NCAA Division I Softball World Series Glance
Tennessee 10, Alabama 5
Oklahoma 2, Stanford 0
Florida St. 8, Oklahoma St. 0
Washington 4, Utah 1
Stanford 2, Alabama 0, Alabama eliminated
Oklahoma St. 8, Utah 0, Utah eliminated
Oklahoma 9, Tennessee 0, 5 innings
Florida St. 3, Washington 1
Stanford 1, Washington 0, Washington eliminated
Tennessee 3, Oklahoma St. 1, Oklahoma St. eliminated
Oklahoma 4, Stanford 2, 9 innings, Oklahoma advances
Florida St. 5, Tennessee 1, Florida St. advances
Game 1 — Oklahoma 5, Florida St. 0
Game 2 — Oklahoma 3, Florida St. 1