NEW YORK — The National Football League Inactive Report.

Week 9

Monday

LOS ANGELES CHARGERS at NEW YORK JETS — LOS ANGELES CHARGERS: RB Elijah Dotson, RB Isaiah Spiller, OL Zack Bailey, DL Scott Matlock, S Jaylinn Hawkins. NEW YORK: RB Israel Abanikanda, WR Jason Brownlee, WR Randall Cobb, OL Dennis Kelly, DE Carl Lawson, LB Chazz Surratt, DB Jarrick Bernard-Converse.