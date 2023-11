NCAA Men's Division I Soccer Tournament

W. Michigan 3, Green Bay 0

Denver 2, LIU Brooklyn 1

Yale 1, Bryant 0

Indiana 2, Lipscomb 1

Syracuse 3, Boston U. 1

Vermont 3, Rider 1

Charlotte 1, High Point 0

FIU 1, Mercer 0

Louisvlle 4, Dayton 3

James Madison 3, Pittsburgh 2

Kentucky 2, Xavier 0

Missouri St. 1, Omaha 0

Memphis 2, SIU-Edwardsville 1

Oregon St. 2, Seattle 1 (2OT)

Loyola Marymount 4, UC Irvine 2

San Diego 1, Cal Baptist 1, Cal Baptist advanced 3-2 on penalty kicks

___

No. 1 Marshall 3, Cal Baptist 0

No. 2 Notre Dame 2, Kentucky 0

No. 3 North Carolina 2, Memphis 0

James Madison 1, No. 4 Georgetown 0

No. 5 West Virginia 1, Louisvlle 0

No. 6 SMU 2, Denver 1

No. 7 Virginia 2, FIU 1, 2OT

No. 8 New Hampshire 3, Syracuse 0

No. 9 Clemson 3, Charlotte 0

Indiana 3, No. 10 Wake Forest 2, 2OT

Oregon St. 3, No. 11 Portland 0

Vermont 3, No. 12 UCF 2, 2OT

Loyola Marymount 1, No. 13 UCLA 0

No. 14 Hofstra 2, Yale 0

W. Michigan 2, No. 15 Duke 1, 2OT

No. 16 Stanford 3, Missouri St. 1

___

No. 5 W. Virginia 2, Vermont 1

No. 6 Oregon St. 7, SMU 1

Loyola Marymount 1, James Madison 0

No. 2 Notre Dame 0, W. Michigan 0, Notre Dame advanced 4-2 on penalty kicks

No. 3 North Carolina 2, No. 14 Hofstra 2, North Carolina advanced 5-3 on penalty kicks

No. 9 Clemson 1, No. 8 New Hampshire 0

No. 16 Stanford 3, No. 1 Marshall 0

Indiana 1, No. 7 Virginia 0

___

No. 2 Notre Dame vs. Indiana, TBA

No. 3 North Carolina vs. Oregon St., TBA

No. 5 West Virginia vs. Loyola Marymount, TBA

No. 9 Clemson vs. No. 16 Stanford, TBA

___