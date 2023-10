NFL Inactive Report

NEW YORK — The National Football League Inactive Report.

WASHINGTON COMMANDERS at ATLANTA FALCONS — WASHINGTON: DE K.J. Henry, TE Curtis Hodges, CB Christian Holmes, OT Charles Leno, OG Chris Paul, WR Mitchell Tinsley. ATLANTA: DT Eli Ankou, TE John FitzPatrick, DE Joe Gaziano, DE Ta'Quon Graham, OG Kyle Hinton, CB Clark Phillips, QB Logan Woodside.

MINNESOTA VIKINGS at CHICAGO BEARS — MINNESOTA: OT Hakeem Adeniji, LB Andre Carter, S Lewis Cine, TE Nick Muse, DT Jaquelin Roy. CHICAGO: OT Aviante Collins, RB Travis Homer, RB Roschon Johnson, QB Nathan Peterman, CB Terell Smith.

SEATTLE SEAHAWKS at CINCINNATI BENGALS — SEATTLE: CB Artie Burns, LB Devin Bush, OG McClendon Curtis, OG Damien Lewis, OG Raiqwon O'Neal. CINCINNATI: LB Akeem Davis-Gaither, LB Devin Harper, C Trey Hill, OT D'Ante Smith, DT Jay Tufele.

SAN FRANCISCO 49ERS at CLEVELAND BROWNS — SAN FRANCISCO: QB Brandon Allen, DT Kalia Davis, RB Tyrion Davis-Price, LB Jalen Graham, LB Dre Greenlaw, OT Matt Pryor, TE Brayden Willis. CLEVELAND: OG Joel Bitonio, CB Kahlef Hailassie, S Ronnie Hickman, DT Siaki Ika, DE Isaiah McGuire, WR Cedric Tillman, QB Deshaun Watson.

NEW ORLEANS SAINTS at HOUSTON TEXANS — NEW ORLEANS: S J.T. Gray, TE Juwan Johnson, S Lonnie Johnson, QB Jake Luton, WR A.T. Perry, DE Kyle Phillips, OT Landon Young. HOUSTON: OG Nick Broeker, WR Tank Dell, QB Case Keenum, RB Dare Ogunbowale, LB Denzel Perryman, CB Tavierre Thomas.

INDIANAPOLIS COLTS at JACKSOVILLE JAGUARS — INDIANAPOLIS: DT Adetomiwa Adebawore, G Ike Boettger, CB Tony Brown, DE Isaiah Land, OT Braden Smith. JACKSONVILLE: LB Yasir Abdullah, RB JaMycal Hasty, WR Zay Jones, OG Walker Little.

CAROLINA PANTHERS at MIAMI DOLPHINS — CAROLINA: S Vonn Bell, TE Giovanni Ricci, RB Miles Sanders, OT David Sharpe, S Xavier Woods, OG Chandler Zavala. MIAMI: WR Chase Claypool, CB Kelvin Joseph, TE Tyler Kroft, DT Brandon Pili, QB Skylar Thompson, C Connor Williams.