NFL Injury Report

NEW YORK — The National Football League injury report, as provided by the league (OUT: Player will not play; DOUBTFUL: Player is unlikely to play; QUESTIONABLE: Player is not certain to play; DNP: did not practice; LIMITED: limited participation; FULL: Full participation):

BALTIMORE RAVENS at PITTSBURGH STEELERS — BALTIMORE: DNP: S Daryl Worley (shoulder), OLB Odafe Oweh (ankle). LIMITED: WR Odell Beckham Jr. (ankle), RB Justice Hill (foot/hamstring), CB Marlon Humphrey (foot), T Morgan Moses (shoulder). FULL: CB Jalyn Armour-Davis (hamstring), T Ronnie Stanley (knee), S Marcus Williams (pectoral). PITTSBURGH: DNP: OT Dan Moore Jr. (knee), TE Pat Freirmuth (hamstring), G James Daniels (groin), P Pressley Harvin III (right hamstring), LB Alex Highsmith (groin). LIMITED: DE DeMarvin Leal (concussion). FULL: QB Kenny Pickett (knee), LB Cole Holcomb (back), OT Chukwuma Okorafor (elbow), G Isaac Seumalo (NIR-resting player), CB Patrick Peterson (NIR-resting player).

CAROLINA PANTHERS at DETROIT LIONS — CAROLINA: DNP: FS Xavier Woods (hamstring). LIMITED: LB Claudi Cherelus (ankle), CB Donte Jackson (shoulder), LB Frankie Luvu (hip), TE Giovanni Ricci (shoulder), RB Miles Sanders (groin), DT DeShawn Williams (elbow), G Austin Corbett (knee), TE Stephen Sullivan (hip). DETROIT: DNP: CB Brian Branch (ankle), FB Jason Cabinda (knee), WR Amon-Ra St. Brown (abdomen). LIMITED: OT Taylor Decker (ankle), FS Kerby Joseph (hip), DB Emmanuel Moseley (knee/hamstring), LB Julian Okwara (shoulder), WR Josh Reynolds (groin), G Halapoulivaati Vaitai (knee). FULL: C Frank Ragnow (NIR-resting player/toe), WR Jameson Williams (NIR-personal).

CINCINNATI BENGALS at ARIZONA CARDINALS — CINCINNATI: DNP: LB Akeem Davis-Gaither (knee), WR Tee Higgins (ribs). LIMITED: CB Cam Taylor-Britt (concussion), CB Chicobe Awuzie (back). FULL: OT Orlando Brown (groin), TE Irv Smith (hamstring). ARIZONA: DNP: DE Jonathan Ledbetter (finger). LIMITED: RB Keaontay Ingram (neck), LB Krys Bares (finger), OT Dennis Daley (ankle), C Hjalte Froholdt (neck), CB Garrett Williams (knee), LB Josh Woods (ankle), G Will Hernandez (back). FULL: OT Kelvin Beachum (hand).

DALLAS COWBOYS at SAN FRANCISCO 49ERS — DALLAS: DNP: TE Peyton Hendershot (ankle). LIMITED: LB Damone Clark (shoulder), S Malik Hooker (shoulder), LB Micah Parsons (knee). FULL: RB Rico Dowdle (hip), T Chuma Edoga (knee), WR CeeDee Lamb (NIR-resting player, knee), G Zack Martin (NIR-resting player/thigh), T Tyron Smith (NIR-resting player/knee). SAN FRANCISCO: DNP: C Jon Feliciano (concussion), RB Elijah Mitchell (knee). LIMITED: LB Dre Greenlaw (ankle), CB Charvarius Ward (heel), WR Jauan Jennings (shin), WR Deebo Samuel (ribs/knee). FULL: RB Christian McCaffrey (NIR-rest), OT Trent Williams (NIR-rest).

HOUSTON TEXANS at ATLANTA FALCONS — HOUSTON: DNP: DT Maliek Collins (abdomen), LB Jake Hansen (neck), WR John Metchie III (illness). LIMITED: OT Laremy Tunsil (knee), CB Shaquill Griffin (calf), OT Josh Jones (hand). FULL: G Shaq Mason (ankle), RB Dameon Pierce (knee), C Michael Deiter (chest), OT Tytus Howard (hand), P Cameron Johnston (calf), MLB Denzel Perryman (hand), CB Tavierre Thomas (hand). ATLANTA: None.

JACKSONVILLE JAGUARS at BUFFALO BILLS — JACKSONVILLE: DNP: WR Parker Washington (knee), LB Devin Lloyd (thumb). LIMITED: WR Zay Jones (knee), DB Antonio Johnson (hamstring), WR Jamal Agnew (quadricep), LB Dawuane Smoot (achilles), DT Foley Fatukasi (shoulder), CB Christian Braswell (hamstring). FULL: LB Josh Allen (shoulder), OT Cam Robinson (NIR_returning from suspension). BUFFALO: DNP: DE Greg Rousseau (foot), CB Tre'Davious White (achilles). LIMITED: CB Christian Benford (shoulder), TE Dawson Knox (quadricep), OLB Von Miller (knee). FULL: DE Leonard Floyd (NIR-resting player), RB Damien Harris (neck), S Micah Hyde (NIR-resting player), OLB Matt Milano (NIR-resting player), FS Jordan Poyer (knee).

