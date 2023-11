NFL Injury Report

NEW YORK — The National Football League injury report, as provided by the league (OUT: Player will not play; DOUBTFUL: Player is unlikely to play; QUESTIONABLE: Player is not certain to play; DNP: did not practice; LIMITED: limited participation; FULL: Full participation):

ATLANTA FALCONS at ARIZONA CARDINALS — ATLANTA: DNP: WR Mack Hollins (ankle). LIMITED: DB Dee Alford (ankle), S Richie Grant (neck), DB DeMarcco Hellams (hamstring), DT David Onyemata (NIR-rest/ankle). FULL: WR Drake London (groin). ARIZONA: DNP: C Trystan Colon (calf), RB Emari Demercado (toe), G Will Hernandez (knee), OT D.J. Humphries (ankle), LB Zeke Turner (hamstring), TE Geoff Swaim (back). LIMITED: WR Michael Wilson (shoulder), RB James Conner (knee), G Carter (O'Donnell (ankle). FULL: LB Cameron Thomas (illness).

CLEVELAND BROWNS at BALTIMORE RAVENS — CLEVELAND: DNP: WR David Bell (knee), WR Marquise Goodwin (concussion), OT Dawand Jones (knee/shoulder). LIMITED: WR Amari Cooper (NIR_resting player/ankle), CB Greg Newsome II (groin), TE David Njoku (knee), DE Ogbo Okoronkwo (groin), RB Pierre Strong (hamstring), DE Alex Wright (knee). FULL: S Grant Delpit (shoulder), C Nick Harris (toe), QB Deshaun Watson (right shoulder). BALTIMORE: DNP: CB Jalyn Armour-Davis (illness), DT Michael Pierce (illness). LIMITED: WR Rashod Bateman (back), CB Marlon Humphrey (hamstring), RB Keaton Mitchell (hamstring). FULL: WR Odell Beckham Jr. (NIR-resting player/knee), OT Morgan Moses (shoulder), FS Marcus Williams (hamstring).

DETROIT LIONS at LOS ANGELES CHARGERS — DETROIT: DNP: DT Levi Onwuzurike (hip), G Halapoulivaati Vaitai (back). LIMITED: WR Donovan Peoples-Jones (ribs), OT Dan Skipper (ribs). FULL: DB Khalil Dorsey (knee), G Jonah Jackson (ankle), RB David Montgomery (ribs), C Frank Ragnow (toe). LOS ANGELES CHARGERS: FULL: QB Justin Herbert (left finger).

GREEN BAY PACKERS at PITTSBURGH STEELERS — GREEN BAY: DNP: CB Jaire Alexander (shoulder), LB Quay Walker (groin). LIMITED: NT Kenny Clark (shoulder), FS Rudy Ford (calf), G Elgton Jenkins (knee), RB Aaron Jones (hamstring), OT Yosh Nijman (back), G Jon Runyan (neck), C Josh Myers (knee). FULL: WR Christian Watson (back). PITTSBURGH: DNP: FS Minkah Fitzpatrick (hamstring), OLB Elandon Roberts (knee), DT Montravius Adams (ankle), DT Cameron Heyward (groin).

HOUSTON TEXANS at CINCINNATI BENGALS — HOUSTON: DNP: FB Andrew Beck (ankle/elbow/shoulder), WR Nico Collins (calf), K Ka'imi Fairbaim (quadricep), LB Jake Hansen (hamstring/hand), TE Brevin Jordan (foot), CB Steven Nelson (back/neck), RB Dameon Pierce (ankle), LB Henry To'oTo'o (concussion), S Jimmie Ward (hamstring). LIMITED: DE Will Anderson Jr. (knee), LB Blake Cashman (knee), DE Jonathan Greenard (shoulder), DE Myjai Sanders (knee), T Laremy Tunsil (knee), WR Robert Woods (foot). FULL: T George Fant (knee), LB Christian Harris (hand), T Tytus Howard (knee), T Josh Jones (hand), WR John Metchie III (ribs), DT Sheldon Rankins (knee), CB Derek Stingley Jr. (hamstring). CINCINNATI: DNP: DE Sam Hubbard (ankle), WR Tee Higgins (hamstring). LIMITED: WR Ja'Marr Chase (back), DT Josh Tupou (shoulder), LB Akeem Davis-Gaither (knee). FULL: CB Jalen Davis (ankle), WR Charlie Jones (thumb), CB Cam Taylor-Britt (quadricep).

