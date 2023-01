ROUNDUP: Salem-Cambridge downs Corinth/Hadley-Luzerne

Jan. 6—Salem-Cambridge won six matches via pins in a 55-10 wrestling victory over Corinth/Hadley-Luzerne on Thursday.

SALEM-CAMBRIDGE 55, CORINTH/H-L 10

Site: Corinth-Hadley Luzerne

102: Luke LeBlanc (S-C) dec. Aiden Schurr, 2-0.

110: Angie Dill (S-C) by forfeit.

118: Michael Rose (CHL) dec. Henry Dill, 9-5.

126: Fentin Pratt (S-C) pinned Jhianna Baker, 1:15.

132: Ethan Adams (S-C) dec. Daniel Galant, 8-0.

138: Cooper Saddlemire (S-C) pinned Nicolas Torino, 1:04.

145: Kyle Bink (S-C) by forfeit.

152: Brayton Cary (S-C) pinned Dominick Ruggiero, 1:13.

160: Paul Granger (CHL) dec. David Gilles, 10-0.

172: Michael Riche (S-C) pinned Zac Wood, 0:44).

189: Jacob Lafaver (CHL) dec. Tanner Lussier, 6-4.

215: Evan Day (S-C) pinned John Geary, 0:34.

285: Logan Williams (S-C) pinned Tazzrine Bovee, 1:00.

WHITEHALL 57, SOUTH HIGH 18

(at South High, Wednesday)

215: Elijah Rubrecht (White) by forfeit.

285: Ethan Stoodley (White) by forfeit.

102: Joshua Gonzalez (SGF) by forfeit.

110: Dylan Keech (SGF) by forfeit.

118: Nick Brown (SGF) by forfeit.

126: Matt Ingerson (White) dec. Samuel Bhatti, 16-9.

132: Allen Beaulieu (White) pinned Julien Dickens, 0:54.

138: Ayden Smith (White) pinned Brayden Saunders-Jones, 1:58.

145: Kyle Lavin (White) pinned Zachary Stockwell, 1:52.

152: Sawyer Ostrander (White) pinned John Lanfear, 0:18.

160: Dylan Gordon (White) by forfeit.

172: Chad Monty (White) pinned Jacobie Hunt, 1:25.

189: Troy Austin (White) pinned Aaron Gifford, 1:11.

