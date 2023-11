NFL Injury Report

NEW YORK — The National Football League injury report, as provided by the league (OUT: Player will not play; DOUBTFUL: Player is unlikely to play; QUESTIONABLE: Player is not certain to play; DNP: did not practice; LIMITED: limited participation; FULL: Full participation):

TENNESSEE TITAN at PITTSBURGH STEELERS — TENNESSEE: OUT: OT Chris Hubbard (concussion), QB Ryan Tannehill (ankle), CB Roger McCreary (hamstring), DB Mike Brown (ankle). QUESTIONABLE: WR DeAndre Hopkins (toe). LIMITED: DT Jeffery Simmons (ankle). FULL: CB Anthony Kendall (knee), WR Chris Moore (NIR-personal), DT Denico Autry (NIR-resting player), RB Derrick Henry (ankle), RB Tyjae Spears (ankle), CB Sean Murphy-Bunting (thumb), TE Josh Whyle (concussion). PITTSBURGH: OUT: FS Minkah Fitzpatrick (hamstring). QUESTIONABLE: DB Levi Wallace (foot). FULL: QB Kenny Pickett (rib), S Damontae Kazee (hand), RB Anthony McFarland (knee), DT Cameron Heyward (groin).

ARIZONA CARDINALS at CLEVELAND BROWNS — ARIZONA: DNP: C Trystan Colon (calf), RB Emari Demercado (toe), WR Michael Wilson (shoulder). LIMITED: LB Krys Barnes (hamstring), WR Greg Dortch (ankle), DT Kevin Strong (shoulder). FULL: Kyler Murray (knee). CLEVELAND: DNP: WR David Bell (knee), G Joel Bitonio (NIR-resting player), WR Amari Cooper (NIR-resting player/ankle), DE Myles Garrett (NIR-resting player/shoulder), OT Dawand Jones (shoulder), CB Greg Newsome II (groin), TE David Njoku (ankle), DE Za'Darius Smith (NIR-resting player/neck), OT Jedrick Wills (foot/ankle), DE Alex Wright (knee). LIMITED: S Grant Delpit (ankle/shoulder), RB Jerome Ford (ankle), CB Mike Ford (glute), LB Sione Takitaki (hamstring), MLB Anthony Walker (shoulder), QB Deshaun Watson (right shoulder). FULL: LB Tony Fields (shoulder), CB Cameron Mitchell (shoulder).

BUFFALO BILLS at CINCINNATI BENGALS — BUFFALO: DNP: QB Josh Allen (right shoulder), CB Rasul Douglas (arrived from Trade), CB Kaiir Elam (ankle), LB Baylon Spector (hamstring). LIMITED: TE Quinton Morris (ankle). CINCINNATI: DNP: DE Trey Hendrickson (foot), DT Josh Tupou (shoulder), S Tycen Anderson (knee). LIMITED: OT Orlando Brown (groin), RB Joe Mixon (chest), LB Akeem Davis-Gaither (knee). FULL: LB Devin Harper (hamstring).

CHICAGO BEARS at NEW ORLEANS SAINTS — CHICAGO: DNP: S Jaquan Brisker (concussion), OL Nate Davis (ankle), MLB Tremaine Edmunds (knee), QB Justin Fields (right thumb), DB Terell Smith (illness). LIMITED: OT Braxton Jones (neck). FULL: DB Eddie Jackson (foot), OL Lucas Patrick (back). NEW ORLEANS: DNP: LB Ty Summers (concussion/hamstring), WR Lynn Bowden (illness). LIMITED: WR Michael Thomas (NIR-resting player/illness), G Andrus Peat (ankle), QB Taysom Hill (hip), TE Jimmy Graham (NIR-resting player), OT Ryan Ramczyk (NIR-resting player), G James Hurst (ankle), OLB Demario Davis (knee). FULL: FS Marcus Maye (illness).

DALLAS COWBOYS at PHILADELPHIA EAGLES — DALLAS: DNP: WR Michael Gallup (illness), CB Stephon Gilmore (NIR-resting player), S Jayron Kearse (toe), DE Demarcus Lawrence (NIR-resting player), T Tyron Smith (neck). LIMITED: WR Brandin Cooks (NIR-resting player), T Chuma Edoga (ankle), DT Johnathan Hankins (NIR-resting player), CB Jourdan Lewis (NIR-resting player), G Zack Martin (NIR-resting player). PHILADELPHIA: (Estimation) DNP: TE Grant Calcaterra (concussion), CB Bradley Roby (shoulder), RB Boston Scott (NIR-personal). LIMITED: DT Jordan Davis (hamstring), G Cam Jurgens (foot), G Iosua Opeta (hip), TE Jack Stoll (ankle), DT Milton Williams (shoulder). FULL: DT Jalen Carter (back).

INDIANAPOLIS COLTS at CAROLINA PANTHERS — INDIANAPOLIS: DNP: CB Julius Brents (quadricep), OLB Zaire Franklin (knee), DE Dayo Odeyingbo (shoulder/toe), OT Braden Smith (hip/wrist). FULL: TE Kylen Granson (concussion), DT Eric Johnson (ankle). CAROLINA: DNP: WR D.J. Chark (elbow), LB Claudin Cherelus (knee), CB Troy Hill (illness), OLB Justin Houston (hamstring), TE Hayden Hurst (illness), OT Taylor Moton (NIR-resting player/knee), WR Laviska Shenault Jr., (ankle), WR Adam Thielen (NIR-resting player). LIMITED: S Vonn Bell (quadriceps), LB Brian burns (elbow), G Austin Corbett (knee), LB Frankie Luvu (hip), LB Chandler Wooten (hamstring), RB Raheem Blackshear (groin).

