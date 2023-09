NFL Injury Report

NEW YORK — The National Football League injury report, as provided by the league (OUT: Player will not play; DOUBTFUL: Player is unlikely to play; QUESTIONABLE: Player is not certain to play; DNP: did not practice; LIMITED: limited participation; FULL: Full participation):

BALTIMORE RAVENS at CINCINNATI BENGALS — BALTIMORE: OUT: CB Marlon Humphrey (foot), C Tyler Linderbaum (ankle), T Ronnie Stanley (knee), S Marcus Williams (pectoral). QUESTIONABLE: TE Mark Andrews (quadricep). CINCINNATI: QUESTIONABLE: HB Chris Evans (hamstring), LB Markus Bailey (knee), DE Joseph Ossai (ankle).

CHICAGO BEARS at TAMPA BAY BUCCANEERS — CHICAGO: OUT: DB Josh Blackwell (hamstring). DOUBTFUL: G Nate Davis (NIR-personal). TAMPA BAY: OUT: CB Carlton Davis (toe), DT Calijah Kancey (calf), LB SirVocea Dennis (hamstring). QUESTIONABLE: S Christian Izien (concussion).

GREEN BAY PACKERS at ATLANTA FALCONS — GREEN BAY: QUESTIONABLE: T David Bakhtiari (NIR-resting player/knee), RB Aaron Jones (hamstring), WR Christian Watson (hamstring). ATLANTA: OUT: LB Troy Andersen (concussion). QUESTIONABLE: CB Jeff Okudah (foot).

INDIANAPOLIS COLTS at HOUSTON TEXANS — INDIANAPOLIS: QUESTIONABLE: G Quenton Nelson (toe). HOUSTON: OUT: S Jalen Pitre (chest), S Jimmie Ward (hip). QUESTIONABLE: LB Neville Hewitt (illness), QB C.J. Stroud (right shoulder), T Laremy Tunsil (knee).

KANSAS CITY CHIEFS at JACKSONVILLE JAGUARS — KANSAS CITY: QUESTIONABLE: RB Clyde Edwards-Helaire (illness), TE Travis Kelce (knee). JACKSONVILLE: OUT: S Antonio Johnson (hamstring), CB Gregory Junior (hamstring). QUESTIONABLE: G Brandon Scherff (ankle), C Luke Fortner (ankle), DE Tyler Lacy (hip).

LAS VEGAS RAIDERS at BUFFALO BILLS — LAS VEGAS: OUT: DE Chandler Jones (NIR-personal), WR Jakobi Meyers (concussion). BUFFALO: No players listed.

LOS ANGELES CHARGERS at TENNESSEE TITANS — LOS ANGELES CHARGERS: DOUBTFUL: RB Austin Ekeler (ankle), LB Eric Kendricks (NIR-personal/hamstring), LB Chris Rumph II (hamstring). DOUBTFUL: LB Daiyan Henley (hamstring). QUESTIONABLE: DE Joey Bosa (hamstring). TENNESSEE: OUT: T Peter Skoronski (illness), CB Kristian Fulton (hamstring), S Amani Hooker (concussion). QUESTIONABLE: WR DeAndre Hopkins (ankle).

MIAMI DOLPHINS at NEW ENGLAND PATRIOTS — MIAMI: OUT: CB Kelvin Joseph (NIR-personal). QUESTIONABLE: T Terron Armstead (back/knee/ankle), DB Elijah Campbell (knee), TE Julian Hill (ankle), LB Jaelan Phillips (back). NEW ENGLAND: QUESTIONABLE: T Trent Brown (concussion), T Sidy Sow (concussion), CB Jonathan Jones (knee), G Mike Onwenu (ankle), WR DeVante Parker (knee), G Cole Strange (knee).

NEW YORK GIANTS at ARIZONA CARDINALS — NEW YORK GIANTS: DOUBTFUL: LB Azeez Ojulari (hamstring), WR Wan'Dale Robinson (knee). QUESTIONABLE: T Andrew Thomas (hamstring). ARIZONA: OUT: DE L.J. Collier (biceps), LB Josh Woods (ankle). QUESTIONABLE: S Budda Baker (hamstring), T Kelvin Beachum (hand), DT Leki Fotu (shoulder).

NEW YORK JETS at DALLAS COWBOYS — NEW YORK JETS: OUT: K Greg Zuerlein (groin). QUESTIONABLE: OT Mekhi Becton (knee), OT Duane Brown (shoulder), RB Breece Hall (knee). DALLAS: DOUBTFUL: T Tyler Smith (hamstring), S Donovan Wilson (calf). QUESTIONABLE: WR Brandin Cooks (knee), G Zack Martin (groin).

SAN FRANCISCO 49ERS at LOS ANGELES RAMS — SAN FRANCISCO: OUT: CB Samuel Womack (knee). LOS ANGELES RAMS: QUESTIONABLE: LB Ernest Jones (illness), WR Puka Nacua (oblique), C Coleman Shelton (toe), S Russ Yeast (knee).

SEATTLE SEAHAWKS at DETROIT LIONS — SEATTLE: OUT: S Jamal Adams (knee), T Charles Cross (toe), DE Mike Morris (shoulder). QUESTIONABLE: LB Devin Bush (shoulder), LB Boye Mafe (knee). DETROIT: OUT: CB Khalil Dorsey (illness), CB Emmanuel Moseley (knee/hamstring), DE Joshua Paschal (knee), OT Taylor Decker (ankle).

WASHINGTON COMMANDERS at DENVER BRONCOS — WASHINGTON: OUT: CB Jartavius Martin (concussion). DENVER: OUT: TE Greg Dulcich (hamstring), LB Frank Clark (hip).

CLEVELAND BROWNS at PITTSBURGH STEELERS — CLEVELAND: QUESTIONABLE: WR Amari Cooper (groin), DT Siaki Ika (foot), S Juan Thornhill (calf). FULL: G Joel Bitonio (NIR-resting player), DE Myles Garrett (NIR-resting player), DT Shelby Harris (achilles), DT Maurice Hurst (hamstring), T Dawand Jones (wrist), LB Anthony Walker (NIR-resting player), T Jedrick Wills (foot). PITTSBURGH: OUT: WR Diontae Johnson (hamstring), RB Anthony McFarland Jr. (knee). LIMITED: WR George Pickens (hamstring). FULL: G James Daniels (ankle), TE Pat Freiermuth (chest), DT Larry Ogunjobi (foot), T Chukwuma Okorafor (concussion), G Issac Seumalo (NIR-resting player).

NEW ORLEANS SAINTS at CAROLINA PANTHERS — NEW ORLEANS: QUESTIONABLE: DB J.T. Gray (shoulder), RB Kendre Miller (hamstring). FULL: TE Jimmy Graham (NIR-resting player), TE Juwan Johnson (calf), OT Ryan Ramczyk (NIR-resting player). CAROLINA: QUESTIONABLE: WR D.J. Clark (hamstring). FULL: OT Taylor Moton (biceps).