INDIANAPOLIS COLTS at NEW ENGLAND PATRIOTS — INDIANAPOLIS: DNP: CB Julius Brents (quadricep), WR Josh Downs (knee), TE Andrew Ogletree (foot). LIMITED: LB Zaire Franklin (knee), WR Alec Pierce (ankle). FULL: CB Troy Brown (concussion), T Braden Smith (hip/wrist). NEW ENGLAND: DNP: CB J.C. Jackson (NIR-personal). LIMITED: OT Trent Brown (NIR-personal/ankle), WR DeVante Parker (concussion), DL Christian Barmore (knee), LB Ja'Whaun (hamstring), CB Myles Bryant (chest), WR Demario Douglas (ankle), CB Jonathan Jones (knee), OL Vederian Lowe (ankle), DL Deatrich Wise Jr. (shoulder).

NEW ORLEANS SAINTS at MINNESOTA VIKINGS — NEW ORLEANS: DNP: DE Isaiah Foskey (quadricep), RB Kendre Miller (ankle). FULL: LB Demario Davis (knee), FB Adam Prentice (knee), LB Ty Summers (hamstring). MINNESOTA: DNP: QB Jaren Hall (concussion), FS Harrison Smith (NIR-resting player). LIMITED: DE Dean Lowry (groin), WR K.J. Osborn (concussion), LB Brian Asamoah (ankle), OT Christian Darrisaw (groin), TE T.J. Hockenson (ribs), WR Justin Jefferson (hamstring), TE Johnny Mundt (knee). FULL: WR Jalen Nailor (hamstring), G Chris Reed (foot).

NEW YORK GIANTS at DALLAS COWBOYS — NEW YORK GIANTS: DNP: OL Mark Glowinski (NIR-personal), DB Adoree Jackson (concussion/neck), RB Deon Jackson (concussion), OL Evan Neal (ankle). LIMITED: WR Parris Campbell (hamstring), RB Jashaun Corbin (hamstring), LB Azeez Ojulari (ankle), OL Andrew Thomas (hamstring). FULL: DB Dane Belton (back), OL Sean Harlow (NIR-personal), DL Dexter Lawrence (NIR-resting player), OL Justin Pugh (ankle). DALLAS: DNP: T Tyron Smith (illness), WR KaVontae Turpin (shoulder). LIMITED: LB Markquese Bell (calf), DT Osa Odighizuwa (hamstring). FULL: C Tyler Biadasz (ankle), S Jayron Kearse (toe).

NEW YORK JETS at LAS VEGAS RAIDERS — NEW YORK JETS: DNP: LB Chazz Surratt (ankle), OT Billey Turner (finger). LIMITED: WR Allen Lazard (knee), TE Jeremy Ruckert (shoulder), LB Quincy Williams (knee). FULL: OT Mekhi Becton (knee), OT Duane Brown (hip). LAS VEGAS: DNP: FB Jakob Johnson (concussion), T Kolton Miller (shoulder). LIMITED: DE Maxx Crosby (knee), LB Divine Deablo (ankle), CB Nate Hobbs (ankle), TE Austin Hooper (calf), T Thayer Munford Jr. (neck), CB Marcus Peters (knee), G Greg Van Roten (biceps/back), QB Brian Hoyer (knee). FULL: LB Luke Masterson (concussion), LB Robert Spillane (hand).

SAN FRANCISCO 49ERS at JACKSONVILLE JAGUARS — SAN FRANCISCO: JACKSONVILLE: LIMITED: CB Tyson Campbell (hamstring), FS Andre Cisco (hamstring), G Ezra Cleveland (toe), WR Zay Jones (knee), CB Gregory Junior (hamstring), S Daniel Thomas (hamstring). FULL: LB Yasir Abdullah (illness).

TENNESSEE TITANS at TAMPA BAY BUCCANEERS — TENNESSEE: DNP: G Daniel Brunskill (ankle), WR Treylon Burks (concussion), CB Sean Murphy-Bunting (thumb), OT Nicholas Petit-Frere (shoulder), CB Anthony Kendall (hamstring), QB Ryan Tannehill (ankle), RB Derrick Henry (NIR-resting player), WR DeAndre Hopkins (NIR-resting player). LIMITED: LB Azeez Al-Shaair (ankle), DT Denico Autry (NIR-resting player), LG Luke Gifford (shoulder). FULL: LB Jack Gibbens (shoulder), OT Chris Hubbard (concussion), DB Mike Brown (ankle), QB Will Levis (foot), CB Roger McCreary (hamstring).

