NFL Injury Report

NEW YORK — The National Football League injury report, as provided by the league (OUT: Player will not play; DOUBTFUL: Player is unlikely to play; QUESTIONABLE: Player is not certain to play; DNP: did not practice; LIMITED: limited participation; FULL: Full participation):

ATLANTA FALCONS at DETROIT LIONS — ATLANTA: QUESTIONABLE: CB Jeff Okudah (foot), RB Cordarelle Patterson (thigh). DETROIT: OUT: OT Taylor Decker (ankle), FS Kerby Joseph (hip), DB Emmanuel Moseley (knee/hamstring), G Halapoulivaati Vaitai (knee). DOUBTFUL: RB David Montgomery (thigh). QUESTIONABLE: WR Josh Reynolds (groin), WR Amon-Ra St. Brown (toe). FULL: C Frank Ragnow (NIR-resting player/toe).

BUFFALO BILLS at WASHINGTON COMMANDERS — BUFFALO: DNP: CB Tre'Davious White (NIR-resting player). FULL: LB Terrel Berard (knee/quadricep), DE Leonard Floyd (ankle), S Micah Hyde (hamstring), TE Dawson Knox (back), DT Jordan Phillips (illness), OT Spencer Brown (shoulder), FS Jordan Pryer (NIR-resting player), RB James Cook (NIR-personal). WASHINGTON: OUT: TE Logan Thomas (concussion). QUESTIONABLE: S Kamren Curl (illness), WR Curtis Samuel (illness, hip). FULL: C Nick Gates (knee), CB Jartavius Martin (concussion), DT Daron Payne (ankle), RB Brian Robinson (hip).

CAROLINA PANTHERS at SEATTLE SEAHAWKS — CAROLINA: OUT: QB Bryce Young (ankle). QUESTIONABLE: OLB Justin Houston (calf). FULL: LB Brian Burns (ankle), RB Miles Sanders (pectoral), LB Chandler Wooten (knee), LB Amare Barno (thigh). SEATTLE: OUT: CB Coby Bryant (toe), T Charles Cross (toe). DOUBTFUL: TE Will Dissly (shoulder), CB Tariq Woolen (chest). QUESTIONABLE: S Jamal Adams (knee), RB DeeJay Dallas (illness), S Quandre Diggs (hamstring), G Phil Haynes (calf), S Julian Love (hamstring), WR DK Metcalf (ribs), DT Jarran Reed (groin). FULL: C Evan Brown (knee), WR DK Metcalf (ribs).

CHICAGO BEARS at KANSAS CITY CHIEFS — CHICAGO: OUT: DL Khalid Kareem (hip). QUESTIONABLE: OL Nate Davis (NIR-personal). DOUBTFUL: FS Eddie Jackson (foot). FULL: DB Josh Blackwell (hamstring), WR Darnell Mooney (knee), OL Lucas Patrick (illness). KANSAS CITY: OUT: LB Nick Bolton (ankle), WR Richie James (knee). QUESTIONABLE: RB Isiah Pacheco (hamstring), LB Willie Gay Jr. (quadricep), WR Kadarius Toney (toe). FULL: CB L'Jarius Sneed (knee), OT Jawaan Taylor (shoulder), CB Nic Jones (hand), WR Justin Watson (ankle), CB Jaylen Watson (shoulder).

DALLAS COWBOYS at ARIZONA CARDINALS — DALLAS: OUT: CB Trevon Diggs (knee). QUESTIONABLE: G Zack Martin (ankle), C Tyler Bladasz (hamstring). FULL: WR Brandin Cooks (knee), G Chuma Edoga (elbow), S Jayron Kearse (illness), OT Tyler Smith (hamstring). S Donovan Wilson (calf). ARIZONA: OUT: DE Carlos Watkins (biceps), LB Josh Woods (ankle). QUESTIONABLE: DT Leki Fotu (shoulder). FULL: OT Kelvin Beachum (hand).

DENVER BRONCOS at MIAMI DOLPHINS — DENVER: OUT: LB Frank Clark (hip), FS Justin Simmons (hip). QUESTIONABLE: Mike Purcell (ankle). FULL: OT Garrett Bolles (ankle). MIAMI: DOUBTFUL: RB Salvon Ahmed (groin). QUESTIONABLE: OT Terron Armstead (back/ankle/knee), DB Elijah Campbell (knee), DT Raekwon Davis (wrist), TE Julian Hill (ankle) TE Tyler Kroft (back), LB Jaelan Phillips (back), WR Jaylen Waddle (concussion). FULL: WR Tyreek Hill (ankle), OLB Andrew Van Ginkel (ankle).

HOUSTON TEXANS at JACKSONVILLE JAGUARS — HOUSTON: OUT: MLB Denzel Perryman (hand/wrist), S Jalen Pitre (chest), CB Tavierre Thomas (hand), CB Derek Stingley Jr. (hamstring). QUESTIONABLE: OT Laremy Tunsil (knee). FULL: WR Tank Dell (thigh), OT George Fant (ankle/knee), S Eric Murray (concussion), QB C.J. Stroud (right shoulder), S Jimmie Ward (hip), WR Robert Woods (NIR-resting player). JACKSONVILLE: OUT: WR Jay Jones (knee), DB Antonio Johnson (hamstring). QUESTIONABLE: LB Josh Allen (shoulder), DB Andrew Wingard (shoulder), DT Foley Fatukasi (shoulder). FULL: G Bradon Scherff (NIR-personal).

