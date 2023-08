Draws made Monday for the playoff rounds in UEFA's European club competitions

NYON, Switzerland — Draw made Monday for the playoff round of the Champions League:

Champions Path

First Leg

Aug. 22-23

Maccabi Haifa (Israel) or Slovan Bratislava (Slovakia) vs. Young Boys (Switzerland)

Royal Antwerp (Belgium) vs. Dinamo Zagreb (Croatia) or AEK Athens (Greece)

Aris Limassol (Cyprus) or Rakow Czestochowa (Poland) vs. Sparta Prague (Czech Republic) or Copenhagen (Denmark)

Molde (Norway) or KI Klaksvík (Faeroe Islands) vs. Galatasaray (Turkey) or Olimpija Ljubljana (Slovenia)

Second Leg

Aug. 29-30

Young Boys (Switzerland) vs. Maccabi Haifa (Israel) or Slovan Bratislava (Slovakia)

Dinamo Zagreb (Croatia) or AEK Athens (Greece) vs. Royal Antwerp (Belgium)

Sparta Prague (Czech Republic) or Copenhagen (Denmark) vs. Aris Limassol (Cyprus) or Rakow Czestochowa (Poland)

Galatasaray (Turkey) or Olimpija Ljubljana (Slovenia) vs. Molde (Norway) or KI Klaksvík (Faeroe Islands)

League Path

First Leg

Aug. 22-23

Rangers (Scotland) or Servette (Switzerland) vs. PSV Eindhoven (Netherlands) or Sturm Graz (Austria)

Braga (Portugal) or TSC Backa Topola (Serbia) vs. Panathinaikos (Greece) or Marseille (France)

Second Leg

Aug. 29-30

PSV Eindhoven (Netherlands) or Sturm Graz (Austria) vs. Rangers (Scotland) or Servette (Switzerland)

Panathinaikos (Greece) or Marseille (France) vs. Braga (Portugal) or TSC Backa Topola (Serbia).

___

Draw for the playoff round of the Europa League:

First Leg

Aug. 24

Slavia Prague (Czech Republic) or Dnipro-1 (Ukraine) vs. Zorya Luhansk (Ukraine)

Olympiakos (Greece) or Genk (Belgium) vs. Čukarički (Serbia)

Union Saint-Gilloise (Belgium) vs. Lugano (Switzerland)

Astana (Kazakhstan) or Ludogorets (Bulgaria) vs. Ajax (Netherlands)

Zalgiris Vilnius (Lithuania) or Hacken (Sweden) vs. Aberdeen (Scotland)

LASK (Austria) vs. Zrinjski Mostar (Bosnia-Herzegovina) or Breidablik (Iceland)

Molde (Norway) or KI Klaksvík (Faeroe Islands) vs. Sheriff (Moldova) or BATE Borisov (Belarus)

Galatasaray (Turkey) or Olimpija Ljubljana (Slovenia) vs. Qarabag (Azerbaijan) or HJK Helsinki (Finland)

Maccabi Haifa (Israel) or Slovan Bratislava (Slovakia) vs. Aris Limassol (Cyprus) or Rakow Czestochowa (Poland)

Dinamo Zagreb (Croatia) or AEK Athens (Greece) vs. Sparta Prague (Czech Republic) or Copenhagen (Denmark)

Second Leg

Aug. 31

Zorya Luhansk (Ukraine) vs. Slavia Prague (Czech Republic) or Dnipro-1 (Ukraine)

Čukarički (Serbia) vs. Olympiakos (Greece) or Genk (Belgium)

Lugano (Switzerland) vs. Union Saint-Gilloise (Belgium)

Ajax (Netherlands) vs. Astana (Kazakhstan) or Ludogorets (Bulgaria)

Aberdeen (Scotland) vs. Zalgiris Vilnius (Lithuania) or Hacken (Sweden)

Zrinjski Mostar (Bosnia-Herzegovina) or Breidablik (Iceland) vs. LASK (Austria)

Sheriff (Moldova) or BATE Borisov (Belarus) vs. Molde (Norway) or KI Klaksvík (Faeroe Islands)

Qarabag (Azerbaijan) or HJK Helsinki (Finland) vs. Galatasaray (Turkey) or Olimpija Ljubljana (Slovenia)

Aris Limassol (Cyprus) or Rakow Czestochowa (Poland) vs. Maccabi Haifa (Israel) or Slovan Bratislava (Slovakia)

Sparta Prague (Czech Republic) or Copenhagen (Denmark) vs. Dinamo Zagreb (Croatia) or AEK Athens (Greece).