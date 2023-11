NEW YORK — The National Football League Inactive Report.

Week 10

Sunday

NEW YORK JETS at LAS VEGAS RAIDERS — NEW YORK: RB Israel Abanikanda, WR Randall Cobb, WR Jason Brownlee, OT Billy Turner, LB Chazz Surratt, DE Will McDonald, DB Jarrick Bernard-Converse. LAS VEGAS: QB Brian Hoyer, FB Jakob Johnson, T Kolton Miller, DE Isaac Rochell, DT Nesta Jade Silvera, MLB Jaylon Smith, DT Byron Young.

<