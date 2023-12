NFL Injury Report

NEW YORK — The National Football League injury report, as provided by the league (OUT: Player will not play; DOUBTFUL: Player is unlikely to play; QUESTIONABLE: Player is not certain to play; DNP: did not practice; LIMITED: limited participation; FULL: Full participation):

BUFFALO BILLS at LOS ANGELES CHARGERS — BUFFALO: OUT: S Micah Hyde (neck), WR Justin Shorter (hamstring). QUESTIONABLE: CB Kaiir Elam (ankle), DE A.J. Epenesa (rib), RB Ty Johnson (shoulder), DE DaQuan Jones (pectoral). LIMITED: DE Leonard Floyd (wrist/rib), TE Dalton Kincaid (shoulder). FULL: QB Josh Allen (right shoulder), LS Reid Ferguson (right thumb), TE Dawson Knox (wrist), P Sam Martin (knee), OLB Von Miller (NIR-resting player), RB James Cook (illness). LOS ANGELES CHARGERS: OUT: WR Keenan Allen (heel), LB Joey Bosa (foot). DOUBTFUL: CB Deane Leonard (heel), LB Tanner Muse (knee). QUESTIONABLE: DB Essang Bassey (concussion), DT Nick Williams (shoulder), TE Nick Vannett (back). FULL: G Zion Johnson (ankle), LB Amen Ogbongbemiga (hamstring), OT Tey Pipkins (wrist).

CINCINNAT BENGALS at PITTSBURGH STEELERS — CINCINNATI: OUT: WR Ja'Marr Chase (shoulder). FULL: RB Chase Brown (chest), G Alex Cappa (knee/ankle), DE Cameron Sample (knee/ankle), LB Joe Bachie (oblique), QB Jake Browning (right forearm), G Jackson Carman (illness). PITTSBURGH: QB Kenny Pickett (ankle), DB Trenton Thompson (neck), FS Minkah Fitzpatrick (knee). QUESTIONABLE: DB Elijah Riley (ankle). DNP: G Isaac Seumalo (shoulder). FULL: RB Najee Harris (knee), OT Broderick Jones (ankle), TE Pat Freiermuth (knee), DT Cameron Heyward (concussion).

ARIZONA CARDINALS at CHICAGO BEARS — ARIZONA: DNP: WR Marquise Brown (heel), LB Victor Dimukeje (foot), WR Greg Dortch (shoulder), CB Garrett Williams (knee). LIMITED: S Andre Chachere (shoulder), CB Antonio Hamilton (calf), CB Bobby Price (quadricep), DL Kevin Strong (knee). CHICAGO: DNP: RB D'Onta Foreman (NIR-personal), OL Teven Jenkins (concussion), TE Marcedes Lewis (NIR-resting player). LIMITED: RB Travis Homer (hamstring), DB Jaylon Jones (calf), TE Cole Kmet (quadricep). FULL: WR Darnell Mooney (illness), DL DeMarcus Walker (shin).

CLEVELAND BROWNS at HOUSTON TEXANS — CLEVELAND: DNP: G Joel Bitonio (back/knee), ILB Jordan Kunaszyk (calf), DE Ogbo Okoronkwo (pectoral), FS Juan Thornhill (calf), MLB Anthony Walker (knee). LIMITED: OT Geron Christian (shoulder), RB Kareem Hunt (groin), TE David Njoku (NIR-resting player/knee), C Ethan Pocic (neck), G Wyatt Teller (NIR-resting player/ankle), DE Za'Darius Smith (NIR-personal). FULL: QB Joe Flacco (calf), RB Jerome Ford (wrist), DE Myles Garrett (NIR-resting player/shoulder), C Nick Harris (knee), CB Denzel Ward (shoulder). HOUSTON: DNP: DE Will Anderson Jr. (ankle), LB Blake Cashman (hamstring), QB C.J. Stroud (concussion). LIMITED: TE Brevin Jordan (illness), G Shaq Mason (calf), WR John Metchie III (illness), S Jimmie Ward (concussion), WR Noah Brown (knee), DT Maliek Collins (hip), WR Nico Collins (calf), MLB Denzel Perryman (achilles). FULL: OT Laremy Tunsil (knee), OT George Fant (hip), CB Steven Nelson (hand).

DALLAS COWBOYS at MIAMI DOLPHINS — DALLAS: DNP: DT Johnathan Hankins (knee/ankle), G Zack Marti (thigh), T Tyron Smith (back). LIMITED: RB Rico Dowdle (ankle), S Malik Hooker (ankle). FULL: DE Viliami Fehoko (knee), RB Tony Pollard (thumb), T Matt Waletzko (shoulder). MIAMI: DNP: G Robert Hunt (hamstring), OT Austin Jackson (oblique), RB Raheem Mostert (NIR-resting player/knee/ankle). LIMITED: RB De'Von Achae (toe), OT Terron Armstead (knee/ankle), WR Tyreek Hill (ankle), CB Xavien Howard (hip), OL Liam Eichenberg (calf), FS Jevon Holland (knees), CB Kader Kohou (hip), DE Emmanuel Ogbah (hamstring), CB Cam Smith (hamstring), TE Durham Smythe (ankle), OLB Andrew Van Ginkel (oblique/knee). FULL: S DeShon Elliot (concussion) G Lester Cotton (hip).

