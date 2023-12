2024 Copa América Glance

A1 vs. A4

A2 vs. A3

A3 vs. A1

A2 vs. A4

A1 vs. A2

A4 vs. A3

B1 vs. B4

B2 vs. B3

B3 vs. B1

B2 vs. B4

B1 vs. B2

B4 vs. B3

C1 vs. C4

C2 vs. C3

C3 vs. C1

C2 vs. C4

C1 vs. C2

C4 vs. C3

D1 vs. D4

D2 vs. D3

D3 vs. D1

D2 vs. D4

D1 vs. D2

D4 vs. D3

Group A winner vs. Group B second place

Group B winner vs. Group A second place

Group C winner vs. Group D second place

Group D winner vs. Group C second place

Houston winner vs. Arlington winner

Las Vegas winner vs. Glendale winner

Semifinal losers

Semifinal winners