JAGUARS — TENNESSEE: DNP: WR Treylon Burks (concussion), OT Andre Dillard (concussion). LIMITED: G Daniel Brunskill (ankle), CB Anthony Kendall (hamstring), CB Sean Murphy-Bunting (thumb). FULL: CB Eric Garror (neck), LB Jack Gibbens (shoulder), LB Luke Gifford (shin), QB Ryan Tannehill (ankle), DB Mike Brown (ankle), QB Will Levis (foot). JACKSONVILLE: DNP: WR Jamal Agnew (shoulder/ribs), CB Tyson Campbell (hamstring). LIMITED: OT Anton Harrison (back), WR Zay Jones (knee), DE Roy Robertson-Harris (ankle), WR Parker Washington (knee).