KANSAS CITY CHIEFS at MINNESOTA VIKINGS — KANSAS CITY: DNP: DT Matt Dickerson (knee). LIMITED: LB Nick Bolton (ankle), OL Wanya Morris (hip). FULL: CB Jaylen Watson (shoulder), LB Jack Cochrane (calf), DT Chris Jones (groin), DE George Karlaftis (knee), CB L'Jarius Sneed (knee), WR Kadarius Toney (toe), LB Drue Tranquill (wrist). MINNESOTA: LIMITED: LB Brian Asamoah II (toe), S Lewis Cine (hamstring), OLB Marcus Davenport (ankle), S Josh Metellus (shoulder), QB Nick Mullens (back). FULL: C Garrett Bradbury (back).

NEW ORLEANS SAINTS at NEW ENGLAND PATRIOTS — NEW ORLEANS: DNP: TE Juwan Johnson (calf), S Lonnie Johnson (hamstring), G Andrus Peat (concussion). LIMITED: CB Paulso Adebo (hamstring), QB Derek Carr (right shoulder), TE Ryan Ramczyk (NIR-resting player/foot), T Landon Young (hip). FULL: DT Bryan Bresee (illness), S Jordan Howden (finger), CB Erik McCoy (knee), TE Foster Moreau (ankle). NEW ENGLAND: DNP: CB Christian Gonzalez (shoulder), LB Matthew Judon (elbow). LIMITED: DL Christian Barmore (knee), DB Cody Davis (knee), DL Trey Flowers (foot), DL Davon Godchaux (ankle), CB Jonathan Jones (ankle), RB Ty Montgomery (illness), OL Riley Reiff (knee), RB Rhamondre Stevenson (thigh), G Cole Strange (knee), CB Shaun Wade (shoulder).

NEW YORK GIANTS at MIAMI DOLPHINS — NEW YORK GIANTS: DNP: OL Shane Lemieux (groin), OL John Michael Schmitz (shoulder), OL Andrew Thomas (hamstring). LIMITED: RB Saquon Barkley (ankle), TE Daniel Bellinger (knee), RB Gary Brightwell (ankle), LB Micah McFadden (ankle), OL Marcus McKethan (knee), OL Evan Neal (hand/ankle), lB Azeez Ojulari (hamstring), WR Wan'Dale Robinson (knee). MIAMI: DNP: T Terron Armstead (back/knee/ankle). LIMITED: OL Lester Cotton (ankle), OL Rob Jones (knee), CB Nik Needham (achilles), LB Jaelan Phillips (oblique), C Connor Williams (groin). FULL: WR Braxton Berrios (knee), S DeShon Elliot (groin).

NEW YORK JETS at DENVER BRONCOS — NEW YORK JETS: DNP: CB Brandin Echols (hamstring), LB Sam Eguavoen (ankle), CB D.J. Reed (concussion). LIMITED: S Jarrick Bernard-Converse (foot), OT Carter Warren (shoulder). FULL: DB Tony Adams (hamstring), OT Mekhi Becton (knee), G Wes Schweitzer (concussion). DENVER: DNP: LB Randy Gregory (NIR-personal). LIMITED: RB Javonte Williams (quadricep), LB Baron Browning (knee), LB Frank Clark (hip), C Lloyd Cushenberry (quadricep), NT Mike Purcell (ribs), FS Justin Simmons (hip). FULL: ILB Josey Jewell (hip), WR Jerry Jeudy (knee).

PHILADELPHIA EAGLES at LOS ANGELES RAMS — PHILADELPHIA: DNP: DT Fletcher Cox (back), G Cam Jurgens (foot), DT Marlon Tuipulotu (triceps). LIMITED: WR Britain Covey (concussion), S Sydney Brown (hamstring). FULL: S Justin Evans (neck), WR Quez Watkins (hamstring). LOS ANGELES RAMS: No Data Reported.

TENNESSEE TITANS at INDIANAPOLIS COLTS — TENNESSEE: DNP: WR Treylon Burks (knee), LB LukeGifford (hamstring), DT Teair Tart (toe), RB Derrick Henry (NIR-resting player). LIMITED: DT Denico Autry (groin), WR DeAndre Hopkins (NIR-resting player). FULL: CB Elijah MOlden (hamstring), OT Nicholas Petit-Frere (NIR-returning from suspension), WR Kyle Philips (knee), G Peter Skoronski (abdomen), TE Josh Wyle (ankle). INDIANAPOLIS: DNP: LB Shaquille Leonard (groin), DE Kwity Paye (concussion), T Bernhard Raimann (concussion). LIMITED: DT DeForest Buckner (back), DE Tyquan Lewis (knee). FULL: TE Mo Alie-Cox (ankle), C Ryan Kelly (concussion), G Quenton Nelson (toe), RB Jonathan Taylor (ankle).

GREEN BAY PACKERS at LAS VEGAS RAIDERS — GREEN BAY: DNP: S Zayne Anderson (hamstring), OLB De'Vondre Campbell (ankle), FS Rudy Ford (oblique), G Jon Runyan (groin/ankle). LIMITED: CB Jaire Alexander (back), G Elgton Jenkins (knee), RB Aaron Jones (hamstring), CB Eric Stokes (foot), OT Zach Tom (knee), WR Christian Watso (hamstring). FULL: TE Luke Musgrave (concussion), DB Carrington Valentine (biceps). LAS VEGAS: DNP: WR Davante Adams (shoulder), CB Nate Hobbs (ankle). LIMITED: CB Jakorian Bennett (hamstring/shoulder), De Maxx Crosby (knee), QB Jimmy Garoppolo (concussion), DE Malcolm Koonce (groin), CB David Long (ankle)>

<