LOS ANGELES RAMS at GREEN BAY PACKERS — LOS ANGELES RAMS: DNP: T Rob Havenstein (calf), QB Matthew Stafford (right thumb), LB Ernest Jones (knee). LIMITED: DT Larrell Murchison (knee), CB Cobie Durant (shoulder), WR Puka Nacua (knee), WR Austin Trammell (hip), WR Ben Skowronek (achilles), P Ethan Evans (ankle). FULL: TE Hunter Long (hamstring). GREEN BAY: LIMITED: CB Jaire Alexander (back), G Elgton Jenkins (knee), RB Aaron Jones (hamstring), TE Luke Musgrave (ankle), T Yosuah Nijman (foot).

MIAMI DOLPHINS at KANSAS CITY CHIEFS — MIAMI: DNP: G Robert Hunt (hamstring), S Brandon Jones (concussion), RB Raheem Mostert (ankle), TE Durham Smythe (ankle). LIMITED: OT Terron Armstead (knee), WR River Cracraft (shoulder), CB Xavien Howard (groin), DB Nik Needham (achilles), CB Jalen Ramsey (knee), OL Connor Williams (groin). FULL: FB Alec Ingold (foot), WR Jaylen Waddle (back). KANSAS CITY: DNP: RB Jerick McKinnon (groin), LB Willie Gay Jr. (lower back). LIMITED: P Tommy Townsend (hand). FULL: WR Skyy Moore (heel), S Mike Edwards (elbow), QB Patrick Mahomes (left hand), CB L'Jarius Sneed (knee), WR Justin Watson (elbow), WR Richie James (right knee).

MINNESOTA VIKINGS at ATLANTA FALCONS — MINNESOTA: DNP: DL Dean Lowry (groin). LIMITED: LB Brian Asamoah II (ankle), CB Akayleb Evans (neck), WR K.J. Osborn (chest), WR Brandon Powell (shoulder). FULL: WR Jalen Nailor (hamstring), G Chris Reed (foot). ATLANTA: DNP: DL Calais Campbell (NIR-resting player), S DeMarcco Hellams (hamstring), WR Drake London (groin), DL David Onyemata (NIR-resting player). LIMITED: CB Mike Hughes (shoulder), FB Keith Smith (concussion). FULL: LB Tae Davis (concussion), QB Desmond Ridder (concussion).

NEW YORK GIANTS at LAS VEGAS RAIDERS — NEW YORK GIANTS: DNP: QB Tyrod Taylor (ribs), TE Darren Waller (hamstring). LIMITED: RB Saquon Barkley (ankle), K Graham Gano (left knee), T Evan Neal (ankle), WR Won'Dale Robinson (knee), OLB Kayvon Thibodeaux (back), T Andrew Thomas (hamstring). FULL: QB Daniel Jones (neck). LAS VEGAS: (Estimation) DNP: LB Divine Deablo (ankle), FB Jakob Johnson (concussion), LB Luke Masterson (concussion), T Thayer Munford (neck), LB Robert Spillane (hand).

SEATTLE SEAHAWKS at BALTIMORE RAVENS — SEATTLE: DNP: S Jamal Adams (NIR-rest/knee), WR Tyler Lockett (hamstring). LIMITED: G Anthony Bradford (ankle), G Phil Haynes (calf), LB Boye Mafe (shoulder), S Jerrick Reed (shoulder). FULL: NT Austin Faoliu (knee), G Damien Lewis (ankle), RB Kenny McIntosh (knee), WR DK Metcalf (hip), TE Brady Russell (biceps). BALTIMORE: DNP: WR Odell Beckham Jr. (shoulder), RB Gus Edwards (toe), T Morgan Moses (shoulder), OLB Odafe Oweh (ankle/knee), T Ronnie Stanley (shoulder), CB Rock Ya-Sin (illness). LIMITED: S Marcus Williams (hamstring). FULL: RB Keaton Mitchell (hamstring), DB Daryl Worley (shoulder).

TAMPA BAY BUCCANEERS at HOUSTON TEXANS — TAMPA BAY: DNP: G Matt Feiler (knee), DE Logan Hall (groin). LIMITED: TE Ko Kieft (ankle), S Kaevon Merriweather (ankle), OT Tristan Wirfs (quadriceps). FULL: QB Baker Mayfield (knee), DT Vita Vea (groin). HOUSTON: DNP: CB Ka'dar Hollman (ankle), TE Brevin Jordan (foot), RB Dameon pierce (ankle), OT Laremy Tunsil (knee), WR Robert Woods (foot). LIMITED: OT George Fant (foot/shoulder), OT Tytus Howard (knee), DT Sheldon Rankins (knee), S Jimmie Ward (NIR-resting player). FULL: LB Blake Cashman (wrist), OT Josh Jones (hand), MLG Denzel Perryman (hand/wrist), CB Tavierre Thomas (hand).

WASHINGTON COMMANDERS at NEW ENGLAND PATRIOTS — WASHINGTON: DNP: OL Calvin Anderson (illness), TE Pharaoh Brown (back), OT Trent Brown (ankle/knee), WR DeVante Parker (concussion). LIMITED: DL Christian Barmore (knee), LB Ja'Whaun Bentley (hamstring), CB Myles Bryant (chest), CB Jonathan Jones (knee), OL Vederian Lowe (ankle), LB Josh Uche (ankle/toe), DL Deatrich Wise Jr. (shoulder). WASHINGTON: DNP: DT Jonathan Allen (NIR-resting player), CB Kendall Fuller (NIR-resting player), WR Curtis Samuel (toe), CB Ricky Stromberg (knee). LIMITED: S Percy Butler (calf), TE Logan Thomas (heel).

