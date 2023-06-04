NCAA Division I Softball World Series Glance
Tennessee 10, Alabama 5
Oklahoma 2, Stanford 0
Florida St. 8, Oklahoma St. 0
Washington 4, Utah 1
Stanford 2, Alabama 0, Alabama eliminated
Oklahoma St. 8, Utah 0, Utah eliminated
Oklahoma 9, Tennessee 0, 5 innings
Florida St. 3, Washington 1
Stanford 1, Washington 0, Washington eliminated
Game 10 - Oklahoma St. vs. Tennessee, 7 p.m.
Game 11 - Oklahoma vs. Stanford, noon
x-Game 12 - Oklahoma vs. Stanford, 2:30 p.m.
Game 13 - Florida St. vs. Game 10 winner, 7 p.m.
x-Game 14 - Florida St. vs. Game 10 winner, 9:30 p.m.