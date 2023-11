NEW YORK — The 169 free agents (r-re-signed):

BALTIMORE (5) — Jack Flaherty, rhp; Adam Frazier, 2b; Shintaro Fujinami, rhp; Kyle Gibson, rhp; Aaron Hicks, of.

BOSTON (6) — Adam Duvall, of; Corey Kluber, rhp; Adalberto Mondesi, ss; James Paxton, lhp; Joely Rodríguez, lhp; Justin Turner, 3b.

CHICAGO (7) — Tim Anderson, ss; Elvis Andrus, 2b; Mike Clevinger, rhp; Yasmani Grandal, c; Liam Hendriks, rhp; Bryan Shaw, rhp; José Ureña, rhp.

CLEVELAND (3) — Kole Calhoun, of; Lucas Giolito, rhp; Reynaldo López, rhp.

DETROIT (4) — Matt Boyd, lhp; Miguel Cabrera, dh; José Cisnero, rhp; Eduardo Rodriguez, lhp.

HOUSTON (5) — Michael Brantley, of; Hector Neris, rhp; Martín Maldonado, c; Phil Maton, rhp; Ryne Stanek, rhp.

KANSAS CITY (3) — Matt Duffy, 3b; Zack Greinke, rhp; Brad Keller, rhp.

LOS ANGELES (7) — C.J. Cron, 1b; Eduardo Escobar, 3b; Randal Grichuk, of; Aaron Loup, lhp; Mike Moustakas, 3b-1b; Shohei Ohtani, dh-rhp; Gio Urshela, 3b.

MINNESOTA (8) — Joey Gallo, of; Sonny Gray, rhp; Dallas Keuchel, lhp; Kenta Maeda, rhp; Tyler Mahle, rhp; Emilio Pagan, rhp; Donovan Solano, 1b; Michael A. Taylor, of.

NEW YORK (7) — Isiah Kiner-Falefa, ss-of; Zack McAllister, rhp; Keynan Middleton, rhp; Frankie Montas, rhp; Wandy Peralta, lhp; Luis Severino, rhp; Luke Weaver, rhp.

OAKLAND (3) — Tony Kemp, of; Trevor May, rhp; Drew Rucinski, rhp.

SEATTLE (3) — Teoscar Hernández, of; Dominic Leone, rhp; Tom Murphy, c.

TAMPA BAY (3) — Chris Devenski, rhp; Jake Diekman, lhp; Robert Stephenson, rhp.

TEXAS (12) — Aroldis Chapman, lhp; Mitch Garver, c; Robbie Grossman, of; Austin Hedges, c; Travis Jankowski, of; Ian Kennedy, rhp; Brad Miller, 1b; Jordan Montgomery, lhp; Jake Odorizzi, rhp; Martín Pérez, lhp; Will Smith, lhp; Chris Stratton, rhp.

TORONTO (7) — Brandon Belt, 1b; Matt Chapman, 3b; Jordan Hicks, rhp; Jay Jackson, rhp; Kevin Kiermaier, of; Whit Merrifield, 2b; Hyun-Jin Ryu, lhp.