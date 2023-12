NFL Injury Report

NEW YORK — The National Football League injury report, as provided by the league (OUT: Player will not play; DOUBTFUL: Player is unlikely to play; QUESTIONABLE: Player is not certain to play; DNP: did not practice; LIMITED: limited participation; FULL: Full participation):

BUFFALO BILLS at KANSAS CITY CHIEFS — BUFFALO: QUESTIONABLE: CB Kaiir Elam (ankle), TE Dawson Knox (wrist). KANSAS CITY: OUT: S Bryan Cook (ankle), RB Isiah Pacheco (shoulder), T Donovan Smith (neck), LB Drue Tranquill (concussion).

CAROLINA PANTHERS at NEW ORLEANS SAINTS — CAROLINA: OUT: TE Hayden Hurst (concussion), DE DeShawn Williams (knee). QUESTIONABLE: C Bradley Bozeman (ankle), LB Yetur Gross-Matos (hamstring), LB Marquis Haynes (back), TE Stephen Sullivan (shoulder), TE Tommy Tremble (hip). NEW ORLEANS: OUT: DE Isaiah Foskey (quadricep), RB Kendre Miller (ankle). QUESTIONABLE: QB Taysom Hill (foot, left hand), DE Cameron Jordan (ankle), WR Rashid Shaheed (thigh), QB Derek Carr (concussion, right shoulder, rib), TE Juwan Johnson (quadricep), LB Pete Werner (shoulder, oblique), K Blake Grupe (right groin), WR Chris Olave (illness), G Nick Saldiveri (shoulder).

DENVER BRONCOS at LOS ANGELES CHARGERS — DENVER: QUESTIONABLE: RB Samaje Perine (knee). LOS ANGELES CHARGERS: OUT: G Zack Bailey (back), CB Deane Leonard (ankle, heel), WR Josh Palmer (knee). QUESTIONABLE: LB Amen Ogbongbemiga (hamstring), DT Otito Ogbonnia (knee).

DETROIT LIONS at CHICAGO BEARS — DETROIT: OUT: QB Hendon Hooker (knee), C Frank Ragnow (knee, toe). QUESTIONABLE; LB Malcolm Rodriguez (ankle). CHICAGO: OUT; WR Equanimeous St. Brown (pectoral). QUESTIONABLE: WR Velus Jones (illness), DE Yannick Ngakoue (knee), WR Tyler Scott (hamstring).

HOUSTON TEXANS at NEW YORK JETS — HOUSTON: OUT: TE Dalton Schultz (hamstring). QUESTIONABLE: WR Noah Brown (knee), T George Fant (hip), DT Sheldon Rankins (elbow, shoulder). NEW YORK JETS: OUT: WR Jason Brownlee (ankle), QB Aaron Rodgers (Achilles), G Wes Schweitzer (calf). QUESTIONABLE: DE John Franklin-Myers (ankle), RB Breece Hall (ankle), T Carter Warren (hip).

INDIANAPOLIS COLTS at CINCINNATI BENGALS — INDIANAPOLIS: OUT: CB JuJu Brents (quadricep), T Braden Smith (knee), LB E.J. Speed (knee), RB Jonatha Taylor (thumb). QUESTIONABLE: CB Ameer Speed (hip). CINCINNATI: QUESTIONABLE: OT D'Ante Smith (NIR-personal), DT DJ Reader (back), WR Tyler Boyd (ankle).

JACKSONVILLE JAGUARS at CLEVELAND BROWNS — JACKSONVILLE: OUT: CB Tyson Campbell (quadricep), T Walker Little (hamstring), TE Brenton Strange (foot), CB Tre Herndon (concussion), CB Christian Braswell (hamstring). QUESTIONABLE: RB Travis Etienne (ribs), DT Folorunso Fatukasi (heel), RB D'Ernest Johnson (knee), QB Trevor Lawrence (ankle). CLEVELAND: OUT: T Dawand Jones (knee). QUESTIONABLE: WR Amari Cooper (concussion), CB Cameron Mitchell (hamstring), G Wyatt Teller (calf), CB Denzel Ward (shoulder).

LOS ANGELES RAMS at BALTIMORE RAVENS — LOS ANGELES RAMS: DOUBTFUL: TE Tyler Higbee (neck). QUESTIONABLE: LB Michael Hoecht (knee), S Quentin Lake (hamstring), LB Byron Young (knee). BALTIMORE: QUESTIONABLE: LB Malik Hamm (ankle), LB Malik Harrison (groin), CB Damarion Williams (ankle).