INDIANAPOLIS COLTS at BALTIMORE RAVENS — INDIANAPOLIS: OUT: C Ryan Kelly (concussion), QB Anthony Richardson (concussion). QUESTIONABLE: CB Dallis Flowers (ankle), CB Kenny Moore II (knee), G Quenton Nelson (toe). FULL: DT Grover Stewart (foot). BALTIMORE: OUT: WR Odell Beckham Jr. (ankle), RB Justice Hill (foot), CB Marlon Humphrey (foot), C Tyler Linderbaum (ankle), LB Odafe Oweh (ankle), OT Ronnie Stanley (knee), FS Marcus Williams (pectoral). FULL: OLB Jadeveon Clowney (illness), WR Devin Duvernay (shoulder).

LOS ANGELES CHARGERS at MINNESOTA VIKINGS — LOS ANGELES CHARGERS: OUT RB Austin Ekeler (ankle), MLB Eric Kendricks (hamstring). QUESTIONABLE: LB Joey Bosa (hamstring), LB Daiyan Henley (hamstring), LB Chris Rumph II (hamstring), DL Christopher Hinton (back). FULL: WR Mike Willams (ankle). MINNESOTA: OUT: OLB Marcus Davenport (ankle). QUESTIONABLE: C Garrett Bradbury (back). FULL: T Christian Darrisaw (ankle), LB Jordan Hicks (shin), S Josh Metellus (shoulder).

NEW ENGLAND PATRIOTS at NEW YORK JETS — NEW ENGLAND: QUESTIONABL: DT Christian Barmore (knee), DB Jonathan Jones (ankle), G Mike Onwenu (ankle), G Sidy Sow (concussion), G Cole Strange (knee). NEW YORK JETS: OUT: S Tony Adams (hamstring), OL Wes Schweitzer (concussion). QUESTIONABLE: T Duane Brown (shoulder/hip), DL John Franklin-Myers (hip), K Greg Zuerlein (groin). FULL: T Mekhi Becton (knee), CB Michael Carter II (elbow), RB Breece Hall (knee), LB Quincy Williams (knee).

NEW ORLEANS SAINTS at GREEN BAY PACKERS — NEW ORLEANS: OUT: RB Jamaal Williams (hamstring). QUESTIONABLE: S Ugo Amdi (knee), CB Paulson Adebo (hamstring). DOUBTFUL: TE Foster Moreau (ankle). FULL: QB Taysom Hill (knee), RB Kendre Miller (hamstring), S Jordan Howden (finger). GREEN BAY: OUT: QUESTIONABLE: G/T Elgton Jenkins (knee), S Zayne Anderson (hamstring). QUESTIONABLE: RB Aaron Jones (hamstring), LB Lukas Van Ness (elbow), WR Christian Watson (hamstring), T David Bakhtiari (NIR-resting player/knee), C Jaire Alexander (back). FULL: P Daniel Whelan (finger).

PITTSBURGH STEELERS at LAS VEGAS RAIDERS — PITTSBURGH: OUT: WR Gunner Olszewski (concussion). FULL: CB Patrick Peterson (NIR-resting player), S Damontae Kazee (calf), FS Minkah Fitzpatrick (chest), LB Markus Golden (knee), G Isaac Seumalo (NIR-resting player), TE Darell Washington (knee), DT Larry Ogunjobi (foot). LAS VEGAS: QUESTIONABLE: DE Tyee Wilson (illness). LIMITED: DT Bilal Nichols (hamstring/hand). FULL; CB Jakorian Bennett (hamstring), LB Divine Deablo (rib), S Marcus Epps (quadricep), WR Jakobi Meyers (concussion), S Chris Smith II (illness).

TENNESSEE TITANS at CLEVELAND BROWNS — TENNESSEE: OUT: G Peter Skoronski (abdomen), WR Kearis Jackson (ankle). QUESTIONABLE: CB Anthony Kendall (hip), DT Teair Tart (knee), DT Denico Autry (foot/groin), WR DeAndre Hopkins (ankle). FULL: LB Luke Gifford (quadricep), RB Derrick Henry (NIR-resting player/toe), LB Harol Landry (hamstring), CB Kristian Fulton (hamstring), S Amani Hooker (concussion). CLEVELAND: OUT: CB Greg Newsome II (elbow). QUESTIONABLE: OT James Hudson (ankle). LIMITED: WR Amari Cooper (groin/shoulder). FULL: g Joel Bitonio (NIR-resting player), DE Myles Garrett (NIR-resting player), DE Za'Darius Smith (ankle/thigh), DB Juan Thornhill (calf), LB Sione Takitaki (shoulder), OT Jedrick Wills (shoulder), MLB Anthony Walker (pectoral), TE David Joku (NIR-resting player).

LOS ANGELES RAMS at CINCINNATI BENGALS — LOS ANGELES RAMS: No Data Reported: CINCINNATI: LIMITED: QB Joe Burrow (calf), LB Akeem Davis-Gaither (knee), TE Irv Smith (hamstring). FULL: S Tycen Anderson (calf), S Nick Scott (concussion), DE Joseph Ossai (ankle).

PHILADELPHIA EAGLES at TAMPA BAY BUCCANEERS — PHILADELPHIA: DNP: S Terrell Edmunds (illness), WR Quez Watkins (hamstring). LIMITED: RB Boston Scott (concussion), LB Zach Cunningham (ribs), DT Jordan Davis (ankle), WR DeVonta Smith (hamstring, thigh), TE Jack Stoll (ankle), DE Josh Sweat (toe). FULL: S Reed Blankenship (ribs), CB James Bradberry (concussion), DT Fletcher Cox (ribs), RB Kenneth Gainwell (ribs). TAMPA BAY: DNP: LB SirVocea Dennis (hamstring), DT Calijah Kancey (calf). LIMITED: CB Carlton Davis (toe), DT Vita Vea (pectoral), G Cody Mauch (back), LB Devin White (groin). FULL: S Ryan Neal (ribs, knee).

<