NEW YORK — The National Football League Inactive Report.

JACKSONVILLE JAGUARS AT NEW ORLEANS SAINTS — JACKSONVILLE: QB Nathan Rourke, RB Jamycal Hasty, WR Zay Jones, OL Walker Little, OLB Yasir Abdullah, CB Tyson Campbell. NEW ORLEANS: WR A.T. Perry, TE Juwan Johnson, OL Landon Young, OL Ryan Ramczyk, OL James Hurst, DE Kyle Phillips, DB J.T. Gray.