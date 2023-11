NFL Injury Report

NEW YORK — The National Football League injury report, as provided by the league (OUT: Player will not play; DOUBTFUL: Player is unlikely to play; QUESTIONABLE: Player is not certain to play; DNP: did not practice; LIMITED: limited participation; FULL: Full participation):

MIAMI DOLPHINS at NEW YORK JETS — MIAMI: DOUBTFUL: G Robert Jones (knee), RB De'Von Achane (knee), OT Terron Armstead (knee), WR Chase Claypool (knee), G Lester Cotton (hip), WR Tyreek Hill (hand), G Robert Hunt (hamstring), FB Alec Ingold (foot/ankle), OT Austin Jackson (oblique), RB Raheem Mostert (ankle/knee), TE Durham Smyth (ankle). FULL: WR Braxton Berrios (hamstring). NEW YORK JETS: DOUBTFUL: CB Michael Carter II (hamstring). QUESTIONABLE: OT Mekhi Becton (ankle/knee), LB Sam Eguavoen (hip), OT Billy Turner (finger), OT Duane Brown (hip), TE Kenny Yeboah (hamstring). FULL: DB Tony Adams (finger), DE John Franklin-Myers (knee), LB Jermaine Johnson II (hip), LB Chazz Surratt (ankle), LB Quincy Williams (knee), WR Garret Wilson (elbow), TE Jeremy Ruckert (shoulder).

BALTIMORE RAVENS at LOS ANGELES CHARGERS — BALTIMORE: DNP: TE Mark Andrews (ankle), WR Zay Flowers (hip), LB Trenton Simpson (concussion). LIMITED: WR Odell Beckham Jr. (shoulder), CB Marlon Humphrey (calf), FULL: WR Rashod Bateman (foot), WR Devin Duvernay (knee), CB Arthur Maulet (illness), T Ronnie Stanley (knee), CB Damarion Williams (ankle). LOS ANGELES CHARGERS: DNP: TE Nick Vannett (concussion). LIMITED: TE Gerald Everett (chest), WR Jalen Guyton (groin), S J.T. Woods (illness). FULL: WR Keenan Allen (shoulder), C Will Clapp (knee), S Alohi Gilman (elbow), QB Justin Herbert (left finger), DT Sebastian Joseph-Day (wrist), TE Donald Parham (hip), OT Rashawn Slater (knee).

BUFFALO BILLS at PHILADELPHIA EAGLES — BUFFALO: DNP: CB Dane Jackson (concussion). LIMITED: S Micah Hyde (neck), CB Taron Johnson (concussion), CB Cam Lewis (shoulder), S Taylor Rapp (neck). FULL: QB Josh Allen (right shoulder), WR Trent Sherfield (ankle), LB Dorian Williams (knee). PHILADELPHIA: DNP: DE Derek Barnett (NIR-personal), TE Grant Calcaterra (ankle), S Justin Evans (knee), TE Dallas Goedert (forearm), DT Milton Williams (concussion). LIMITED: WR A.J. Brown (thigh), WR Julio Jones (knee), RB D'Andre Swift (ankle), WR Quez Watkins (hamstring).

CAROLINA PANTHERS at TENNESSEE TITANS — CAROLINA: DNP: TE Hayden Hurst (concussion). LIMITED: S Jeremy Chinn (quadriceps), FS Sam Franklin Jr. (quadriceps), CB Jaycee Horn (hamstring), LB Yetur Gross-Matos (hamstring). FULL: OT Taylor Moton (knee), LB Marquis Hayes (back), CB C.J. Henderson (concussion), LB Frankie Luvu (shoulder), QB Bryce Young (thigh). TENNESSEE: DNP: WR Treylon Burks (concussion), LB Luke Gifford (shin), OT Chris Hubbard (biceps). LIMITED: S Terrell Edmunds (shoulder). FULL: DT Denico Autry (NIR-resting player), RB Derrick Henry (ankle), WR DeAndre Hopkins (NIR-resting player), S K'Von Wallace (concussion/neck), OT Andre Dillard (concussion), QB Will Levis (foot/ankle), CB Sean Murphy-Bunting (thumb), QB Ryan Tannehill (ankle).

CLEVELAND BROWNS at DENVER BRONCOS — CLEVELAND: DNP: WR Maquise Goodwin (concussion), DE Za'Darius Smith (NIR-resting player), S Anthony Walker (hamstring), CB Denzel Ward (shoulder. LIMITED: G Joel Bitonio (NIR-resting player/knee), S Grant Delpit (thigh), DE Myles Garrett (NIR-resting player/ankle), CB Greg Newsome II (calf), TE Davie Njoku (NIR-resting player/knee), DE Ogbo Okoronkwo (groin), S Juan Thorntill (calf). FULL: OLB Matthew Adams (quadricep), CB Mike Ford (thumb/ribs), OT Dawand Jones (knee), ILB Jordan Kunaszyk (knee), G Wyatt Teller (ankle). DENVER: LIMITED: DB P.J. Locke (ankle), DT D.J. Jones (knee). FULL: ILB Josey Jewell (back), RB Samaje Perine (knee), LB Nik Bonitto (shoulder), LB Baron Browning (wrist), NT Mike Purcell (elbow), LS Mitchell Fraboni (back).

JACKSONVILLE JAGUARS at HOUSTON TEXANS — JACKSONVILLE: DNP: CB Tyson Campbell (hamstring). LIMITED: WR Zay Jones (knee), DT Roy Robertson-Harris (ankle). FULL: DE Jeremiah Ledbetter (NIR- personal). HOUSTON: DNP: WR Noah Brown (knee), LB Jake Hansen (hamstring/hand), QB Case Keenum (calf), S Jimmie Ward (hamstring). FULL: DE Will Anderson Jr. (knee), OT Laremy Tunsil (knee), OT Charlie Heck (back), C Juice Scruggs (hamstring), LB Henry To'oTo'o (concussion).