DETROIT LIONS at MINNESOTA VIKINGS — DETROIT: DNP: CB Jerry Jacobs (hamstring), C Frank Ragnow (NIR-resting player/knee/back/toe), TE Brock Wright (hip). LIMITED: LB Derrick Barnes (shoulder), FB Jason Cabinda (knee), DB C.J. Gardner-Johnson (pectoral). FULL: DT Levi Onwuzurike (knee), T Penel Sewell (shoulder). MINNESOTA: DNP: RB Alexander Mattison (ankle), CB Byron Murphy (knee), WR Jalen Nailor (concussion), OT Brian O'Neill (ankle), DT Harrison Phillips (back). LIMITED: LB Danielle Hunter (illness), DE Jonathan Bullard (ankle), DT Sheldon Day (ankle). FULL: MLB Jordan Hicks (shin).

GREEN BAY PACKERS at CAROLINA PANTHERS — GREEN BAY: DNP: LB De'Vondre Campbell (neck), WR Jayden Reed (toe/chest), S Darnell Savage (shoulder), WR Christian Watson (hamstring), OT Caleb Jones (foot/illness), TE Luke Musgrave (kidney). LIMITED: CB Jaire Alexander (shoulder), RB A.J. Dillon (thumb), LB Kingsley Enagbare (toe), G Elgton Jenkins (shoulder), RB Aaron Jones (knee/finger), DB Jonathan Owens (knee), DT Tedarrell Slaton (knee), OT Luke Tenuta (ankle), LB Quay Walker (shoulder), WR Dontayvion Wicks (ankle), RB Emanuel Wilson (shoulder). CAROLINA: DNP: LB Brian Burns (illness), LB Yetur Gross-Matos (illness), LB Marquis Haynes (illness/back). LIMITED: OT Taylor Moto (NIR-resting player/knee), TE Tommy Tremble (illness), FS Sam Franklin Jr. (quadriceps), OT David Sharpe (illness), TE Ian Thomas (ankle), FS Xavier Woods (illness), LB Claudin Cherelus (knee). FULL: TE Stephen Sullivan (shoulder).

INDIANAPOLIS COLTS at ATLANTA FALCONS — INDIANAPOLIS: DNP: C Jack Anderson (illness), RB Zack Moss (forearm), LB Segun Olubi (hip), T Braden Smith (knee). LIMITED: K Matt Gay (right hip). FULL: DT Eric Johnson (ankle), WR Michael Pittman (concussion, shoulder), RB Jonathan Taylor (thumb). ATLANTA: DNP: OLB Bud Dupree (back). LIMITED: DE Calais Campbell (NIR-resting player), C Drew Dalman (ankle), G Chris Lindstrom (ankle), OT Jake Matthews (knee), DT David Onyemata (ankle). FULL: FB Keith Smith (ankle), RB Cordelle Patterson (NIR-resting player).

JACKSONVILLE JAGUARS at TAMPA BAY BUCCANEERS — JACKSONVILLE: DNP: WR Zay Jones (knee/hamstring), QB Trevor Lawrence (ankle/concussion). LIMITED: CB Christian Braswell (hamstring), CB Tyson Campbell (quadricep), FS Andre Cisco (groin), G Ezra Cleveland (knee), OT Walker Little (hamstring), TE Brenton Strange (foot). FULL: QB C.J. Beathard (left shoulder). TAMPA BAY: DNP: WR Chris Godwin (NIR-resting player/knee). LIMITED: DT William Gholston (knee/ankle). FULL: CB Carlton Davis (groin), DB Josh Hayes (illness), WR Rakim Jarrett (quadriceps), FS Ryan Neal (back), DT Vita Vea (toe), LB Devin White (foot).

NEW ENGLAND PATRIOTS at DENVER BRONCOS — NEW ENGLAND: DNP: S Cody Davis (illness), TE Hunter Henry (knee), LB Anfernee Jennings (illness), OT Conor McDermott (concussion), S Jabrill Peppers (hamstring), RB Rhamondre Stevenson (ankle). LIMITED: DL Christian Barmore (shoulder), LB Ja'Whuan Bentley (knee), OT Trent Brown (ankle/hand), CB Jonathan Jones (knee), ST Matthew Slater (hamstring), WR JuJu Smith-Schuster (ankle), LB Jahlani Tavai (ankle). FULL: T Tyrone Wheatley (knee). DENVER: DNP: OLG Nik Bonitto (knee), TE Greg Dulcich (hamstring/foot), DT Mike Purcell (NIR-resting player). LIMITED: TE Chris Manhertz (NIR-resting player). FULL: OLB Jonathan Cooper (ankle), T Alex Palczewski (knee), RB Samaje Perine (NIR-resting player).

