NFL Injury Report

NEW YORK — The National Football League injury report, as provided by the league (OUT: Player will not play; DOUBTFUL: Player is unlikely to play; QUESTIONABLE: Player is not certain to play; DNP: did not practice; LIMITED: limited participation; FULL: Full participation):

NEW ORLEANS SAINTS at LOS ANGELES RAMS — NEW ORLEANS: OUT: DE Isaiah Foskey (quadricep), CB Lonnie Johnson (knee), OT Ryan Ramczyk (knee), DE Payton Turner (toe). QUESTIONABLE: RB Kendre Miller (ankle). LIMITED: DE Cameron Jordan (ankle). FULL: WR Chris Olave (ankle), DE Carl Granderson (shoulder). LOS ANGELES RAMS: OUT: CB Tre Tomlinson (hamstring). QUESTIONABLE: G Joe Noteboom (foot). FULL: OT Rob Haverstein (groin), CB Ahkello Witherspoon (groin), WR Tutu Atwell (concussion), RB Ronnie Rivers (knee).

BUFFALO BILLS at LOS ANGELES CHARGERS — BUFFALO: DNP: OLB Von Miller (NIR-resting player), DT Jordan Phillips (hamstring). RB James Cook (illness). LIMITED: DE A.J. Epenesa (rib), DE Leonard Floyd (wrist/rib), S Micah Hyde (neck), RB Ty Johnson (shoulder), DE DaQuan Jones (pectoral), TE Dalton Kincaid (shoulder). FULL: QB Josh Allen (shoulder), CB Kaiir Elam (ankle), TE Dawson Knox (wrist), P Sam Martin (knee), WR Justin Shorter (hamstring). LOS ANGELES CHARGERS: DNP: WR Keenan Allen (heel), CB Deane Leonard (heel). LIMITED: DB Essang Bassey (concussion), LB Tanner Muse (knee), LB Amen Ogbongbemiga (hamstring), OT Trey Pipkins (wrist), DT Nick Williams (shoulder). FULL: G Zion Johnson (ankle).

CINCINNAT BENGALS at PITTSBURGH STEELERS — CINCINNATI: DNP: WR Ja'Marr Chase (shoulder). FULL: LB Joe Bachie (oblique), HB Chase Brown (chest), QB Jake Browning (right forearm), G Alex Cappa (knee/ankle), OT Jackson Carman (illness), DE Cam Sample (knee). PITTSBURGH: DNP: S Minkah Fitzpatrick (knee), S Trenton Thompson (neck). LIMITED: QB Kenny Pickett (ankle), G Isaac Seumalo (shoulder). FULL: TE Pat Freiermuth (knee), RB Najee Harris (knee), DT Cameron Heyward (concussion), OT Broderick Jones (ankle), S Elijah Riley (ankle).

ARIZONA CARDINALS at CHICAGO BEARS — ARIZONA: DNP: Marquise Brown (heel), LB Victor Dimukeje (foot), WR Greg Dortch (shoulder), CB Garrett Williams (knee), TE Travis Vokelek (NIR-travel). LIMITED: S Andre Chachere (shoulder), CB Antonio Hamilton (calf), DB Bobby Price (quadricep), DT Kevin Strong (knee). CHICAGO: DNP: RB Travis Homer (hamstring), G Teven Jenkins (concussion), CB Jaylon Jones (calf), WR Darnell Mooney (illness), LB Noah Sewell (knee), WR Equanimeous St. Brown (pectoral).

CLEVELAND BROWNS at HOUSTON TEXANS — CLEVELAND: DNP: G Joel Bitonio (back/knee), WR Amari Cooper (NIR-resting player), DE Myles Garrett (NIR-resting player/shoulder), ILB Jordan Kunaszyk (calf), TE David Njoku (NIR-resting player/knee), DE Ogbo Okoronkwo (pectoral), G Wyatt Teller (NIR-resting player), FS Juan Thornhill (calf). LIMITED: OT Geron Christian (shoulder), QB Joe Flacco (calf), RB Jerome Ford (wrist), RB Kareem Hunt (groin), C Ethan Pocic (neck), MLB Anthony Walker (knee). FULL: C Nick Harris (knee), CB Denzel Ward (shoulder). HOUSTON: DNP: DE Will Anderson Jr. (ankle), LB Blake Cashman (hamstring), TE Brevin Jordan (illness), G Shaq Mason (calf), WR John Metchie III (illness), QB C.J. Stroud (concussion), OT Laremy Tunsil (knee), S Jimmie Ward (concussion). LIMITED: WR Noah Brown (knee), DT Maliek Collins (hip), WR Nico Collins (calf), MLB Denzel Perryman (achilles), WR Robert Woods (NIR-resting player). FULL: OT George Fant (hip), CB Steven Nelson (hand).

