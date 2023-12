NFL Inactive Report

NEW YORK — The National Football League Inactive Report.

TAMPA BAY BUCCANEERS at ATLANTA FALCONS — TAMPA BAY: CB Jamel Dean, CB Keenan Isaac, B Ke'Shawn Vaughn, DT Vita Vea, OT Brandon Walton, LB Devin White, QB John Wolford. ATLANTA: C Drew Dalman, DE Joe Gaziano, LB Nate Landman, OT Kaleb McGary, CB Jeff Okudah, DT David Onyemata, QB Logan Woodside.

LOS ANGELES RAMS at BALTIMORE RAVENS — LOS ANGELES RAMS: DE Earnest Brown, K Mason Crosby, TE Tyler Higbee, S Quentin Lake, LB Ochaun Mathis, OT Warren McClendon. BALTIMORE: OG Malaesala Aumavae-Laulu, LB Malik Harrison, QB Josh Johnson, C Sam Mustipher, CB Rock Ya-Sin.

DETROIT LIONS at CHICAGO BEARS — DETROIT: CB Steven Gilmore, WR Antoine Green, DE Charles Harris, CB Chase Lucas, LB Trevor Nowaske, C Frank Ragnow. CHICAGO BEARS: OG Ja'Tyre Carter, WR Collin Johnson, S Quindell Johnson, QB Nathan Peterman, DE Dominique Robinson, WR Equanimeous St. Brown.

INDIANAPOLIS COLTS at CINCINNATI BENGALS — INDIANAPOLIS: C Jack Anderson, CB JuJu Brents, DT Eric Johnson, DE Isaiah Land, OT Braden Smith, LB E.J. Speed, RB Jonathan Taylor. CINCINNATI: RB Chris Evans, LB Devin Harper, C Trey Hill, OT D'Ante Smith, DT Jay Tufele.

JACKSONVILLE JAGUARS at CLEVELAND BROWNS — JACKSONVILLE: LB Yasir Abdullah, CB Tyson Campbell, DT Folorunso Fatukasi, CB Tre Herndon, OT Walker Little, QB Nathan Rourke, TE Brenton Strange. CLEVELAND: LB Mohamoud Diabate, DT Siaki Ika, OT Dawand Jones, DE Isaiah McGuire, CB Denzel Ward, C Luke Wypler.

CAROLINA PANTHERS at NEW ORLEANS SAINTS — CAROLINA: CB Shaquill Griffin, TE Hayden Hurst, OT Ricky Lee, LB Eku Leota, WR Terrace Marshall, S Jammie Robinson, DT DeShawn Williams. NEW ORLEANS: DE Isaiah Foskey, QB Jake Haener, QB Taysom Hill, RB Kendre Miller, DT PJ Mustipher, LB Monty Rice, WR Rashid Shaheed.

HOUSTON TEXANS at NEW YORK JETS — HOUSTON: RB Mike Boone, CB Kris Boyd, OG Nick Broeker, S DeAndre Houston-Carson, QB Case Keenum, DE Myjai Sanders, TE Dalton Schultz. NEW YORK: LB Zaire Barnes, WR Jason Brownlee, OT Austin Deculus, CB Bryce Hall, DE Carl Lawson, QB Brett Rypien, OT Carter Warren.