SEATTLE SEAHAWKS at TENNESSEE TITANS — SEATTLE: No data reported. TENNESSEE: DNP: C Aaron Brewer (ankle), WR Treylon Burks (illness), LB Jack Gibbens (back), LB Luke Gifford (hamstring), S Amani Hooker (knee), QB Will Levis (ankle), DE T.K. McLendon Jr. (shoulder), CB Sean Murphy-Bunting (hip), DT Jeffery Simmons (knee), S K'Von Wallace (quadricep), TE Trevon Wesco (shin). LIMITED: G Daniel Brunskill (ankle), WR Kyle Philips (hamstring), DT Denico Autry (NIR-resting player), WR DeAndre Hopkins (NIR-resting player), RB Derrick Henry (NIR-resting player). LB Arden Key (back). FULL: TE Josh Whyle (knee).

WASHINGTON COMMANDERS at NEW YORK JETS — WASHINGTON: DNP: C Tyler Larsen (knee), OT Charles Leno Jr. (calf), RB Brian Robinson (hamstring), RB Jonathan Williams (concussion), DE Joshua Pryor (illness). LIMITED: DT John Ridgeway (foot), DE James Smith-Williams (hamstring). FULL: LB Cody Barton (knee), CB Emmanuel Forbes (elbow). NEW YORK JETS: DNP: DL John Franklin-Myers (hip), QB Aaron Rodgers (achilles), QB Zach Wilson (concussion). LIMITED: RB Israel Abanikanda (ankle), DB Jordan Whitehead (knee). FULL: OL Mekhi Becton (knee/shoulder), WR Jason Brownlee (ankle), DE Jalyn Holmes (knee), DL Solomon Thomas (knee), OL Max Mitchell (neck), OL Joe Tippmann (shoulder), OL Carter Warren (hip), LB Quincy Williams (knee).

BALTIMORE RAVENS at SAN FRANCISCO 49ERS — BALTIMORE: DNP: CB Jalyn Armour-Davis (concussion), WR Odell Beckham Jr. (illness). LIMITED: WR Zay Flowers (foot), CB Arthur Maulet (knee), T Ronnie Stanley (concussion), S Marcus Williams (groin). SAN FRANCISCO: DNP: DDT Arik Armstead (foot/knee), DE Nick Bosa (NIR-rest), LB Oren Burks (knee), TE Ross Dwelley (ankle), DT Javon Hargrave (hamstring), WR Jauan Jennings (concussion), RB Elijah Mitchel (knee), T Trent Williams (NIR-rest). LIMITED: DE Clelin Ferrell (ankle). FULL: G Spencer Burford (knee), CB Deommodore Lenoir (rib).

LAS VEGAS RAIDERS at KANSAS CITY CHIEFS — LAS VEGAS: DNP: DE Maxx Crosby (knee), RB Josh Jacobs (quadricep), TE Michael Mayer (toe), G Dylan Parham (illness), WR D.J. Turner (shoulder). LIMITED: OT Justin Herron (knee), C Andre James (ankle), OT Kolton Miller (shoulder), LB Robert Spillane (illness). FULL: DB Brandon Facyson (shin). KANSAS CITY: DNP: LB Nick Bolton (wrist/abdomen/illness), DE Chris Jones (illness), RB Jerick McKinnon (groin), WR Kadarius Toney (hip). LIMITED: WR Mercole Hardman (thumb), OT Donovan Smith (neck). FULL: TE Travis Kelce (neck), OT Wanya Morris (hip), RB Isiah Pacheco (shoulder), S Justin Reid (knee), WR Rashee Rice (hamstring), G Trey Smith (hip), CB L'Jarius Sneed (knee).

NEW YORK GIANTS at PHILADELPHIA EAGLES — NEW YORK GIANTS: DNP: TE Lawrence Cager (groin), DL Dexter Lawrence (hamstring), S Xavier McKinney (illness), OL Evan Neal (ankle), DL Rakeem Nunez-Roches (knee).. LIMITED: RB Matt Breida (hamstring), LB Carter Coughlin (neck), P Jamie Gillan (left groin), DL A'Shawn Robinson (back). FULL: RB Gary Brightwell (hamstring), OL Matt Peart (shoulder), OL Justin Pugh (calf/neck), TE Darren Waller (hamstring). PHILADELPHIA: DNP: LB Zach Cunningham (knee), G Landon Dickerso (thumb), LB Nicholas Morrow (abdomen), CB Darius Slay (knee), WR DeVota Smith (knee). FULL: G Cam Jurgens (pectoral), CB Avonte Maddox (pectoral).

