2022 World Cup Scoring Leaders
Cody Gakpo, Netherlands
Kylian Mbappe, France
Alvaro Morata, Spain
Marcus Rashford, England
Enner Valencia, Ecuador
Salem Aldawsari, Saudi Arabia
Gue-Sung Cho, South Korea
Bruno Fernandes, Portugal
Olivier Giroud, France
Andrej Kramaric, Croatia
Mohammed Kudus, Ghana
Lionel Messi, Argentina
Richarlison, Brazil
Bukayo Saka, England
Mehdi Taremi, Iran
Ferran Torres, Spain
Vincent Aboubakar, Cameroon
Zakaria Aboukhlal, Morocco
Saleh Alshehri, Saudi Arabia
Julian Alvarez, Argentina
Takuma Asano, Japan
Andre Ayew, Ghana
Marco Asensio, Spain
Gareth Bale, Wales
Michy Batshuayi, Belgium
Jude Bellingham, England
Osman Bukari, Ghana
Casemiro, Brazil
Moises Caicedo, Ecuador
Jean-Charles Castelletto, Cameroon
Luis Chavez, Mexico
Rouzbeh Cheshmi, Iran
Eric Maxim Choupo-Moting, Cameroon
Andreas Christensen, Denmark
Alphonso Davies, Canada
Frenkie de Jong, Netherlands
Boulaye Dia, Senegal
Famara Diedhiou, Senegal
Bamba Dieng, Senegal
Ritsu Doan, Japan
Mitchell Duke, Australia
Breel Embolo, Switzerland
Youssef En-Nesyri, Morocco
Phil Foden, England
Niclas Fullkrug, Germany
Gavi, Spain
Joao Felix, Portugal
Enzo Fernandez, Argentina
Craig Goodwin, Australia
Jack Grealish, England
Ilkay Gundogan, Germany
Wahbi Khazri, Tunisia
Davy Klaassen, Netherlands
Kalidou Koulibaly, Senegal
Rafael Leao, Portugal
Mathew Leckie, Australia
Robert Lewandowski, Poland
Marko Livaja, Croatia
Lovro Majer, Croatia
Alexis Mac Allister, Argentina
Henry Martin, Mexico
Sergej Milinkovic-Savic, Serbia
Aleksandar Mitrovic, Serbia
Mohammed Muntari, Qatar
Dani Olmo, Spain
Strahinja Pavlovic, Serbia
Christian Pulisic, United States
Adrien Rabiot, France
Ramin Rezaeian, Iran
Cristiano Ronaldo, Portugal
Romain Saiss, Morocco
Mohammed Salisu, Ghana
Ismaila Sarr, Senegal
Carlos Soler, Spain
Keysher Fuller, Costa Rica
Raheem Sterling, England
Tim Weah, United States
Piotr Zielinski, Poland
Hakim Ziyech, Morocco
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