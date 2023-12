NFL Inactive Report

NEW YORK — The National Football League Inactive Report.

LOS ANGELES CHARGERS at NEW ENGLAND PATRIOTS — LOS ANGELES CHARGERS: OG Zack Bailey, WR Simi Fehoko, DT Scott Matlock, RB Isaiah Spiller, CB Ja'Sir Taylor, TE Nick Vannett. NEW ENGLAND: CB Alex Austin, WR Kayshon Boutte, WR Demario Douglas, RB JaMycal Hasty, OT Vederian Lowe, DE Deatrich Wise.

DETROIT LIONS at NEW ORLEANS SAINTS — DETROIT: LB Alex Anzalone, DT Isaiah Buggs, CB Steven Gilmore, WR Antoine Green, DT Brodric Martin, DE Julian Okwara, DT Levi Onwuzurike. NEW ORLEANS: CB Cameron Dantzler, QB Jake Haener, S Marcus Maye, RB Kendre Miller, OG Nick Saldiveri, WR Rashid Shaheed, LB Pete Werner.

ATLANTA FALCONS at NEW YORK JETS — ATLANTA: DT Travis Bell, TE John FitzPatrick, DE Joe Gaziano, OG Jovaughn Gwyn, WR Mack Hollins, CB Mike Hughes, QB Logan Woodside. NEW YORK: LB Zaire Barnes, WR Randall Cobb, OT Austin Deculus, CB Bryce Hall, DE Carl Lawson, OT Billy Turner, QB Zach Wilson.

ARIZONA CARDINALS at PITTSBURGH STEELERS — ARIZONA: OT Dennis Daley, CB Antonio Hamilton, WR Zach Pascal, CB Starling Thomas, TE Blake Whiteheart, WR Michael Wilson. PITTSBURGH: DT Montravius Adams, OT Dylan Cook, LB Blake Martinez, RB Anthony McFarland, QB Mason Rudolph, CB Darius Rush.

INDIANAPOLIS COLTS at TENNESSEE TITANS — INDIANAPOLIS: OG Jack Anderson, CB JuJu Brents, OG Arlington Hambright, LB Isaiah Land, LB Cameron McGrone, RB Jonathan Taylor, WR Juwann Winfree. TENNESSEE: S Terrell Edmunds, LB Trevis Gipson, LB Caleb Murphy, WR Kyle Philips, QB Malik Willis.

MIAMI DOLPHINS at WASHINGTON COMMANDERS — MIAMI: CB Eli Apple, WR Robbie Chosen, S Jevon Holland, OG Robert Jones, TE Tyler Kroft, QB Skylar Thompson. WASHINGTON: FB Alex Armah, CB Emmanuel Forbes, OT Julian Good-Jones, TE Curtis Hodges, DE James Smith-Williams, WR Mitchell Tinsley.

DENVER BRONCOS at HOUSTON TEXANS — DENVER: TE Nate Adkins, QB Ben DiNucci, C Alex Forsyth, DT Elijah Garcia, LB Thomas Incoom, LB Ronnie Perkins, S JL Skinner. HOUSTON: RB Mike Boone, OG Nick Broeker, WR Xavier Hutchinson, QB Case Keenum, DE Myjai Sanders, TE Dalton Schultz.