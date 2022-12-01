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2022 World Cup Scoring Leaders

By The Associated Press

Cody Gakpo, Netherlands

Kylian Mbappe, France

Alvaro Morata, Spain

Marcus Rashford, England

Enner Valencia, Ecuador

Salem Aldawsari, Saudi Arabia

Gue-Sung Cho, South Korea

Bruno Fernandes, Portugal

Olivier Giroud, France

Andrej Kramaric, Croatia

Mohammed Kudus, Ghana

Lionel Messi, Argentina

Richarlison, Brazil

Bukayo Saka, England

Mehdi Taremi, Iran

Ferran Torres, Spain

Vincent Aboubakar, Cameroon

Zakaria Aboukhlal, Morocco

Saleh Alshehri, Saudi Arabia

Julian Alvarez, Argentina

Takuma Asano, Japan

Andre Ayew, Ghana

Marco Asensio, Spain

Gareth Bale, Wales

Michy Batshuayi, Belgium

Jude Bellingham, England

Osman Bukari, Ghana

Casemiro, Brazil

Moises Caicedo, Ecuador

Jean-Charles Castelletto, Cameroon

Luis Chavez, Mexico

Rouzbeh Cheshmi, Iran

Eric Maxim Choupo-Moting, Cameroon

Andreas Christensen, Denmark

Alphonso Davies, Canada

Frenkie de Jong, Netherlands

Boulaye Dia, Senegal

Famara Diedhiou, Senegal

Bamba Dieng, Senegal

Ritsu Doan, Japan

Mitchell Duke, Australia

Breel Embolo, Switzerland

Youssef En-Nesyri, Morocco

Phil Foden, England

Niclas Fullkrug, Germany

Gavi, Spain

Joao Felix, Portugal

Enzo Fernandez, Argentina

Craig Goodwin, Australia

Jack Grealish, England

Ilkay Gundogan, Germany

Wahbi Khazri, Tunisia

Davy Klaassen, Netherlands

Kalidou Koulibaly, Senegal

Rafael Leao, Portugal

Mathew Leckie, Australia

Robert Lewandowski, Poland

Marko Livaja, Croatia

Lovro Majer, Croatia

Alexis Mac Allister, Argentina

Henry Martin, Mexico

Sergej Milinkovic-Savic, Serbia

Aleksandar Mitrovic, Serbia

Mohammed Muntari, Qatar

Dani Olmo, Spain

Strahinja Pavlovic, Serbia

Christian Pulisic, United States

Adrien Rabiot, France

Ramin Rezaeian, Iran

Cristiano Ronaldo, Portugal

Romain Saiss, Morocco

Mohammed Salisu, Ghana

Ismaila Sarr, Senegal

Carlos Soler, Spain

Keysher Fuller, Costa Rica

Raheem Sterling, England

Tim Weah, United States

Piotr Zielinski, Poland

Hakim Ziyech, Morocco

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