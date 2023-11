NFL Injury Report

NEW YORK — The National Football League injury report, as provided by the league (OUT: Player will not play; DOUBTFUL: Player is unlikely to play; QUESTIONABLE: Player is not certain to play; DNP: did not practice; LIMITED: limited participation; FULL: Full participation):

BALTIMORE RAVENS at LOS ANGELES CHARGERS — BALTIMORE: OUT: TE Mark Andrews (ankle), LB Trenton Simpson (concussion). DOUBTFUL: LB Malik Harrison (groin). QUESTIONABLE: WR Odell Beckham Jr. (shoulder), WR Zay Flowers (hip), CB Marlon Humphrey (calf), TE Charlie Kolar (illness), T Ronnie Stanley (knee), CB Damarion Williams (ankle). LOS ANGELES CHARGERS: OUT: TE Nick Vannett (concussion), S J.T. Woods (illness). QUESTIONABLE: TE Gerald Everett (chest), WR Jalen Guyton (groin).

BUFFALO BILLS at PHILADELPHIA EAGLES — BUFFALO: OUT: CB Dane Jackson (concussion), S Taylor Rapp (neck). PHILADELPHIA: OUT: TE Grant Calcaterra (ankle), S Justin Evans (knee), TE Dallas Goedert (forearm), DT Milton Williams (concussion). QUESTIONABLE: WR Quez Watkins (hamstring).

CAROLINA PANTHERS at TENNESSEE TITANS — CAROLINA: OUT: TE Hayden Hurst (concussion) , S Jeremy Chinn (quadriceps), LB Yetur Gross-Matos (hamstring), CB C.J. Henderson (concussion), CB Jaycee Horn (hamstring). QUESTIONABLE: FS Sam Franklin Jr. (quadriceps), LB Marquis Hayes (back), LB Frankie Luvu (shoulder). TENNESSEE: OUT: WR Treylon Burks (concussion), OT Chris Hubbard (biceps). QUESTIONABLE: S Terrell Edmunds (shoulder). LB Luke Gifford (shin).

CLEVELAND BROWNS at DENVER BRONCOS — CLEVELAND: OUT: WR Maquise Goodwin (concussion), CB Denzel Ward (shoulder. QUESTIONABLE: LB Jordan Kunaszyk (knee), S Juan Thornhill (calf), LB Anthony Walker (hamstring). DENVER: QUESTIONABLE: S P.J. Locke (ankle), RB Dwayne Washington (illness).

JACKSONVILLE JAGUARS at HOUSTON TEXANS — JACKSONVILLE: OUT: CB Tyson Campbell (hamstring). QUESTIONABLE: WR Zay Jones (knee), DT Roy Robertson-Harris (ankle). HOUSTON: OUT: WR Noah Brown (knee), LB Jake Hansen (hamstring/hand), S Jimmie Ward (hamstring). QUESTIONABLE: QB Case Keenum (calf), RB Dameion Pierce (ankle), C Juice Scruggs (hamstring).

KANSAS CITY CHIEFS at LAS VEGAS RAIDERS — KANSAS CITY: OUT: WR Mecole Hardman (thumb), WR Kadarius Toney (knee), RB Jerick McKinnon (groin). LAS VEGAS: DOUBTFUL: DE Maxx Crosby (knee). QUESTIONABLE: S Marcus Epps (neck), T Kolton Miller (shoulder), LB Robert Spillane (ankle), S Roderic Teamer (hamstring).

LOS ANGELES RAMS at ARIZONA CARDINALS — LOS ANGELES RAMS: OUT: S Quentin Lake (hamstring). QUESTIONABLE: WR Ben Skowronek (hip). ARIZONA: OUT: CB Antonio Hamilton (groin), DT Kevin Strong (knee), WR Michael Wilson (shoulder). QUESTIONABLE: S Joey Blount (knee), WR Marquise Brown (heel), RB Emari Demercado (toe), DE Jonathan Ledbetter (shoulder), WR Zach Pascal (hamstring), LB Jesse Luketa (ankle), S Jalen Thompson (back).

NEW ENGLAND PATRIOTS at NEW YORK GIANTS — NEW ENGLAND: QUESTIONABLE: LB Ja'Whaun Bentley (hamstring), OT Trenton Brown (ankle), CB Jonathan Jones (knee), WR DeVante Parker (concussion), T Riley Rieff (knee), WR Matthew Slater (ankle), DE Deatrich Wise Jr. (shoulder). NEW YORK GIANTS: OUT: T Evan Neal (ankle). DOUBTFUL: DL Dexter Lawrence (hamstring), WR Darius Slayton (neck). QUESTIONABLE: RB Eric Gray (ankle).

NEW ORLEANS SAINTS at ATLANTA FALCONS — NEW ORLEANS: OUT: CB Marshon Lattimore (ankle), RB Kendre Miller (ankle). QUESTIONABLE: DE Isaiah Foskey (quadricep). ATLANTA: OUT: WR Mack Hollins (ankle). QUESTIONABLE: QB Taylor Heinicke (hamstring).

PITTSBURGH STEELERS at CINCINNATI BENGALS — PITTSBURGH: OUT: DT Montravius Adams (ankle), S Minkah Fitzpatrick (hamstring). QUESTIONABLE: CB James Pierre (shoulder). CINCINNATI: OUT: QB Joe Burrow (right wrist), WR Tee Higgins (hamstring), CB Cam Taylor-Britt (quadricep). DOUBTFUL: OT D'Ante Smith (knee). QUESTIONABLE: HB Chase Brown (hamstring), LB Germaine Pratt (illness), LB Akeem Davis-Gaither (knee).

TAMPA BAY BUCCANEERS at INDIANAPOLIS COLTS — TAMPA BAY: OUT: LB Lavonte David (groin), CB Jamel Dean (ankle/foot), DT Mike Greene (calf). QUESTIONABLE: CB Carlton Davis (hip), LB Devin White (foot), DE Logan Hall (illness), RB Rachaad White (knee). INDIANAPOLIS: OUT: CB Julius Brents (quadricep), C Ryan Kelly (concussion), TE Andrew Ogletree (foot). QUESTIONABLE: LB Grant Stuard (illness).

CHICAGO BEARS at MINNESOTA VIKINGS — CHICAGO: OUT: LB Noah Sewell (knee). DOUBTFUL: OL Larry Brown, (illness), RB D'Onta Foreman (ankle/shin). QUESTIONABLE: DB Tyrique Stevenson (ankle). FULL: FB Khari Blasingame (shoulder), OL Lucas Patrick (back). MINNESOTA: QUESTIONABLE: CB Akayleb Evans (calf), WR Justin Jeferson (hamstring), DL Khyiris Tonga (knee). FULL: LB Brian Asamoah II (ankle), QB Jaren Hall (concussion), TE T.J. Hockinson (ribs), QB Nick Mullens (back).