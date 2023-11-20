NCAA Men's Division I Soccer Tournament
W. Michigan 3, Green Bay 0
Denver 2, LIU Brooklyn 1
Yale 1, Bryant 0
Indiana 2, Lipscomb 1
Syracuse 3, Boston U. 1
Vermont 3, Rider 1
Charlotte 1, High Point 0
FIU 1, Mercer 0
Louisvlle 4, Dayton 3
James Madison 3, Pittsburgh 2
Kentucky 2, Xavier 0
Missouri St. 1, Omaha 0
Memphis 2, SIU-Edwardsville 1
Oregon St. 2, Seattle 1 (2OT)
Loyola Marymount 4, UC Irvine 2
San Diego 1, Cal Baptist 1, Cal Baptist advanced 3-2 on penalty kicks
___
No. 1 Marshall 3, Cal Baptist 0
No. 2 Notre Dame 2, Kentucky 0
No. 3 North Carolina 2, Memphis 0
James Madison 1, No. 4 Georgetown 0
No. 5 West Virginia 1, Louisvlle 0
No. 6 SMU 2, Denver 1
No. 7 Virginia 2, FIU 1, 2OT
No. 8 New Hampshire 3, Syracuse 0
No. 9 Clemson 3, Charlotte 0
Indiana 3, No. 10 Wake Forest 2, 2OT
Oregon St. 3, No. 11 Portland 0
Vermont 3, No. 12 UCF 2, 2OT
Loyola Marymount 1, No. 13 UCLA 0
No. 14 Hofstra 2, Yale 0
Michigan 2, No. 15 Duke 1, 2OT
No. 16 Stanford 3, Missouri St. 1
___
No. 1 Marshall vs. No. 16 Stanford, TBA
No. 2 Notre Dame vs. W. Michigan, TBA
No. 3 North Carolina vs. No. 14 Hofstra, TBA
No. 5 W. Virginia vs. Vermont, TBA
No. 6 SMU vs. Oregon St., TBA
No. 7 Virginia vs. Indiana, TBA
No. 8 New Hampshire vs. No. 9 Clemson, TBA
Loyola Marymount vs. James Madison, TBA
___
___