DALLAS COWBOYS at MIAMI DOLPHINS — DALLAS: DALLAS: DNP: CB Stephon Gilmore (NIR-Rest), DT Jonathon Hankins (knee/ankle), FS Malik Hooker (ankle). DE Demarcus Lawrence (NIR-rest), G Zack Martin (thigh), OT Tyron Smith (back). LIMITED: WR BRandon Cooks (NIR-rest), RB Rico Dowdle (ankle), CB Jourdan Lewis (NIR-rest). FULL: DE Viliami Fehoko Jr. (knee), RB Tony Pollard (thumb), OT Matt Waletzko (shoulder). MIAMI: DNP: RB De'Von Achane (toe), OT Terron Armsted (knee/ankle), WR Tyreek Hill (ankle), CB Xavien Howard (hip), G Robert Hunt (hamsrting), OT Austin Jackson (oblique), RB Raheem Mosert (knee/ankle/rest). LIMITED: OL Liam Eichenberg (calf), S DeShon Elliot (concussion), FS Jevon Holland *knees), CB Kader Kohou (hip), DE Emmanuel Ogbah (hamstring), CB Jalen Ramsey (rest), CB Cam Smith (hamstring), TE Durham Smythe (ankle), OLB Andrew Van Ginkel (oblique/knee). FULL: RB Chris Brooks (knee).

DETROIT LIONS at MINNESOTA VIKINGS — DETROIT: DNP: CB Jerry Jacobs (hamstring), TE Brock Wright (hip). LIMITED: LB Derrick Barnes (shoulder), FB Jason Cabinda (knee), DB C.J. Gardner-Johnson (pectoral), DT Levi Onwuzurike (knee), T Penei Sewell (shoulder). FULL: C Frank Ragnow (knee/back/toe). MINNESOTA: DNP: OLB Danielle Hunter (illness), RB Alexander Mattison (ankle), CB Byron Murphy Jr. (knee), WR Jalen Nailor (concussion), T Brian O'Neill (ankle), DT Harrison Phillips (back). LIMITED: DT Jonathan Bullard (ankle), DT Sheldon Day (ankle). FULL: Jordan Hicks (shin).

GREEN BAY PACKERS at CAROLINA PANTHERS — GREEN BAY: DNP: LB De'Vondre Campbell (neck), G Elgton Jenkins (shoulder), WR Jayden Reed (toe, chest), S Darnell Savage (shoulder), WR Christian Watson (hamstring). LIMITED: CB Jaire Alexander (shoulder), RB A.J. Dillon (thumb), LB Kingsley Enagbare (toe), RB Aaron Jones (knee, finger), S Jonathan Owens (knee), DT Tedarrell Slaton (knee), T Luke Tenuta (ankle), LB Quay Walker (shoulder), WR Dontayvion Wicks (ankle), RB Emanuel Wilson (shoulder). CAROLINA: DNP: LB Brian Burns (illness), LB Yetur Gross-Matos (knee), LB Marquis Haynes (back, illness), CB Troy Hill (NIR-resting player), T Taylor Moton (NIR-resting player/knee). LIMITED: LB Claudin Cherelus (knee), S Sam Franklin (quadricep), T David Sharpe (illness), WR Adam Thielen (NIR-resting player), TE Ian Thomas (ankle), TE Tommy Tremble (illness), S Xavier Woods (illness). FULL: TE Stephen Sullivan (shoulder).

