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NCAA Division I Softball World Series Glance

By The Associated Press

Tennessee 10, Alabama 5

Oklahoma 2, Stanford 0

Florida St. 8, Oklahoma St. 0

Washington 4, Utah 1

Stanford 2, Alabama 0, Alabama eliminated

Oklahoma St. 8, Utah 0, Utah eliminated

Oklahoma 9, Tennessee 0, 5 innings

Game 8 - Florida St. vs. Washington, 7 p.m.

Game 9 - Stanford vs. Game 8 loser, 3 p.m.

Game 10 - Oklahoma St. vs. Tennessee, 7 p.m.

Game 11 - Oklahoma vs. Game 9 winner, noon

x-Game 12 - Game 7 winner vs. Game 9 winner, 2:30 p.m.

Game 13 - Game 8 winner vs. Game 10 winner, 7 p.m.

x-Game 14 - Game 8 winner vs. Game 10 winner, 9:30 p.m.

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