KANSAS CITY CHIEFS at LAS VEGAS RAIDERS — KANSAS CITY: DNP: WR Mecole Hardman (thumb). LIMITED: RB Jerick McKinnon (groin). FULL: T Donovan Smith (neck), CB L'Jarius Sneed (knee), WR Kadarius Toney (knee), CB Joshua Williams (shoulder. LAS VEGAS: DNP: DE Maxx Crosby (knee). LIMITED: S Marcus Epps (neck), CB Jack Jones (knee/hip), T Kolton Miller (shoulder), FS Tre'von Moehrig (back), LB Robert Spillane (ankle). FULL: C Andre James (knee), S Roderic Teamer (hamstring).

LOS ANGELES RAMS at ARIZONA CARDINALS — LOS ANGELES RAMS: DNP: S Quentin Lake (hamstring). LIMITED: WR Cooper Kupp (ankle), C Coleman Shelton (ankle), DT Larrell Murchison (knee), OT Rob Havenstein (NIR-rest), WR Ben Skowronek (hip), G Kevin Dotson (shoulder). FULL: CB Cobie Durant (shoulder), WR Puka Nacua (shoulder), LB Michael Hoecht (shoulder), RB Kyren Williams (ankle), S Jason Taylor II (hip). ARIZONA: DNP: CB Antonio Hamilton (groin), DT Kevin Strong (knee), WR Michael Wilson (shoulder), WR Marquise Brown (heel). LIMITED: S Joey Blount (knee), RB Emari Demercado (toe), DE Jonathan Ledbetter (shoulder), WR Zach Pascal (hamstring).

NEW ENGLAND PATRIOTS at NEW YORK GIANTS — NEW ENGLAND: LIMITED: DL Christian Barmore (knee), LB Ja'Whaun Bentley (hamstring), OT Trent Brown (ankle), CB Myles Bryant (chest), CB Jonathan Jones (knee), WR DeVante Parker (concussion), OL Riley Rieff (knee), SpT Matthew Slater (ankle), DL Deatrich Wise Jr. (shoulder). NEW YORK GIANTS: DNP: DL Dexter Lawrence (hamstring), T Evan Neal (ankle). LIMITED: DB Tre Hawkins (shoulder), ILB Bobby Okereke (hip/rib), DL A'Shawn Robinson (back), WR Darius Slayton (neck). FULL: RB Saquon Barkley (NIR-resting player), RB Eric Gray (ankle), CB Adoree Jackson (concussion), DB Bobby McCain (NIR-illness), T Tyre Phillips (knee), WR Sterling Shepard (hip), C John Michael Schmitz (finger), T Andrew Thomas (knee).

NEW ORLEANS SAINTS at ATLANTA FALCONS — NEW ORLEANS: DNP: CB Marshon Lattimore (ankle), RB Kendre Miller (ankle). LIMITED: OT Ryan Ramczyk (NIR-resting player/knee), DE Isaiah Foskey (quadricep). FULL: G James Hurst (illness). ATLANTA: DNP: K Younghoe Koo (back), DL Calais Campbell (NIR-resting player). LIMITED: WR Mack Hollins (ankle), DT David Onyemata (ankle), QB Taylor Heinicke (hamstring), CB Dee Alford (ankle).

PITTSBURGH STEELERS at CINCINNATI BENGALS — PITTSBURGH: DNP: S Minkah Fitzpatrick (hamstring). LIMITED: WR George Pickens (shin), CB James Pierre (shoulder), LB Nick Herbig (hamstring), DT Montravius Adams (ankle), DT Cam Heyward (NIR-resting player). CINCINNATI: DNP: QB Joe Burrow (right wrist), WR Tee Higgins (hamstring), CB Cam Taylor-Britt (quadricep). LIMITED: LB Akeem Davis-Gaither (knee), DT B.J. Hill (knee), DE Sam Hubbard (ankle), OT D'Ante Smith (knee). FULL: DT D.J. Reader (illness), WR Andrei Iosivas (knee), HB Chase Brown (hamstring), WR Trenton Irwin (hip), DE Cam Sample (knee), OT Jonah Williams (shoulder).

TAMPA BAY BUCCANEERS at INDIANAPOLIS COLTS — TAMPA BAY: DNP: OLB Lavonte David (groin), DB Jamel Dean (ankle/foot), LB Devin White (foot). LIMITED: CB Carlton Davis (hip), WR Chris Godwin (knee/elbow), C Robert Hainsey (knee). FULL: FS Ryan Neal (thumb), OT Tristan Wirfs (ankle). INDIANAPOLIS: DNP: CB Julius Brents (quadricep), TE Andrew Ogletree (foot), LB Grant Stuard (illness). FULL: C Ryan Kelly (concussion), FS Rodney Thomas (knee).

CHICAGO BEARS at MINNESOTA VIKINGS — CHICAGO: DNP: OL Larry Brown, (NIR-illness), RB D'Onta Foreman (ankle/shin), OL Lucas Patrick (back), LB Noah Sewell (knee). FULL: FB Khari Blasingame (shoulder). MINNESOTA: LIMITED: CB Akayleb Evans (calf), TE T.J. Hockinson (ribs), WR Justin Jeferson (hamstring). FULL: LB Brian Asamoah II (ankle), QB Jaren Hall (concussion), QB Nick Mullens (back).