INDIANAPOLIS COLTS at ATLANTA FALCONS — INDIANAPOLIS: (No Practice - Estimation). DNP: C Jack Anderson (illness), K Matt Gay (right hip), RB Zack Moss (forearm), LB Segun Olubi (hip), T Braden Smith (knee). LIMITED: DT Eric Johnson (ankle), WR Michael Pittman (concussion). FULL: RB Jonathan Taylor (thumb). ATLANTA: DNP: DE Calais Campbell (NIR-resting player), T Kaleb McGary (knee), DT David Onyemata (ankle), RB Cordarrelle Patterson (NIR-resting player). LIMITED: C Drew Dalman (ankle), G Chris Lindstrom (ankle), T Jake Matthews (knee). FULL: LB Bud Dupree (back), FB Keith Smith (ankle).

JACKSONVILLE JAGUARS at TAMPA BAY BUCCANEERS — JACKSONVILLE: DNP: WR Zay Jones (knee, hamstring), QB Trevor Lawrence (ankle, concussion). LIMITED: CB Christian Braswell (hamstring), CB Tyson Campbell (quadricep), S Andre Cisco (groin), G Ezra Cleveland (knee), T Walker Little (hamstring), TE Brenton Strange (foot). FULL: QB C.J. Beathard (left shoulder). TAMPA BAY: (No Practice -Estimation) LIMITED: DE William Gholston (knee, ankle), WR Chris Godwin (knee), DT Vita Vea (toe). FULL: CB Carlton Davis (groin), CB Josh Hayes (illness), WR Rakim Jarrett (quadricep), S Ryan Neal (back), LB Devin White (foot).

NEW ENGLAND PATRIOTS at DENVER BRONCOS — NEW ENGLAND: DNP: TE Hunter Henry (knee), OT Conor McDermott (concussion), S Jabrill Peppers (hamstring), RB Rhamondre Stevenson (ankle). LIMITED: DL Christian Barmore (shoulder), LB Ja'Whaun Bentley (knee), OT Trent Brown (ankle/hand), CB Jonathan Jones (knee), ST Matthew Slater (hamstring), WR JuJu Smith-Schuster (ankle), LB Jahlani Tavai (ankle). DENVER: DNP: OLB Nik Bonitto (knee), TE Greg Dulcich (hamstring/foot), RB Samaje Perine (NIR-resting player). LIMITED: OLB Jonathan cooper (ankle), T Alex Palczewski (knee).

SEATTLE SEAHAWKS at TENNESSEE TITANS — SEATTLE: No Data Reported. TENNESSEE: DNP: C Aaron Brewer (ankle), C Daniel Brunskill (ankle), WR Treylon Burks (illness), LB Jack Gibbens (back), LB Luke Gifford (hamstring), S Amani Hooker (knee), QB Will Levis (ankle), DE T.K. McLendon (shoulder), CB Sean Murphy-Bunting (hip), WR Kyle Philips (hamstring), DT Jeffery Simmons (knee), S K'Von Wallace (quadricep), TE Trevon Wesco (shin), WR Nick Westbrook-Ikhine (hand). LIMITED: DE Denico Autry (NIR-resting player), WR DeAndre Hopkins (NIR-resting player). FULL: TE Josh Whyle (knee).

WASHINGTON COMMANDERS at NEW YORK JETS — WASHINGTON: DNP: DT Jonathan Allen (NIR-resting player), CB Kendall Fuller (NIR-resting player), C Tyler Larsen (knee), T Charles Leno (calf), RB Brian Robinson (hamstring), RB Jonathan Williams (concussion). LIMITED: DT John Ridgeway (foot), DE James Smith-Williams (hamstring). FULL: LB Cody Barton (knee), CB Emmanuel Forbes (elbow), P Tress Way (back). NEW YORK JETS: (No Practice - Estimation) DNP: DE John Franklin-Myers (hip), QB Aaron Rodgers (Achilles), QB Zach Wilson (concussion). LIMITED: RB Israel Abanikanda (ankle), T Mekhi Becton (knee, shoulder), WR Jason Brownlee (ankle), DE Jalyn Holmes (elbow), DT Solomon Thomas (knee), S Jordan Whitehead (knee). FULL: T Max Mitchell (neck), C Joe Tippmann (shoulder), T Carter Warren (hip), LB Quincy Williams (knee).