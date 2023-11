NFL Inactive Report

NEW YORK — The National Football League Inactive Report.

NEW YORK GIANTS at DALLAS COWBOYS — NEW YORK GIANTS: OG Mark Glowinski, CB Adoree' Jackson, RB Deon Jackson, OT Evan Neal, S Gervarrius Owens, DT Jordon Riley, K Cade York. DALLAS: DE Viliami Fehoko, CB Noah Igbinoghene, QB Trey Lance, OT Asim Richards, CB Eric Scott, WR KaVontae Turpin.

WASHINGTON COMMANDERS at SEATTLE SEAHAWKS — WASHINGTON: CB Tariq Castro-Fields, OT Julian Good-Jones, TE Curtis Hodges, WR Mitchell Tinsley, TE Cole Turner. SEATTLE: DT Myles Adams, OG Anthony Bradford, OG McClendon Curtis, WR Dee Eskridge, RB Kenny McIntosh, OG Raiqwon O'Neal.