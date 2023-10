NFL Inactive Report

NEW YORK — The National Football League Inactive Report.

MIAMI DOLPHINS at BUFFALO BILLS — MIAMI: CB Eli Apple, S DeShon Elliott, TE Tyler Kroft, LB Jaelan Phillips, QB Skylar Thompson, C Connor Williams. BUFFALO: OT Alec Anderson, CB Kaiir Elam, DT Poona Ford, OT Germain Ifedi, S Jordan Poyer.

MINNESOTA VIKINGS at CAROLINA PANTHERS — MINNESOTA: C Garrett Bradbury, S Lewis Cine, QB Jaren Hall, TE Nick Muse, DT Khyiris Tonga. CAROLINA: RB Raheem Blackshear, LB Deion Jones, WR Jonathan Mingo, OT David Sharpe, CB Sam Webb, S Xavier Woods.

DENVER BRONCOS at CHICAGO BEARS — DENVER: LB Frank Clark, C Alex Forsyth, LB Josey Jewell, LB Ronnie Perkins, DT Mike Purcell, S Justin Simmons, S JL Skinner. CHICAGO: WR Chase Claypool, RB D'Onta Foreman, S Eddie Jackson, CB Jaylon Johnson, QB Nathan Peterman.

BALTIMORE RAVENS at CLEVELAND BROWNS — BALTIMORE: WR Rashod Bateman, WR Odell Beckham, CB Marlon Humphrey, QB Josh Johnson, LB Odafe Oweh, OT Ronnie Stanley, S Marcus Williams. CLEVELAND: CB Kahlef Hailassie, S Ronnie Hickman, DT Siaki Ika, DE Isaiah McGuire, TE Zaire Mitchell-Paden, QB Deshaun Watson, C Luke Wypler.

PITTSBURGH STEELERS at HOUSTON TEXANS — PITTSBURGH: OG James Daniels, DT Breiden Fehoko, P Pressley Harvin, WR Gunner Olszewski, QB Mason Rudolph. HOUSTON: C Michael Deiter, OG Josh Jones, QB Case Keenum, RB Dare Ogunbowale, LB Denzel Perryman, CB Tavierre Thomas, OT Laremy Tunsil.

LOS ANGELES RAMS at INDIANAPOLIS COLTS — LOS ANGELES RAMS: RB Zach Evans, OL Zach Thomas, OL Alaric Jackson, DL Earnest Brown. INDIANAPOLIS: CB Darrell Baker, QB Sam Ehlinger, C Ryan Kelly, LB Isaiah Land, TE Will Mallory, LB Cameron McGrone, OT Bernhard Raimann.

TAMPA BAY BUCCANEERS at NEW ORLEANS SAINTS — TAMPA BAY: CB Jamel Dean, LB SirVocea Dennis, TE Payne Durham, DT Calijah Kancey, CB Derrek Pitts, OT Brandon Walton, LB Markees Watts. NEW ORLEANS: CB Paulson Adebo, S Jordan Howden, QB Jake Luton, TE Foster Moreau, WR A.T. Perry, DE Kyle Phillips, OG Cesar Ruiz.

WASHINGTON COMMANDERS at PHILADELPHIA EAGLES — WASHINGTON: DE K.J. Henry, TE Curtis Hodges, OG Chris Paul, RB Chris Rodriguez, OT Trent Scott, WR Mitchell Tinsley. PHILADELPHIA: S Sydney Brown, S Justin Evans, QB Tanner McKee, DT Moro Ojomo, RB Rashaad Penny, OG Tyler Steen, WR Quez Watkins.

CINCINNATI BENGALS at TENNESSEE TITANS — CINCINNATI: OT Jackson Carman, LB Akeem Davis-Gaither, LB Devin Harper, C Trey Hill, CB DJ Ivey, TE Irv Smith. TENNESSEE: WR Treylon Burks, OT Jaelyn Duncan, LB Luke Gifford, QB Will Levis, S Elijah Molden, OG Peter Skoronski.