MINNESOTA VIKINGS at LAS VEGAS RAIDERS — MINNESOTA: QUESTIONABLE: G Ed Ingram (hip), DB Theo Jackson illness). LAS VEGAS: OUT: OT Kolton Miller (shoulder). QUESTIONABLE: DE Maxx Crosby (knee), DB Brandon Facyson (shin), ILB Kana'i Miller (knee).

PHILADELPHIA EAGLES at DALLAS COWBOYS — PHILADELPHIA: No injuries reported. DALLAS: OUT: T Matt Waletzko (shoulder).

SEATTLE SEAHAWKS at SAN FRANCISCO 49ERS — SEATTLE: OUT: LB Frank Clark (inactive). QUESTIONABLE: LB Jordyn Brooks (ankle), CB Tre Brown (heel), RB Zach Charbonnet (knee), WR D'Wayne Eskridge (ribs), DT Jarran Reed (hamstring), QB Geno Smith (groin), RB Kenneth Walker (oblique). SAN FRANCISCO: OUT: DT Arik Armstead (foot, knee), TE Ross Dwelley (ankle), WR Ray-Ray McCloud (rib). DOUBTFUL: G Spencer Burford (knee), CB Darrell Luter (hamstring), RB Elijah Mitchell (knee).

TAMPA BAY BUCCANEERS at ATLANTA FALCONS — TAMPA BAY: OUT: CB Jamel Dean (ankle, foot), LB Devin White (foot). QUESTIONABLE: LB K.J. Britt (back), DT Vita Vea (toe). ATLANTA: OUT: LB Nate Landman (knee), DT Lacale London (knee), T Kaleb McGary (knee), DT David Onyemata (ankle). QUESTIONABLE: C Drew Dalman (ankle), WR Mack Hollins (ankle), CB Mike Hughes (hand), CB Jeff Okudah (ankle), CB A.J. Terrell (concussion).

GREEN BAY PACKERS at NEW YORK GIANTS — GREEN BAY: OUT: CB Jaire Alexander (shoulder), WR Christian Watson (hamstring). DOUBTFUL: LB Quay Walker (shoulder). QUESTIONABLE: RB Aaron Jones (knee), S Darnell Savage (chest), CB Eric Stokes (hamstring). LIMITED: G/T Elgton Jenkins (shoulder), WR Jayden Reed (chest), DL Devonte Wyatt (elbow). FULL: LB De'Vondre Campbell (neck), TE Josiah Dequara (hip), RB A.J. Dillon (groin), LB Rashan Gary (shoulder), CB Keisean Nixon (wrist), S Jonathan Owens (knee). NEW YORK GIANTS: OUT: OL Evan Neal (ankle). QUESTIONABLE: TE Daniel Bellinger (illness), WR Parris Campbell (knee), DL Dexter Lawrence (hamstring), DL A'Shawn Robinson (hamstring), LB Isaiah Simmons (ankle). FULL: LB Carter Coughlin (hip), QB Tyrod Taylor (ribs).

TENNESEE TITANS at MIAMI DOLPHINS — TENNESSEE: DNP: CB Kristian Fulton (hamstring), DT Jeffery Simmons (knee), TE Josh Whyle (knee). QUESTIONABLE: DT Teair Tart (NIR-personal). LIMITED: G Aaron Brewer (shoulder), G Daniel Brunskill (ankle), LB Luke Gifford (shin), CB Anthony Kendall (knee). FULL: DE Denico Autry (NIR - resting player), S Terrell Edmunds (shoulder), RB Derrick Henry (NIR - resting player), WR DeAndre Hopkins (NIR - resting player), QB Will Levis (ankle), DE T.K. McLendon (toe), TE Trevon Wesco (ankle). MIAMI: OUT: G Robert Hunt (hamstring). QUESTIONABLE: T Terron Armstead (knee, ankle), RB Christopher Brooks (knee), S Jevon Holland (knee, knee). LIMITED: WR Tyreek Hill (ankle, wrist), RB Raheem Mostert (knee), TE Durham Smythe (ankle). FULL: RB Devon Achane (ribs), FB Alec Ingold (ankle), G Robert Jones (knee), T Kendall Lamm (back), DE Christian Wilkins (groin).