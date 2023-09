NFL Inactive Report

NEW YORK — The National Football League Inactive Report.

INDIANAPOLIS COLTS at BALTIMORE RAVENS — INDIANAPOLIS: DT Adetomiwa Adebawore, CB Darrell Baker, OG Arlington Hambright, C Ryan Kelly, LB Isaiah Land, TE Will Mallory, QB Anthony Richardson. BALTIMORE: WR Odell Beckham, RB Justice Hill, CB Marlon Humphrey, C Tyler Linderbaum, LB Odafe Oweh, OT Ronnie Stanley, S Marcus Williams.

TENNESSEE TITANS at CLEVELAND BROWNS — TENNESSEE: WR Colton Dowell, OT Jaelyn Duncan, LB Trevis Gipson, QB Will Levis, LB Caleb Murphy, OG Peter Skoronski, CB Kindle Vildor. CLEVELAND: S Ronnie Hickman, OT James Hudson, DT Siaki Ika, DE Isaiah McGuire, CB Greg Newsome, C Luke Wypler.

ATLANTA FALCONS at DETROIT LIONS — ATLANTA: DE Joe Gaziano, OG Jovaughn Gwyn, DT Albert Huggins, RB Cordarrelle Patterson, CB Clark Phillips, OT Isaiah Prince, QB Logan Woodside. DETROIT: OT Taylor Decker, S Kerby Joseph, DT Brodric Martin, RB David Montgomery, CB Emmanuel Moseley, OG Halapoulivaati Vaitai.

NEW ORLEANS SAINTS at GREEN BAY PACKERS — NEW ORLEANS: CB Paulson Adebo, TE Foster Moreau, WR A.T. Perry, DE Kyle Phillips, OG Nick Saldiveri. OUT: GREEN BAY: CB Jaire Alexander, S Zayne Anderson, OT David Bakhtiari, OG Elgton Jenkins, S Anthony Johnson, RB Aaron Jones, WR Christian Watson.

HOUSTON TEXANS at JACKSONVILLE JAGUARS — HOUSTON: QB Case Keenum, RB Dare Ogunbowale, LB Denzel Perryman, S Jalen Pitre, DE Derek Rivers, CB Tavierre Thomas, OT Laremy Tunsil. JACKSONVILLE: WR Elijah Cooks, RB JaMycal Hasty, S Antonio Johnson, WR Zay Jones, WR Parker Washington.

DENVER BRONCOS at MIAMI DOLPHINS — DENVER: LB Frank Clark, C Alex Forsyth, DT Elijah Garcia, LB Ronnie Perkins, S Justin Simmons, S JL Skinner. MIAMI: RB Salvon Ahmed, WR Erik Ezukanma, TE Tyler Kroft, CB Cam Smith, OT Kion Smith, QB Skylar Thompson, WR Jaylen Waddle.

LOS ANGELES CHARGERS at MINNESOTA VIKINGS — LOS ANGELES CHARGERS: OG Zack Bailey, RB Austin Ekeler, DT Chris Hinton, CB J.C. Jackson, OT Brenden Jaimes, LB Eric Kendricks. MINNESOTA: RB Cam Akers, C Garrett Bradbury, LB Marcus Davenport, QB Jaren Hall, TE Nick Muse, DT Khyiris Tonga.

NEW ENGLAND PATRIOTS at NEW YORK JETS — NEW ENGLAND: WR Kayshon Boutte, QB Will Grier, CB Jonathan Jones, OG Sidy Sow OT Tyrone Wheatley. NEW YORK JETS: RB Israel Abanikanda, S Tony Adams, LB Zaire Barnes, WR Jason Brownlee, CB Bryce Hall, C Wes Schweitzer.

BUFFALO BILLS at WASHINGTON COMMANDERS — BUFFALO: OT Alec Anderson, CB Kaiir Elam, DT Poona Ford, S Damar Hamlin, OT Germain Ifedi. WASHINGTON: DE K.J. Henry, TE Curtis Hodges, OG Chris Paul, OT Trent Scott, TE Logan Thomas, WR Mitchell Tinsley.