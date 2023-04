NFL Draft 2023: Top remaining prospects after Round 1

Here's look at some of the big names still left on the board after the first round of the NFL Draft Thursday night in Kansas City. Rounds 2 and 3 begin Friday at 7 pm. Eastern.

Quarterback

Will Levis, Kentucky

Hendon Hooker, Tennessee

Running back

Zach Charbonnet, UCLA

Zach Evans, Ole Miss

Tyjae Spears, Tulane

Devon Achane, Texas A&M

Tank Bigsby, Auburn

Sean Tucker, Syracuse

Wide receiver

Jalin Hyatt, Tennessee

Marvin Mims, Oklahoma

Josh Downs, North Carolina

Jonathan Mingo, Ole MIss

Tank Dell, Houston

Michael Wilson, Stanford

Kayshon Boutte, LSU

Cedric Tillman, Tennessee

Tyler Scott, Cincinnati

A.T. Perry, Wake Forest

Tight end

Michael Mayer, Notre Dame

Darnell Washington, Georgia

Luke Musgrave, Oregon State

Sam LaPorta, Iowa

Offensive line

Matthew Bergeron, OT, Syracuse

Cody Mauch, OT, North Dakota State

Dawand Jones, OT, Ohio State

Blake Freeland, OT, BYU

O’Cyrus Torrence, G, Florida

Steve Avila, G, TCU

Joe Tippmann, C, Wisconsin

John Michael Schmitz, C, Minnesota

Juice Scruggs, C, Penn State

Defensive line

Siaki Ika, Baylor

Adetomiwa Adebawore, Northwestern

Isaiah McGuire, Missouri

Keeanu Benton, Wisconsin

Edge rusher

Keion White, Georgia Tech

BJ Ojulari, LSU

Derick Hall, Auburn

Isaiah Foskey, Notre Dame

Linebacker

Drew Sanders, Arkansas

Trenton Simpson, Clemson

Henry To’oTo’o, Alabama

Dayan Henley, Washington State

Nick Herbig, Wisconsin

Cornerback

Joey Porter Jr., Penn State

Kelee Ringo, Georgia

DJ Turner II, Michigan

Cam Smith, South Carolina

Clark Phillips III, Utah

Terell Smith, Minnesota

Riley Moss, Iowa

Tyrique Stevenson, Miami

Safety

Brian Branch, Alabama

Antonio Johnson, Texas A&M

Ji’Ayir Brown, Penn State

Jordan Battle, Alabama

Anthony Johnson, Iowa State

JL Skinner, Boise State